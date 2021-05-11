Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России в Южном федеральном округе Андрей Кикоть в пандемийном в 2020 году заработал 6,9 млн рублей, что практически втрое меньше, чем годом ранее. Соответствующие данные опубликованы в декларации о доходах на сайте Генпрокуратуры РФ.

Согласно декларации, в собственности у Кикотя появилась просторная квартира площадью около 200 кв. метров. В пользовании у членов семьи теперь значится четыре квартиры площадью 37, 104, 234 и 286 кв. метров. Однако в декларации больше не указан земельный участок площадью 600 кв. метров и нежилое помещение.

Жена главного прокурора Южного федерального округа заработала за год 30,7 млн рублей. Ей принадлежит Audi Q7.

Напомним, что по итогам 2019 года Андрей Кикоть заработал 20,9 млн рублей. Это почти в пять раз больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году его доход составил 4,3 млн рублей.