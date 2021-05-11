Иволгинский район, Бурятия, 11 мая 2021, 10:37 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии следователи устанавливают обстоятельства смерти новорождённого ребёнка. Тело мальчика было найдено прохожими на берегу реки Селенга в селе Сотниково под Улан-Удэ 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«В воде обнаружено тело новорождённого доношенного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной и следами посмертного объедания рыбами и птицами», — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Причины и давность смерти младенца будут установлены судмедэкспертами. Следователи в настоящее время проверяют сведения о роженицах, стоявших на учете.