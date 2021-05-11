Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 мая, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области река Кубрь размыла дорогу к деревне Леонтьево Переславского городского округа. Об этом сообщает портал ЯрНьюс со ссылкой на местных жителей.

Yarnews.net Размытая дорога

Этой весной паводок уже отрезал деревню от остального мира. Затем прошли дожди, и река вновь вышла из берегов.

Прошёл месяц, снова дожди, вода снова поднялась. Вчера дорога окончательно разрушилась, трубу выдавило, грунт размыло, — пишут жители Леонтьева в социальных сетях.

По словам жителей, администрация округа уже в курсе проблемы, но действий пока нет.