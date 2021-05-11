Казань, , 10:34 — REGNUM В результате нападения на школу в Казани погибли, по предварительным данным, девять человек. Об этом 11 мая сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Сообщается, что среди погибших есть дети. На место происшествия выехал глава Татарии Рустам Минниханов.

В министерстве образования Татарии пока не подтверждают информацию о погибших или пострадавших детях. В ведомстве сообщили, что детей эвакуируют, а школа рассчитана на 1 тыс. учеников.

Ранее в школу №175 в столице Татарии ворвались двое вооруженных автоматами людей в масках и устроили стрельбу. Один из нападавших задержан.