Цхинвал, , 10:36 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк и принял участие в открытии памятника павшим героям ДНР. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба югоосетинского президента.

Сообщается, что памятник изготовили по заказу Фонда раненных Республики Южная Осетия при участии благотворительного фонда «Единство Алании», которое учредил Бибилов. Монумент был передан ДНР в дар.

«Мы благодарны тем добровольцам-осетинам, которые буквально с первых дней встали плечом к плечу с нашими бойцами и с оружием в руках защищали свободу и независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, мы благодарны народу России, который оказывает всемерную поддержку. А наши герои навсегда останутся в наших сердцах», — сказал на церемонии открытия глава ДНР Денис Пушилин.

Бибилов в ходе выступления назвал погибших в Донбассе бойцов продолжателями идей участников Великой Отечественной войны. Он отметил, что объединившись можно найти силы, «чтобы бороться с неофашизмом».