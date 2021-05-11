Москва, , 10:32 — REGNUM В связи с трагедией в Казани в Госдуме настаивают на смене подхода к обеспечению безопасности в школах.

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«Я считаю, нужно коренным образом менять сам подход к обеспечению школьной безопасности», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Усиливать ту систему, которая есть сейчас, совершенно бесполезно, полагает парламентарий. Она не справляется, а платить за нее приходится человеческими жизнями, отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одной из школ в Казани неизвестные открыли огонь. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.