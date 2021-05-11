Анкара, , 10:34 — REGNUM Один турецкий военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате атаки, которая была совершена на конвой ВС Турции в сирийской провинции Идлиб. Об этом 11 мая сообщает турецкое минобороны на своей странице в соцсети Twitter.

«В результате ракетной атаки 10 мая на наш конвой в районе операции «Щит весны» (которая была начата ВС Турции в Идлибе в феврале минувшего года — ред.) один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения и были немедленно доставлены в госпиталь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сразу после ракетной атаки военные Турции открыли ответный огонь по целям, откуда она была осуществлена. При этом не уточняется, кто именно напал конвой турецких военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены тесно сотрудничать с Иорданией для улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.