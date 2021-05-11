Казань, 11 мая, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В результате нападения на школу в Казани погибли, по предварительным данным, девять человек. Об этом 11 мая сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Цитааа из видео на YouTube Стрельба в школе №175 в Казани

Сообщается, что среди погибших есть дети. На место происшествия выехал глава Татарии Рустам Минниханов.

В министерстве образования Татарии пока не подтверждают информацию о погибших или пострадавших детях. В ведомстве сообщили, что детей эвакуируют, а школа рассчитана на 1 тыс. учеников.

Ранее в школу №175 в столице Татарии ворвались двое вооруженных автоматами людей в масках и устроили стрельбу. Один из нападавших задержан.