Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda в Соединённых Штатах провёл дорожные испытания прототипа нового кроссовера CX-50. Об этом сообщается на сайте TFLcar.com.

По своей сути CX-50 является сильно модернизированной версией CX-5. Прототип будущей новинки крупнее нынешнего CX-5. Автомобиль станет прямым конкурентом Mercedes-Benz GLC, BMW X5 и Audi Q5. В основе CX-50 лежит «тележка» Large Architecture.

В качестве силовых агрегатов модель получит новые рядные бензиновые и дизельные «шестерки» производительностью порядка 285 «лошадей». Кроме того, в линейку нового CX-50 войдут четырёхцилиндровые «движки».

Официальный дебют модели состоится в конце нынешнего года или в первом квартале 2022 года.

Ранее компания Mazda представила в КНР электрокроссовер CX-30 EV. Он будет производиться на совместном предприятии Changan Automobile и Mazda на платформе SkyActiv-Vehicle. Максимальная мощность автомобиля составляет 141 л. с. (264 Нм).

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