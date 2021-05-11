Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Ленинградской области более 150 тыс. жителей привились от коронавирусной инфекции. Об этом 11 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары в России: горячий сезон — все новости»

Всего с начала массовой вакцинации в Ленобласть было поставлено 186 352 комплекта вакцины: 179 322 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 4860 «ЭпиВакКорона» и 1560 доз третьей вакцины — «КовиВак».

Привито всего по Ленобласти 150 340 человек. Из них вакциной «Гам-Ковид-Вак» — 147 459, «ЭпиВакКорона» — 2 286, «КовиВак» — 595 человек.

«Расход вакцины 81%. Среди привитых, в том числе, 5 199 медицинских работников, 4556 — работников образования, 2 тысячи сотрудников соцзащиты, 3801 сотрудников силовых структур, — отметили в комздраве. — Полностью привиты 107 090 человек — 71,2% от всех привитых».

В предыдущие сутки в регионе привито 805 человек, в том числе 360 человек закончили вакцинацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти вакциной от ковида привито более 127 тыс. жителей