17:01 11.05.2021

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани.

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Читайте также: «Астрахань скорбит вместе с вами»: обращение Бабушкина к жителям Татарии

Читайте подробнее: Ростовчане зажгут свечи в память о жертвах трагедии в Казани

«По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко организована панихида по погибшим. Все желающие смогут зажечь свечи и возложить цветы в 17:00 мск перед входом в парк имени Горького», — сказано в сообщении мэрии.

Жители Ростова-на-Дону почтят память жертв атаки на школу №175 в Казани, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 мая.

После трагедии в гимназии №175 города Казани, которая произошла утром 11 мая, жители Ростовской области в социальных сетях выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Психологи напоминают родителям, как важно быть в контакте со своими детьми.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в школах региона.

17:45 11.05.2021

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин передал слова поддержки от жителей региона семьям погибших и раненых, а также главе Татарии Рустаму Минниханову.

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Читайте подробнее: Владимир Сипягин выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Казани

17:46 11.05.2021 В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарии проверки по факту нападения на школу в Казани. Планируется дать оценку действиям администрации школы в условиях чрезвычайной ситуации, а также законности выдачи лицензии на оружие 19-летнему нападавшему. Об этом: В Генпрокуратуре взяли на контроль проверку после стрельбы в Казани

17:48 11.05.2021 Психологи из Нижнего Новгорода будут оказывать психологическую помощь семьям пострадавших в Казани «столько, сколько потребуется». Читайте подробнее: Нижегородские психологи срочно вылетели в Казань

17:51 11.05.2021 В Мурманской области после трагедии в Казани откроют «телефон доверия» для школьников, оказавшихся в трудной ситуации. Об этом: В мурманских школах усилили меры безопасности после трагедии в Казани

18:04 11.05.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил усилить меры для обеспечения безопасности детей на всех социальных объектах в регионе после трагедии в Казани. В частности, речь идет об объектах дошкольного, среднего и специального образования, а также дополнительного образования и спорта. Подробности в материале: Врио главы Мордовии поручил усилить меры безопасности детей на соцобъектах

18:08 11.05.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей в тяжелом, двое в крайне тяжелом состоянии. По его словам, восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания. Вопрос транспортировки пострадавших в федеральные клиники может быть решён в зависимости от их стабильности, отметил министр.

18:10 11.05.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил главе Татарии Рустаму Минниханову телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией в Казани от имени всех петербуржцев. «Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественному и близкому нам Татарстану. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

18:23 11.05.2021 Распознать в спокойном, воспитанном и на первый взгляд благонадежном подростке монстра, который скоро возьмет в руки оружие и пойдет убивать детей и взрослых, очень сложно, но возможно. Только внимательное наблюдение и изучение активности молодого человека в социальных сетях может указать на готовящееся им злодеяние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила психолог Любовь Беляева. Подробности в материале: Распознать в человеке монстра можно по активности в соцсетях — психолог

18:30 11.05.2021 Сотрудники Следственного комитета на месте трагедии в Казани. Фото: sledcom.ru

18:30 11.05.2021 Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарии в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших в результате нападения на школу в Казани.

18:36 11.05.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что самоотверженные действия учителей и сотрудников школы в Казани позволили избежать большего числа жертв.

18:37 11.05.2021 Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил слова соболезнования всем жителям Татарии, ученикам, педагогам, родителям в связи с трагедией, произошедшей в Казани. Подробности в материале: Полпред президента в ПФО выразил соболезнования после трагедии в Казани

18:42 11.05.2021 Доктор Мясников: «Трагедия в Татарстане потрясла всех… И ещё и тем, что она очередная, то есть эти события стали повторяющимися. Раньше о таком мы слышали только про Америку, где по сей день от огнестрельного оружия погибает 1 человек каждые 15 минут. И вот это пришло к нам… И раньше были психические неуравновешенные люди, во многих домах хранились охотничьи двухстволки. Только если бы нам тогда сказали про охрану в школах — мы бы не поняли, о чём речь. Тут не просто псих с ружьем, тут расчеловечивание как результат пребывания в токсичной среде соцсетей, видеоигр, «горячих» новостей, изменение нравственных ориентиров. У меня нет рецептов противодействия этому, вернее, есть, но на них не решатся. А раз так — будем надеяться на охрану, на рамки, на медкомиссии… Очередной раз…».

18:44 11.05.2021 Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что тот, кто совершил преступление в Казани, «поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди, чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание».

18:45 11.05.2021 А вот так испуганные школьники сидели в классах, пока по школе с ружьем 19-летний ******* расстреливал невинных детей. [[[video-12]]] Цитата toporch.

18:45 11.05.2021 Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который сейчас находится в Казани в связи с трагедией в школе №175, поручил усилить меры безопасности во всех школах, расположенных на территории округа. Он подчеркнул, что все регионы Поволжья готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Читайте также: Полпред президента в ПФО поручил усилить меры безопасности в школах округа

18:55 11.05.2021 Двое из 18 раненых казанских школьников остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил 11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после совещания оперативного штаба в больнице. По его данным, кроме двоих детей, остающихся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. Читайте также: Мурашко рассказал о состоянии раненых казанских школьников

18:57 11.05.2021 Министр здравоохранения Михаил Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18:58 11.05.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что тревожная кнопка в казанской школе была нажата вовремя, после чего приехали все необходимые службы.

19:05 11.05.2021 Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко об оказываемой помощи пострадавшим в результате нападения на школу в Казани, сообщил 11 мая журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что речь идет не только о медицинской, но и о психологической помощи. Читайте также: Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим от нападения в Казани

19:21 11.05.2021 Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи примут исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в школе в Казани.

19:40 11.05.2021 Необходимо внимательно относиться к обеспечению безопасности в каждом муниципальном образовании, где есть школы, детские учреждения, больничные комплексы. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор: «Нужно ответственно относиться к безопасности детей»

19:43 11.05.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимости в экстренной эвакуации пострадавших в ходе нападения на школу в Казани нет, вся необходимая медицинская помощь оказывается местными специалистами в полном объёме. По его словам, есть борт, который в случае необходимости сможет вывезти из столицы Татарии до 20 человек: ситуацию ещё раз оценят и определятся по данному вопросу к утру 12 мая.

