Иволгинский район, Бурятия, , 10:37 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии следователи устанавливают обстоятельства смерти новорождённого ребёнка. Тело мальчика было найдено прохожими на берегу реки Селенга в селе Сотниково под Улан-Удэ 9 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В воде обнаружено тело новорождённого доношенного мальчика европеоидной расы с обрезанной пуповиной и следами посмертного объедания рыбами и птицами», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Причины и давность смерти младенца будут установлены судмедэкспертами. Следователи в настоящее время проверяют сведения о роженицах, стоявших на учете.