Лондон, , 10:12 — REGNUM Британский телеведущий и мотогонщик Гай Мартин создал 1214-сильный мотоцикл, длина которого составила 9,14 м. Фотографии с автомобилем размещены на сайте AutoBlog.

1214-сильный супербайк AutoBlog

Мартин планирует на своём супербайке побить мировой рекорд скорости для двухколесных транспортных средств, который на данный момент равен 605,7 км/ч.

В качестве силового агрегата у автомобиля газотурбинный мотор Rolls-Royce от британского военного вертолета. Мотоцикл ещё не готов до конца. Чтобы увеличить скорость транспортного средства, его надо покрыть аэродинамическими карбоновыми панелями.

Мотогонщик намерен разогнаться на байке до 644 км/ч в 2022 году на соляной равнине в Боливии.

Ранее итальянская тюнинговая компания Ares Design представила модернизированный суперкар Panther ProgettoUno, оснащенный трансмиссией с механизмом переключения скоростей с искусственным замком (Leva Cambio Manuale Elettroattuata).

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