20:21 11.05.2021 Службы спасения перед гимназией №175 в Казани. Скриншот: vk.com/i_kzn

20:24 11.05.2021 Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарии нет охраны. Причины выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена со ссылкой на информацию уполномоченных ведомств.

20:31 11.05.2021 В Оренбурге у памятника первой учительнице организовали временный мемориал в память о всех, кто погиб сегодня, 11 мая, в школе № 175 Казани. Оренбуржцы скорбят вместе с Казанью. Они несут цветы и мягкие игрушки в памятнику первой учительнице, который расположен на ул. Советская. Читайте подробнее: В Оренбурге организовали мемориал в память о погибших в казанской школе

20:57 11.05.2021 В Ростове-на-Дону у центрального парка зажгли свечи в память о погибших в школе Казани, сообщили РИА Новости в администрации города.

20:57 11.05.2021 В СК РФ опровергли информацию о том, что в школе в Казани было заложено взрывное устройство.

20:58 11.05.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба.

21:05 11.05.2021 Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким учащихся и работников гимназии в Казани, погибших в результате теракта.

21:07 11.05.2021 Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Фото: пресс-служба главы Татарии.

21:17 11.05.2021 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования семьям погибших в Казани и всему народу России, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Об этом: Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

21:27 11.05.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал очевидным тот факт, что и вахтер, и сами учителя в Казани сделали всё, чтобы сохранить жизни детей.

21:31 11.05.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медики обойдут и обзвонят всех детей, которые были в казанской школе, и выяснят, нужна ли им медицинская помощь.

21:49 11.05.2021 В казанской трагедии есть много гнусных соблазнов. Слишком много. Зло вообще состоит из соблазнов и вербует ими людей. Как и секты. Как и террористические ячейки. И многие на эти соблазны уже поддались. Читайте также: Казань, Керчь, где далее? Стрелки пришли убивать — как их остановить?

21:59 11.05.2021 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что явных мотивов нападения в Казани у преступника не было: «Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить».

22:10 11.05.2021 Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Фото: пресс-служба главы Татарии.

22:12 11.05.2021 17 октября 2018 года в Керчи в результате стрельбы в колледже погибло 20 человек и более 50 получили ранения. Стрелял восемнадцатилетний Росляков из помпового охотничьего ружья Hatsan ESCORT турецкого производства. Такое же оружие использовал 11 мая 2021 года и девятнадцатилетний казанский парень. Погибло 9 человек, 21 — ранен. Оружие было продано и куплено юношами в полном соответствии с российским законодательством. Почему из керченских событий не сделано радикальных выводов? Подробности: Трагедия в Казани: почему закон 1997 года продолжает убивать и в 2021 году? Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

22:15 11.05.2021 Власти намерены рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников школы в Казани, в том числе учителей, которые защищали детей во время стрельбы. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

22:19 11.05.2021 Cообщений о человеке с ружьем в полицию не поступало, сообщает МВД по Татарии. «В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу № 175 г. Казани Ильназ Галявиев идёт по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку. В ходе проведённой проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — сообщила пресс-служба МВД по РТ.

22:20 11.05.2021 Оружие © ИА Красная Весна

22:25 11.05.2021 Утром 11 мая, в первый рабочий день после десятидневных выходных, на всю страну прогремели новости из Казани: там в одной из средних общеобразовательных школ открыл стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу несколько лет назад и, по данным СМИ, учился на четвёртом курсе колледжа «ТИСБИ». При этом в колледже его описывают как тихого и неконфликтного молодого человека, при этом 26 апреля его отчислили из-за неуспеваемости. Преступник проник в здание гимназии №175 практически беспрепятственно: в образовательном учреждении отсутствовали представители ЧОПов, а на вахте сидела пожилая женщина, которая успела нажать на тревожную кнопку. В ходе нападения злоумышленник успел застрелить нескольких детей и одну учительницу, а также устроить взрыв. Мужчину удалось задержать: выяснилось, что незадолго до нападения он получил оружие, а также завёл свой телеграм-канал, в котором сообщил о намерениях напасть на школу и совершить убийства, после чего покончить с собой. Подробности в материале: Казанский шок для России — как побороть террор против детей?

22:26 11.05.2021 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи, на котором заслушал доклады руководителей территориальных следственных подразделений по ряду резонансных происшествий, произошедших в первую декаду мая. Первоначально Александр Бастрыкин заслушал руководство СУ СК России по РТ о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на учебное заведение в Казани. Александр Бастрыкин дал ряд поручений, сообщает пресс-служба ведомства.

22:28 11.05.2021 Состояние одного ребенка, пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, оценивается как критическое, сообщил источник ТАСС.

22:29 11.05.2021 Чудовищная трагедия — расстрел детей и учителей в гимназии № 175 города Казани — ужаснула и всколыхнула общество. Но приведет ли это потрясение к осмыслению той черты, у которой все мы находимся, и к существенным социально-психологическим, а не только юридическим переменам, или все снова будет признано всего лишь трагическим эксцессом? Читайте также: Легко стать богом: террор тотального одиночества

22:34 11.05.2021 Операции проведены всем не находящимся в реанимации детям, пострадавшим в Казани, и они уже отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью телеканалу «Россия-24». «Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции, им необходимые, на данный момент произведены, все дети уже отошли от наркоза», — сказала она. Омбудсмен отметила, что некоторые из пострадавших уже «стоят на ногах». «Конечно, дети в достаточно подавленном состоянии. Но со всеми общаются психологи, психологов хватает», — сказала она журналистам.

22:35 11.05.2021 Анна Кузнецова уточнила, что вопрос о перевозке на лечение в Москву касается двух оставшихся в реанимации детей.

22:36 11.05.2021 Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Фото: пресс-служба главы Татарии

22:37 11.05.2021 Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования и передала слова поддержки пострадавшим в результате стрельбы в школе в Казани.

