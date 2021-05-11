Ростов-на-Дону, , 10:08 — REGNUM Под каждым новым постом губернатора Ростовской области Василия Голубева в социальных сетях регулярно появляются комментарии с просьбой о возобновлении работы аксайских рынков. Глава региона ежедневно получает десятки обращений.

«Откройте аксайские рынки!» — просит подписчик Голубева в Instagram.

«А цены в магазинах ой как подскочили, а вы не заметили. Странно», — сетует подписчица.

«Откройте наши рынки! Дайте людям выжить!» — призвали главу региона комментаторы.

«Откройте «Атлант»! Более 20 тысяч человек без работы. Завтра нечем будет кормить детей! Неужели никто не поможет простым людям?» — задала вопрос Голубеву интернет-пользователь.

«Откройте «Атлант», хватит издеваться над людьми. Устраивайте свою делёжку без нас, обычных людей! Дайте работать нам спокойно», — говорится в очередном комментарии.

«Решите вопрос с ростовскими рынками! Две недели вопрос [висит] в воздухе. Вы отдыхаете, а тысячи людей не могут расслабиться из-за угрозы бизнесу, из-за того, что нечем кормить семью, платить ипотеки и кредиты! Там не миллионеры работают, а мелкие и средние предприниматели, которые вложили жизнь в свой бизнес!» — следует из высказывания.

«Наши семьи 12 дней без дохода благодаря изменению законодательства! Откройте рынки предпринимателей! Отдайте рынки и землю людям!» — просят люди.

«Откройте ростовские рынки! Прекратите этот беспредел! Дайте людям работать!» — пишут торговцы главе региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в период майских праздников ввели мониторинг цен на овощи и фрукты, подорожавшие после закрытия пяти из шести аксайских рынков. Однако рост стоимости лука, картофеля, капусты, говорят власти, не изменилась. Ранее правозащитник Александр Хуруджи предложил разработать закон о реновации рынков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области ввели мониторинг цен на овощи и фрукты