Казань, , 10:36 — REGNUM Прокуратура Татарии начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков», — добавил представитель прокуратуры.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в школе в Казани на улице Файзи прогремели выстрелы. По предварительным данным, стрельбу устроили двое нападавших. В настоящее время один из них задержан. По информации экстренных служб, девять человек погибли, четверо госпитализированы. Детей эвакуируют из учебного учреждения.