22:40 11.05.2021 Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские нужды в связи с трагедией в школе № 175. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фонда, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

22:41 11.05.2021 «Страшная трагедия в Казани! Погибли и пострадали дети! Сегодня наш долг, прежде всего, оказать поддержку семьям жертв невменяемого стрелка. Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские и другие нужды. Скорбим вместе с вами!» — написал Леонид Слуцкий.

22:41 11.05.2021 Совещание оперативного штаба в Детской республиканской клинической больнице. Пресс-служба Пресс-служба главы Татарии

23:08 11.05.2021 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования «всем, кого коснулось это несчастье». Он выразил надежду, что руководство республики окажет всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших. «Клирики Татарстанской митрополии, со своей стороны, готовы духовно поддержать всех находящихся ныне в скорбных обстоятельствах и нуждающихся в утешении», — отметил он. «Произошедшая трагедия, несомненно, ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих оборот огнестрельного оружия в современном российском обществе. Возношу молитвы ко Господу, дабы Он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», — отметил патриарх.

23:08 11.05.2021 Минута молчания в память о погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани. Заседание Госдумы 11 мая. duma.gov.ru

23:19 11.05.2021 Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. «Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», — сказала она.

23:35 11.05.2021 Соболезнования выразила народу России и родным и близким погибших в Казани президент Молдавии Майя Санду. Заявление опубликовано 11 мая пресс-службой молдавского президента. Свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани также выразили лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная. Подробности в материале: Президент Молдавии назвала ужасной трагедией произошедшее в Казани

23:57 11.05.2021 Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани, передаёт ИА REGNUM 11 мая. Подробности в материале: Разделяем с вами боль и скорбь: глава Калмыкии обратился к жителям Татарии

00:00 12.05.2021 В Ростове-на-Дону десятки горожан пришли к стихийному мемориалу у парка имени Горького, чтобы почтить память погибших в результате атаки на гимназию в Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации. Подробности в материале: В Ростове-на-Дону прошла панихида по погибшим в Казани

00:10 12.05.2021 Российский Красный Крест (РКК) открыл в Сбербанке специальный счёт для сбора средств пострадавшим в результате нападения на школу в Казани. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе банка. Об этом: Российский Красный крест начал сбор средств для пострадавших в Казани

01:06 12.05.2021 «Мир сошел с ума» — на Западе обсуждают трагедию в Казани. Подробности в материале: «Они меняют законы, а мы только молимся» — в США призывают учиться у России

02:28 12.05.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани. Читайте также: ⁣⁣Мира и упокоения душам погибших. Выздоровления пострадавшим — Колыма

02:48 12.05.2021 Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью детей при нападении на школу в Казани направила президенту России Владимиру Путину глава Словакии Зузана Чапутова. Об этом 12 мая передает телеканал TA3. Об этом: Глава Словакии выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

03:00 12.05.2021 В Приамурье после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, усилили меры безопасности во всех образовательных учреждениях. Об этом: В Приамурье после трагедии в гимназии Казани усилили безопасность в школах

03:01 12.05.2021 В Магаданской области уроки в школах 12 мая начались с минуты молчания в память о трагедии в Казани 11 мая, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые. Читайте также: На Колыме учебный день начался с минуты молчания

03:02 12.05.2021 Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших в гимназии в Казани. Читайте подробнее: Скорбим вместе с Татарией — губернатор Чукотки

03:11 12.05.2021 Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнование родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани. Об этом: Якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию — глава республики

03:36 12.05.2021 На Сахалине проведут внеплановую проверку всех школ после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь школьников. Об этом: На Сахалине проверят все школы после нападения на гимназию в Казани

03:39 12.05.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования президенту Татарии Рустаму Минниханову, родственникам погибших и пострадавших, всем жителям Казани в результате трагедии 11 мая. Подробности в материале: Страшную новость из Казани в Приморье восприняли с тревогой в сердцах

04:47 12.05.2021 Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате нападения на казанскую гимназию №175 11 мая. Подробности в материале: Казань, мы с вами! — мэр Южно-Сахалинска

05:14 12.05.2021 Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на гимназию №175 в Казани. «Разделяем вашу боль. Помолимся за тех, кто пострадал. Они должны жить. Помним тех, кто ушёл навсегда. Жители Еврейской автономной области скорбят вместе с вами», — написал Гольдштейн на своей странице в Instagram. Об этом: Помолимся за тех, кто пострадал в гимназии Казани — губернатор Еврейской АО

05:30 12.05.2021 Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях. Подробности в материале: Ульяновская область скорбит вместе с Татарией и усиливает меры безопасности

06:10 12.05.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где 11 мая после стрельбы в гимназии №175 скончались девять человек, в том числе семь школьников. Подробности в материале: Такие страшные новости всегда будоражат и ранят — губернатор Камчатки

07:14 12.05.2021 В связи с трагедией, произошедшей 11 мая в Казани, где были расстреляны несколько учеников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности на объектах, предназначенных для детей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава Забайкалья поручил незамедлительно создать комиссии с привлечением надзорных и силовых ведомств. В соответствующем документе указывается на необходимость усиления мер обеспечения комплексной безопасности и пропускного режима на объектах социальной инфраструктуры Забайкальского края, предназначенных для детей. Читайте также: В Забайкалье усиливают меры безопасности детских учреждений

