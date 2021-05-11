Донецк, , 10:37 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 239 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщает минздрав ДНР.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 10 мая проведено 509 исследований, из них выявлено 219 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 34 495.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2583.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 27 102 человека, еще 4810 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.