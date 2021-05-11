Уфа, , 10:14 — REGNUM 14 мая предложили сделать выходным днем для школьников в Башкирии. Об этом 11 мая сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Он сообщил, что от жителей республики поступают обращения о том, чтобы сделать 14 мая выходным днем для школьников.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии текущая неделя является сокращенной (с тремя рабочими днями: 11 мая, 12 мая и 14 мая). 13 мая в регионе празднуют Ураза-байрам.

«Дети выходят в школу на два дня. 13 мая они отдыхают. При этом они не могут никуда уехать, хотя потом опять два дня выходных, поскольку 14 мая является рабочим днем. А так бы многие смогли бы уехать из города на четыре дня», — сообщил Назаров.

Отмечается, что жители республики просят сделать выходным 14 мая, как в Москве.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что это предложение для него является неожиданным и признал, что школьники и так много пропустили. В связи с этим он поручил министерству образования изучить данный вопрос и внести предложение сегодня же.

По словам замминистра образования и науки Ильдара Мавлетбердина, школьники пропустили много уроков. В настоящее время учебный график составлен так, чтобы все часы досчитать, подчеркнул он.

«Опирайтесь на здравый смысл и насколько это будет полезно ученикам», — добавил Радий Хабиров.