07:30 12.05.2021 Кровавая трагедия в Казани опять доказывает, что школы перестали быть безопасным местом. Об этом пишет один из авторитетных сибирских телеграм-каналов buzoters_and_crows: «В Сибири не случалось громких эпизодов со стрельбой в школах, были разовые случаи. Но все они указывают на зияющие дыры в системе безопасности. Сегодня охрана в учреждениях образования — слабое звено. В крупных городах школы усилиями различных контролирующих органов превращены в настоящие крепости. На входе турникеты, охранники, магнитные замки на дверях. Родитель, желающий пройти в школу без разрешения, не имеет шансов. Дети, потерявшие пропуск (во многих школах магнитные карты — пропуска), вынуждены пропускать занятия. И на обеспечение такой «безопасности» тратятся огромные деньги. А в итоге что? Вооруженные люди как ни в чем не бывало заходят в полное детей здание и открывают стрельбу. Турникеты, охранники, замки — всё это им глубоко безразлично. В декабре 2014 года стреляли в частной гимназии «Томь» в Томске. Пальбу из пневматического пистолета устроил один из бывших учеников, пострадали завуч и двое школьников. Инцидент никого ничему не научил, и в марте 2015 года история повторилась в одной из школ Кировского района Томска…» Читайте также: В Томской гимназии произошла перестрелка Читайте также: Томский девятиклассник устроил стрельбу в школе, ранены двое Читайте подробнее: Трагедия в Казани указывает на зияющие дыры в системе безопасности — мнение

07:42 12.05.2021 Стихийный мемориал у парка имени Горького в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

07:53 12.05.2021 Безопасность образовательных учреждений Владивостока на особом контроле администрации. Работа по оснащению школ и детсадов всем необходимым для безопасности началась больше десяти лет назад. Подробности в материале: В Приморье проверят готовность школ к экстренным ситуациям

08:05 12.05.2021 В посольстве Индонезии в Москве выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, сообщает посольство через официальный аккаунт в Twitter. Подробности в материале: Посольство Индонезии выразило соболезнования в связи с трагедией в Казани

08:09 12.05.2021 В образовательных учреждения Республики Алтай будут усилены меры безопасности. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин после трагедии, произошедшей в школе №175 Казани. Подробности в материале: В школах Алтая будут усилены меры безопасности

08:12 12.05.2021 Напавший на школу в Казани 19-летний преступник ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец. Подробности в материале: Омбудсмен: напавший на школу в Казани не состоял на учёте

08:29 12.05.2021 Жители Башкирии несут цветы к представительству Татарии в республике в память о жертвах нападения в школе Казани. Об этом 11 мая сообщается в группе «Уфа online» в социальной сети. «Скорбим вместе с вами! Мои соболезнования!», — сообщает жительница Уфы. Читайте подробнее: Жители Уфы несут цветы и игрушки к представительству Татарии

08:33 12.05.2021 Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ужесточить наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия. Читайте подробнее: В России предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

08:33 12.05.2021 В образовательных учреждениях столицы Бурятии Улан-Удэ с 12 мая начались проверки обеспечения безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проверки пройдёт во всех городских школах, а также детсадах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Читайте подробнее: В Улан-Удэ создадут межведомственную группу после трагедии в Казани

08:34 12.05.2021 Процедура опознания тел погибших в результате нападения на гимназию № 175 в Казани завершена. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Читайте подробнее: В Казани опознали всех погибших при нападении на школу

08:39 12.05.2021 В связи с трагедией в Казани, где 11 мая были расстреляны несколько школьников, полковник МВД в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале высказал несколько предложений о том, как в будущем минимизировать подобное. Прежде всего, он отметил, что предотвратить атаки одиночек крайне сложно: «Если человек ни с кем не делится своими планами, не обсуждает их в сети, не заявляет о них своим знакомым, то шансы выявить его на стадии подготовки преступления сводятся к нулю. Тут не поможет ни оперативно-агентурная работа, ни мониторинг сети интернет. Но, предотвратить подобные шутинги, либо максимально их минимизировать всё же можно. Для этого необходимо разработать комплекс мер, в том числе законодательных», — считает Трифонов. Об этом: Бывший военный рассказал, как минимизировать трагедии со стрельбой

08:45 12.05.2021 Трагедия в Казани в очередной раз подняла один важный вопрос — вопрос безопасности в школах, где уровень защиты детей от потенциального преступника ниже, чем можно себе представить. В гимназии №175, в которой погибли 11 человек, должным образом организованной охраны не оказалось. Сегодня, 12 мая 2021 года, в Татарии день траура, в реанимации всё ещё находятся шестеро детей. Можно ли избежать таких трагедий? Читайте подробнее: «Охраны-то нет никакой, показуха одна…» — родители о трагедии в Казани

08:49 12.05.2021 Восемь человек из тех, кто пострадал при нападении на гимназию в Казани, могут быть доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщил 12 мая источник в медицинских службах. Читайте также: Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани могут эвакуировать в Москву

09:01 12.05.2021 Общественники установили на центральной площади Горно-Алтайска народный мемориал в память о жертвах трагедии в казанской школе. На чёрном баннере изображена горящая свеча и написано одно слово — «Скорбим». Подробности в материале: В Горно-Алтайске открыли народный мемориал жертвам трагедии в Казани

09:14 12.05.2021 Предложение по ограничению анонимности в интернете, обсудить которое после трагедии со стрельбой в Казани предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaulсчитает «изначально провальной инициативой». Также он дал оценку анонсированному Госдумой законопроекту, ужесточающему практику выдачи лицензий на приобретение оружия: «Доступ в интернет по паспорту? Изначально провальная инициатива. Во-первых, практически всякого интернет-пользователя в России и так возможно идентифицировать — доступ в интернет осуществляется через провайдера, с которым заключён договор обслуживания. Запретить зарубежные сайты, создать «Великий Российский файервол»? Ресурсов не хватит. И да, вспомните, как несколько лет назад пытались заблокировать Telegram. Тогда множество других, в том числе и государственных, интернет-порталов «упало» или попросту не работало. Люди элементарно не могли на Госуслуги попасть. Не готовы мы пока к этому. А касательно получения лицензий на право приобретения оружия, так тут действительно давно нужно было заняться. Особенно с тем аспектом, что называется медицинской комиссией. Более того, хотелось бы подобной инициативы и со справками для получения водительских удостоверений, учитывая, сколько «неадеквата» и хронических алкоголиков сейчас колесит по дорогам…» Читайте подробнее: «Оружейный минимум»: как выявить потенциальных убийц?

