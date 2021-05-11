Омск, , 10:12 — REGNUM Главу Минздрава Омской области Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, отправят в больницу на обследование, сообщили 11 мая в ведомстве.

«В данный момент Александр Григорьевич направился в одну из городских больниц для прохождения медицинского осмотра», — сообщили в Минздраве.

Там уточнили, что, несмотря на хорошее самочувствие Мураховского, было принято решение о его осмотре узкими специалистами и о проведении ряда диагностических исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский 7 мая выехал с охотбазы в Большеуковском районе на квадроцикле и перестал выходить на связь. В масштабных поисках чиновника были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, волонтёры и другие. 10 мая он вышел к людям в районе села Баслы. Позже Мураховский, блуждавший по лесу почти трое суток, извинился за свою пропажу.