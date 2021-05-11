Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Екатеринбурге подошёл к концу отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, документ размещён на портале городской администрации.

Отключение отопления пройдёт поэтапно с 11 мая 2021 года. Так, последними в городе остынут батареи в больницах и детских садах.

Горожане отмечают в соцсетях, что утром 11 мая отопление отключили не у всех, во многих домах батареи остаются тёплыми.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 21 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдут первые опрессовки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назвали даты проведения опрессовок