09:28 12.05.2021 Стихийный мемориал погибшим в казанской гимназии № 175 организовали жители в Самаре. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что жители Самарской области несут цветы к памятнику несовершеннолетним труженикам тыла, который расположен на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко. Подробности в материале: В Самаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в Казани

09:29 12.05.2021 В Казани 12 мая объявлено днем траура, и сегодня же пройдут похороны погибших при нападении на гимназию. В городе появились баннеры со словами «Скорбим» в память о погибших. К школьному мемориалу всю ночь шли люди с цветами и игрушками. На Казанском кремле приспущены флаги. По поручению главы Татарии Рустама Минниханова все выплаты и похоронные вопросы местные власти возьмут на себя. Об этом: В Казани готовятся к похоронам погибших при стрельбе в школе

09:31 12.05.2021 Пропускной режим усилят в школах Уфы. Об этом 12 мая сообщил глава города Сергей Греков на оперативном совещании в городской администрации. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в школе в Казани. Читайте также: В Уфе намерены усилить пропускной режим в школах

09:35 12.05.2021 Девятнадцатилетний убийца Ильназ Галявиев, напавший на гимназию № 175 в Казани, пытался поджечь свою квартиру, передает телеканал «Рен ТВ». Об этом: Напавший на школу в Казани пытался поджечь свою квартиру

09:35 12.05.2021 Панихида по погибшим в Казани в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

09:44 12.05.2021 Приморцы скорбят о погибших, молятся о здравии пострадавших в результате расправы казанского стрелка — стихийный мемориал появился в центре Владивостока. Об этом: Приморцы несут цветы и игрушки к мемориалу в память о жертвах в Казани

09:51 12.05.2021 «Сегодня трагедия в Казани коснулась не только казанцев, но и всех нас. От имени дагестанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших», — написал врио главы Дагестана Сергей Меликов в своем Instagram. Читайте подробнее: Врио главы Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в школе Казани

09:52 12.05.2021 В Чебоксарах сегодня, 12 мая, к импровизированному мемориалу на площади Республики жители Чувашии приносят цветы. Читайте также: Чебоксарцы возлагают цветы в память о жертвах трагедии в Казани

09:52 12.05.2021 Поручение главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций проверить готовность школ региона к быстрому реагированию в экстренных ситуациях дал в ходе рабочего совещания губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба краевого правительства. Подробности в материале: В Приморском крае проведут проверку мер безопасности в школах

09:55 12.05.2021 Депутаты Законодательного собрания Калужской области во главе со спикером Геннадием Новосельцевым направили депутатам Государственного совета и жителям Татарии свои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями 11 мая в гимназии №175 города Казани. Подробности в материале: Депутаты калужского Заксобрания скорбят по погибшим в гимназии Казани

09:55 12.05.2021 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки систем безопасности в образовательных учреждениях региона. Читайте также: В школах Томской области пройдут внеплановые проверки систем безопасности

09:58 12.05.2021 Мужчина, грозивший устроить теракт в одной из школы в Крыму, задержан силовиками в Красногвардейском районе региона в ночь на 12 мая, об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на собственный источник. Подробности в материале: В Крыму задержан мужчина, угрожавший устроить теракт в школе

09:59 12.05.2021 В Татарстане необходимо проверить работу закона о премодерации информации, законности покупки оружия преступником из Казани и вопрос работы с ним психологов. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. «Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576» — написала Кузнецова. Читайте также: Кузнецова попросит МВД проверить безопасность школ Татарии

10:03 12.05.2021 Пользователь социальной сети, разместивший сообщение с угрозой взорвать школу, задержан в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает 12 мая источник в правоохранительных структурах полуострова. Мужчина утверждал в своём сообщении, что «хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», пояснил источник ТАСС.

10:04 12.05.2021 Жители Чукотки скорбят и выражают поддержку семьям погибших и пострадавших от рук 19-летнего стрелка в Казани. Об этом: В школах Чукотки прошли линейки памяти и скорби по погибшим в Казани

10:05 12.05.2021 Проверить на предмет антитеррористической безопасности объекты социальной сферы Белгородской области поручил врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил 12 мая в своём официальном аккаунте. Об этом: В Белгородской области после трагедии в Казани проверят все соцобъекты

10:16 12.05.2021 Гимназия №175 в Казани. Лидия Нечаева © ИА Красная Весна

10:17 12.05.2021 В Кабардино-Балкарии после нападения на школу в Казани принимают меры по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В министерстве просвещения республики сообщили, что в настоящее время организованы внеплановые проверки школ, детских садов и вузов. Читайте также: В Кабардино-Балкарии усилили безопасность школ и детских садов

10:18 12.05.2021 В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 12 мая была объявлена минута молчания в память о погибших при нападении вооруженного преступника на гимназию №175 в Казани. Минуту молчания перед началом пленарного заседания объявил спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия»). Читайте подробнее: Депутаты Петербурга почтили минутой молчания память жертв трагедии в Казани

10:27 12.05.2021 Антитеррористические мероприятия планируют провести во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания людей в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона, которое началось с минуты молчания в память о погибших в школе Казани. Читайте подробнее: В Самарской области проведут антитеррористические мероприятия

10:30 12.05.2021 Власти Алтайского края, в связи с трагическими событиями в Казани, приняли решение о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется при этом, что в школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садах Алтайского края усилят меры безопасности. Читайте подробнее: В алтайских школах усилят меры безопасности

10:36 12.05.2021 Количество пострадавших в результате произошедшей накануне стрельбы в казанской школе выросло с 21 до 23 человек. Об этом 12 мая рассказала на пресс-конференции заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева. Об этом: Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе выросло до 23

10:48 12.05.2021 Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев хорошо учился и проводил много времени за компьютером, на преступление его могла толкнуть «секта». Об этом родная тётя Галявиева рассказала в опубликованном 12 мая интервью изданию mk.ru. «Он всё время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером, — сказала женщина. — Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел». «Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ», — таковы версии родственницы о причинах преступления. Подробности в материале: «В компьютере сидел» — тётя рассказала о жизни напавшего на казанскую школу

