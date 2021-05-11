Джакарта, , 10:08 — REGNUM Национальная группа в Западном Папуа призывает Новую Зеландию прекратить все оборонные связи с Индонезией, сообщает Sindonews.

«В этот критический момент мы также просим объявить о прекращении оборонных связей с Индонезией и об экспорте всех военных товаров», — призвали в национальной группе «West Papua Action Aotearoa».

Группа также призвала Новую Зеландию потребовать немедленного прекращения всех военных операций в Западном Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое нападение израильской полиции на верующих палестинских мусульман внутри мечети Аль-Акса побудило индонезийскую женскую коалицию принять участие в мирной демонстрации.

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