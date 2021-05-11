Ташкент, , 10:10 — REGNUM По итогам января—апреля 2021 года жители Узбекистана сняли с банковских карт 25,9 трлн сумов ($2,46 млрд), что на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка республики.

Через банкоматы жители Узбекистана сняли 20,9 трлн сумов ($2 млрд), или 80,4% от общего объема снятых денег. За отчетный период около 6,5 трлн сумов ($618 млн) было направлено на покупку иностранной валюты. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане составила 2,67 млн сумов ($255), что на 14,8% больше, чем годом ранее.

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