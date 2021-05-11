Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 28 532 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1788 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 11 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 324 256 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 303 679 победили инфекцию, в том числе 1251 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4336 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 из них скончался в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 4296 пациентов, в оборудованных гостиницах — 775. На карантине находятся 65 человек.

Согласно официальным данным на 10 мая, в Грузии в результате 9535 исследований выявили 549 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1439 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в рамках мер по борьбе с пандемией с 4 по 12 мая все будние дни объявлены нерабочими. Также в этот период приостановлена работа муниципального транспорта.

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