Москва, 11 мая, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Завтра, 12 мая, пленарное заседание Госдумы начнется в 10:00 мск с отчета правительства РФ, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодный отчет о деятельности правительства РФ представит премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава правительства и профильные министры провели встречи в комитетах и с парламентскими фракциями Госдумы.