10:50 12.05.2021 Действия учителей во время стрельбы в школе в Казани были правильными, сообщила 12 мая заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева. Читайте подробнее: Власти Татарии оценили действия учителей во время стрельбы в школе

10:54 12.05.2021 Цветы у школы № 175 в Казани. Лидия Нечаева © ИА Красная Весна

10:55 12.05.2021 В Карачаево-Черкесии проверят качество организации работы систем безопасности в образовательных учреждениях. Поручение об этом 11 мая отдал глава республики Рашид Темрезов после кровавой трагедии в школе № 175 в городе Казани. Глава субъекта поручил исключить «любую, даже минимальную возможность прохода в образовательные учреждения посторонних лиц». Особо он отметил недопустимость проезда на территорию образовательных учреждения транспортных средств без специального разрешения. Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии проверят систему безопасности школ и детских садов

10:55 12.05.2021 Во всех городах Югры 12 мая в 15:00 (13:00 мск) пройдут акции памяти жертв трагедии, которая произошла в школе №175 в Казани. Читайте подробнее: «Мы с тобой, Казань!» — в Югре пройдёт акция памяти о погибших в школе №175

10:59 12.05.2021 Оба взрослых, погибших при нападении на школу в Казани, работали учителями. Об этом 12 мая сообщила заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева. Читайте также: Власти подтвердили гибель двух учителей при нападении на школу в Казани

11:01 12.05.2021 В Казани правоохранителями оцеплена территория морга на Сибирском тракте, доступ туда разрешен только родственникам. В настоящее время начали выдавать тела погибших. Детей планируют захоронить на кладбищах в Рыбной слободе, Высокой горе, на Кургане и на Мусульманском кладбище. Похороны педагогов пройдут в Самосырово и Константиновке. Подробности в материале: Семьям погибших после стрельбы в Казани открыли доступ в морг

11:04 12.05.2021 В связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, в учреждениях образования Приангарья по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева начались внеплановые проверки мер антитеррористической защиты. Как сообщает 12 мая пресс-служба областного правительства, сотрудники Росгвардии, полиции и других структур проверяют работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, проводят инструктаж педагогов. Читайте также: Антитеррор: в Приангарье начались проверки детских учреждений

11:11 12.05.2021 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где в одной из школ накануне произошла стрельбы. Об этом 12 мая сообщил знакомый с ситуацией источник. Читайте также: Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань

11:16 12.05.2021 Пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии №175 числятся 23 человека. Все они проходят лечение в медицинских учреждениях, среди пострадавших 20 детей и трое взрослых. Об этом 12 мая сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Подробности в материале: Возросло число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

11:18 12.05.2021 Трагедия, которая произошла вчера в Казани, — закономерный итог невиданного предательства 90-х годов, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Кроме того, это результат продолжения финансово-спекулятивной политики в нашей стране, когда у людей нет работы и уверенности в завтрашнем дне!» — полагает Зюганов.

11:30 12.05.2021 В Мурманской области после трагедии в Казани решили обновить данные о потенциально опасных подростках. Читайте также: Мурманских подростков проверяют на склонность к противоправным действиям

11:32 12.05.2021 В школах Курской области проведут дополнительную проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 11 мая специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях. Подробности в материале: В Курских школах усилят меры безопасности

11:41 12.05.2021 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о необходимости принять меры к ограничению негативного интернет-контента. Об этом он написал на своей странице в соцсети 12 мая. «Трагедия в Казани снова ставит перед нами вопрос о влиянии негативного интернет-контента на нашу молодежь. Мы понимаем, что цифровые технологии — это, с одной стороны, прогресс, а с другой — всеобщая доступность и вседозволенность любой информации, в том числе агрессивной», — написал Аксёнов. Читайте подробнее: Глава Крыма заявил о необходимости ограничить негативный интернет-контент

11:54 12.05.2021 В казанских больницах готовят к перевозке в федеральные медцентры пострадавших во время стрельбы в школе. По промежуточным итогам консилиума принято решение о подготовке к транспортировке троих взрослых и пятерых детей. Об этом 12 мая заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Подробности в материале: В Татарии готовятся к перевозке в Москву пострадавших при стрельбе в школе

12:02 12.05.2021 Усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов поручил 12 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Читайте подробнее: В рязанских школах после трагедии в Казани усилят меры безопасности

12:04 12.05.2021 Жители Узбекистана продолжают нести цветы к зданиям посольства России в Ташкенте и представительства Татарии в республике. Об этом сообщили на странице дипломатического представительства в Facebook. Читайте также: Жители Узбекистане выражают соболезнования в связи с трагедией в Казани

12:09 12.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов на месте трагедии vk. comrnm

12:15 12.05.2021 В столице Бурятии Улан-Удэ возле Дома дружбы народов появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Местные жители начали сюда приносить цветы и игрушки. Об этом: Жители Улан-Удэ приносят цветы к месту памяти жертв трагедии в Казани

12:17 12.05.2021 «Глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии — стрельбе в школе в городе Казани, повлекшей гибель ни в чем не повинных детей и взрослых», — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму соболезнования. Об этом: Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

12:28 12.05.2021 Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение усилить безопасность в школах и детских садах региона. Читайте также: В Югре усилят безопасность в школах

12:41 12.05.2021 «Это чудовищное, жесточайшее преступление — трагедия для всей страны, эта горечь утрат невосполнима. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, моему коллеге Рустаму Миниханову и всей Татарии», — написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram. Читайте также: Глава Карачаево-Черкесии: преступление в Казани — это трагедия всей страны

13:02 12.05.2021 Президент Киргизии выразил соболезнования семьям и близким погибших в Казани и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Об этом: В Киргизии соболезнуют в связи с нападением на школу в Казани

13:03 12.05.2021 В Татарию 12 мая прибыл с рабочим визитом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сразу по прилету в Казань он вместе с главой республики Рустамом Миннихановым и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым посетили детскую республиканскую клиническую больницу, где находятся школьники, пострадавшие 11 мая во время нападения на гимназию №175. В настоящее время врачи в условиях стационара оказывают помощь 23 пострадавшим. Состояние шестерых детей остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Остальные пострадавшие — стабильны. Читайте подробнее: Главы СК РФ и Татарии посетили пострадавших при стрельбе в школе детей

