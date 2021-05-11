Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Возможности США в Арктике весьма ограничены из-за нехватки ледоколов. Это увеличивает угрозу в регионе со стороны России и Китая, говорится в публикации телеканала Fox News о ситуации в арктическом регионе.

Так, основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм отметил, что для США ситуация «выглядит не очень хорошо» на протяжении 20 последних лет. Государство располагает только одним тяжёлым ледоколом береговой охраны «Полярная звезда», но ему 40 лет и для него кончаются запчасти.

При этом Россия и Китай, отмечает издание, годами наращивают своё присутствие в Арктике. У Китая есть три средних ледокола, а у России — десятки таких кораблей.

Читатели горячо отреагировали на публикацию. «Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать», — написал пользователь с ником Hmmmand.

Читатель Greyhorse1964736 с иронией предположил, что власти США потратят миллионы долларов на курсы о «вызовах для трансгендеров в Арктике» и «системном расизме на Северном полюсе», а в целом на ледокол уйдёт $1 млрд.

Either1or300 написал, что в период Второй мировой войны США построили ледокол за два месяца, а сейчас придётся два года только согласовывать его проект.

Другие пользователи указали на совершенно иные проблемы, стоящие перед США. Программы по продвижению политкорректности и поддержка недееспособных демократических государств потребовали триллионов долларов, и теперь страна не сможет купить «даже одну весельную лодку», отметил Moodymac.

ForTheObservations подчеркнул, у Китая есть долгосрочное видение, стратегия и планы действий, а у США — квартальная прибыль, выборы и внутрипартийная борьба. «Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», — заключил читатель.

Ещё один пользователь davidcjones45988 посетовал на превращение США при президенте Джо Байдене в «страну третьего мира» с постоянными бунтами, преступностью на улицах, растущей инфляцией и безработицей.

TheTinMan201 обратил внимание на предупреждения о таянии ледников. Вода затопит землю, и выжившим после пандемии коронавируса придётся спасаться от потопа, написал он.

«Подозреваю, администрация Байдена планирует использовать эти бюджетные средства на строительство ковчегов, которые нам скоро понадобятся», — предположил читатель.

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