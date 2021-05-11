Уфа, , 10:38 — REGNUM Усилить работу по газификации частных домов в Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 11 мая на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Глава региона дал дополнительное поручение по итогам Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, касающееся улучшения работы по газификации частных домов.

Он поручил руководителю аппарата правительства Башкирии Илшату Тажитдинову провести анализ сложившейся в этой сфере ситуации в регионе.

«Мы уже занимались этим проектом и создали возможность для ряда категорий жителей оплатить подключение домохозяйства к сетевому газу за счёт республики. Теперь часть средств республиканского бюджета мы сможем направить на увеличение количества подключаемых домовладений», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России поручил правительству РФ совместно с субъектами РФ и ПАО «Газпром» до 2023 года в газифицированных населенных пунктах обеспечить без привлечения средств жителей подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных рядом с внутрипоселковыми газопроводами.