13:04 12.05.2021 Импровизированный мемориал в память о погибших в казанской школе у полномочного представительства Татарии в Москве. tatmsk.tatarstan.ru

13:13 12.05.2021 В крайне тяжёлом состоянии находится один ребёнок, пострадавший при нападении на гимназию в Казани. Состояние ещё пятерых находящихся в реанимации детей медики оценивают как тяжёлое. Пулевые ранения — у 12 детей. Подробности в материале: Врачи рассказали о состоянии пострадавших учеников казанской школы

13:16 12.05.2021 В Ульяновске присоединились к акции памяти жертв стрельбы в гимназии в Казани. Читайте также: Ульяновцы приносят цветы к месту памяти жертв трагедии в Казани

13:18 12.05.2021 В Пензенской области введут комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение чрезвычайных происшествий в школах. С соответствующим предложением выступил на совещании в правительстве региона 12 мая врио губернатора Олег Мельниченко. Читайте подробнее: В пензенских школах усилят меры по недопущению ЧП после стрельбы в Казани

13:19 12.05.2021 Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает сайт Кремля, президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани.

13:19 12.05.2021 В сквере матери на Правобережье Калуги по предложению депутатов будет оборудовано место для возложения цветов в память погибших 11 мая в гимназии № 175 города Казани, сообщает калужская городская управа. Подробности в материале: Калужский сквер Матери станет местом памяти погибших в гимназии Казани

13:23 12.05.2021 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, комментируя трагедию в Казани, заявил о том, что общество и мир в целом ещё не научились бороться с терроризмом. Об этом: «Через пень-колоду» — мэр Красноярска об охране в школах

13:34 12.05.2021 Минута молчания по погибшим при стрельбе в казанской гимназии №175 перед началом ифтара в Казани. president.tatarstan.ru

13:40 12.05.2021 Пропаганда массовых убийств в подростковой среде ведется среди прочего и через социальные сети. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Комментируя трагедию в Казани, где 11 мая молодой человек совершил массовое убийство в одной из городских школ, писатель заявил, что в России существует определенная интернет-система по вовлечению детей в подобные схемы. Подробности в материале: Прилепин рассказал о влиянии соцсетей на массовые убийства

13:48 12.05.2021 Ученики 9-х и 11-х классов школы №175 в Казани временно будут обучаться в соседних школах. В гимназии, где 11 мая произошло ЧП, проведут в кратчайшие сроки ремонтные работы. Остальные школьники продолжат обучение в дистанционном формате. Об этом: Учеников гимназии в Казани после стрельбы частично переведут на дистант

13:51 12.05.2021 У российских спецслужб есть возможность пресекать массовые убийства. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани. По его словам, в России через социальные сети ведется активная пропаганда массовых убийств. При этом органы власти не справляются должным образом с противодействием этой проблеме. Подробности в материале: Прилепин заявил о наличии возможности пресекать массовые убийства

13:52 12.05.2021 В Казани прошла церемония прощания с детьми, погибшими в результате стрельбы в гимназии № 175. Троих из них похоронили на городском мусульманском кладбище. Читайте подробнее: Трёх погибших в Казани детей предали земле на мусульманском кладбище

13:59 12.05.2021 После трагедии, которая произошла 11 мая в Казани, школы Ростова-на-Дону планируется обеспечить физической охраной. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. Читайте также: Охранные предприятия будут дежурить в школах Ростова-на-Дону

14:03 12.05.2021 Губернатор Александр Беглов почтил память школьников и педагогов, погибших 11 мая во время нападения вооруженного преступника на гимназию в Казани. Подробности в материале: Губернатор Петербурга почтил память погибших в казанской гимназии

14:04 12.05.2021 Интернет в России неизбежно перестанет быть анонимным. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани. Именно таким образом, по мнению писателя, удастся избежать повторения подобных трагедий в будущем. Читайте также: Прилепин: интернет в России перестанет быть анонимным

14:12 12.05.2021 В Ижевске состоялось внеплановое заседание городской Антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы безопасности в учебных учреждениях после ситуации со стрельбой в казанской гимназии. Глава города Олег Бекмеметьев поставил задачу усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Ижевска, особым образом поручено контролировать пропускной режим. Об этом: В ижевских школах усилят меры безопасности после ЧП в Казани

14:18 12.05.2021 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы в знак скорби о погибших в школе в Казани. saratov.gov.ru

14:51 12.05.2021 Мэр Красноярска Сергей Ерёмин о стрельбе с казанской школе: «Я не представляю, насколько сердце может выдержать эту трагедию».

14:52 12.05.2021 Мораторий на смертную казнь в России следует снять для преступников, виновных в умышленном убийстве детей. Об этом 12 мая заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Участник ток-шоу высказал мнение, что виновник массового расстрела детей в одной из школ Казани не является сумасшедшим и отдавал отчет в своих действиях. Подробности в материале: В России предложили вернуть смертную казнь

15:00 12.05.2021 Действия учителей в казанской гимназии, где 19-летний бывший ученик застрелил девять человек, заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле восхитились отвагой учителей казанской школы

15:02 12.05.2021 Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в одной из школ в российском городе Казани. Читайте также: Глава МИД Эстонии выразила соболезнования РФ в связи с трагедией в Казани

15:11 12.05.2021 Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев признался правоохранительным органам в содеянном, 12 мая сообщает телеграм-канал Mash. Подробности в материале: Напавший на школу в Казани признался в содеянном

15:22 12.05.2021 Из Казани в Москву вылетел спецборт МЧС с девятью пострадавшими в результате атаки на гимназию. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: В Москву вылетел спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани

15:35 12.05.2021 Следователи Главного следственного управления СК России сегодня, 12 мая, предъявят обвинение по делу о стрельбе в казанской школе Ильназу Галявиеву. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СК РФ. Подробности в материале: СК РФ предъявит обвинение Галявиеву по делу о стрельбе в казанской школе

