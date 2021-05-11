Варшава, , 10:11 — REGNUM 11 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 2 032 новых случая заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 22 человека.

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«Эти показатели рекордно низкие в 2021 году. Так, менее, чем 2 032 новых заражений в сутки, мы фиксировали в последний раз 5 октября прошлого года. Тогда этот показатель составил 2 006 новых заражений. Что касается смертности, то показатель тоже довольно низкий. Меньшее количество умерших с диагнозом COVID-19 мы фиксировали 28 сентября — тогда было 15 смертельных случаев в сутки», — говорится в сообщении минздрава.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждено 2 835 083 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 70 034 человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.