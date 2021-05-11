Владивосток, , 10:32 — REGNUM Промышленные рыбаки Приморья завершили охотоморскую сельдевую путину, освоив более 40% квот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На промысел селёдки предприятия вновь выйдут уже осенью 2021 года.

«С начала года приморские рыбаки выловили 41 тысячу тонн сельди, освоив квоты на 42%. Добытая продукция отправится на экспорт и в магазины края по доступной цене», — подчеркнули специалисты.

В регионе действует социальная программа «Приморская рыба». Килограмм селёдки можно приобрести за 58 рублей, консервы из этой рыбы продаются по 52 рубля за банку.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на Сахалине берег Татарского пролива в районе села Яблочное усыпало селедкой.