15:37 12.05.2021 Нападение на школу в Казани предложил связать с высоким уровнем ресентимента, то есть враждебности, в российском обществе автор телеграм-канала «Незыгарь». "По сути, ресентимент — это интегральный показатель, фиксирующий накопление уровня агрессии, горечи, раздражения, депрессии и обиды в социуме», — говорится в сообщении. Автор публикации, ссылаясь на данные «Левада-центра», отмечает, что в 2017 году носителями ресентимента можно было считать 37% российского населения, а в 2021 году — уже 57%. Читайте подробнее: Трагедия в Казани: российское общество копит агрессию и обиду

15:38 12.05.2021 Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Читайте также: У напавшего на казанскую школу ранее диагностировали заболевание мозга

15:49 12.05.2021 Врачи и медицинские работники, которые помогали раненным при стрельбе в казанской школе, очень хорошо отработали в этой ситуации. Об этом 12 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Мурашко оценил труд медиков, помогавших пострадавшим при стрельбе в Казани

16:27 12.05.2021 Траурные мероприятия в связи с гибелью детей в Казани проходят в Крыму 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: Жители Крыма скорбят вместе с Казанью

16:36 12.05.2021 Охрану школ должны нести сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов: у охранника в школе должно быть летальное и нелетальное оружие

16:39 12.05.2021 Создатель сервиса Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал комментарий относительно трагедии в Казани. В частности, Дуров пишет: «Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией». Об этом: Дуров призывает не ограничивать интернет в связи с трагедией в Казани

16:49 12.05.2021 В образовательных организациях Новосибирска с сегодняшнего дня, 12 мая, начались внеплановые проверки по антитеррористической защищенности. Их проводят департамент образования мэрии города, отделы образования администраций районов и силовые структуры. Читайте также: Внеплановые проверки начались в школах Новосибирска

16:53 12.05.2021 На Ямале после трагедии в Казани проводится комплекс мероприятий, направленных на усиление защищённости. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Особое внимание обращено на ужесточение в образовательных учреждениях контрольно-пропускного режима. Исключается возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в школы и колледжи, а также проезда на их территорию транспортных средств без соответствующего разрешения. Читайте подробнее: На Ямале усилен контроль над защитой учебных заведений

17:14 12.05.2021 В Челябинске жители города почтили память погибших во время стрельбы в казанской школе. Они принесли цветы к памятнику Орлёнку на Алом поле и зажгли свечи. Читайте подробнее: Челябинцы зажгли свечи в память о погибших в школе Казани

17:18 12.05.2021 Жители столицы Коми организовали у памятника учителю мемориал в память о погибших в Казани. Читайте также: Жители Сыктывкара организовали мемориал в память о погибших в Казани

17:42 12.05.2021 Стихийный мемориал памяти жертв нападения на казанскую гимназию №175 в Йошкар-Оле организован возле памятника учителю лицея № 11. Жители города несут цветы, свечи и игрушки, выражая соболезнования семьям погибших и пострадавших. Читайте также: Жители Йошкар-Олы несут цветы к мемориалу памяти после трагедии в Казани

17:47 12.05.2021 В связи с трагедией в Казани в Новокузнецке сформирован состав межведомственной рабочей группы по проверке организации охранных мероприятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, которая будет заниматься целым комплексом вопросов. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Сергей Кузнецов. Подробности в материале: Возможные угрозы выявляют в школах Новокузнецка

18:03 12.05.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким трагически погибших в гимназии №175 Казани. Он направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову. Подробности в материале: Новосибирцы готовы оказать необходимую помощь жителям Казани — губернатор

18:15 12.05.2021 Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал не начинать «охоту на ведьм» после трагедий, подобных произошедшей 11 мая в Казани, выразив уверенность, что никакие меры не могут полностью защитить общество от агрессии одиночек-социопатов. Читайте подробнее: Павел Дуров: превращение общества в концлагерь не защитит от социопатов

18:24 12.05.2021 Житель Казани Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая учащихся и педагогов школы в Казани, сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов. Об этом: Казанский стрелок сделал в школе не менее 17 выстрелов

18:30 12.05.2021 Об отсутствии у него тяжких заболеваний заявил на суде в Казани обвиняемый в массовом убийстве в школе 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Читайте подробнее: На суде казанский стрелок заявил, что у него нет тяжких заболеваний

18:37 12.05.2021 Житель Казани Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек, совершённом 11 мая, в ходе допроса признался в преступлении. Об этом на суде заявил следователь. Об этом: Казанский стрелок признался в преступлении — следователь

18:42 12.05.2021 Возражать против заключения под стражу обвиняемый в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений житель Казани Ильназ Галявиев не стал. Читайте также: Казанский стрелок не против заключения под стражу

18:48 12.05.2021 Суд арестовал Ильназа Галявиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, на два месяца. Такое решение принял суд в Казани 12 мая. Об этом: Суд арестовал казанского стрелка на два месяца

18:51 12.05.2021 Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в нападении на гимназию №175 в Казани в виде ареста сроком на два месяца — до 11 июля. Подробности в материале: Суд избрал меру пресечения напавшему на школу в Казани

18:58 12.05.2021 Стрельба в школе в Казани выявила ряд проблем российской системы образования, которые требуют системных решений. Об этом рассказал ректор Костромского государственного университета. Он полагает, что одними запретами невозможно предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. Нужно менять систему воспитания в школах, привлекать к работе психологов, выстраивать системы безопасности на основе искусственного интеллекта. Читайте также: Запретами результатов не добиться — ректор вуза о стрельбе в школе

19:00 12.05.2021 Житель Казани Ильназ Галявиев не обвиняется по статье о терроризме, заявил 12 мая заместитель прокурора Татарии Алексей Заика, представляющий на процессе Генпрокуратуру РФ. Читайте подробнее: Казанский стрелок не обвиняется по статье о терроризме — Генпрокуратура РФ

19:14 12.05.2021 Применял или нет 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев психотропные вещества на момент стрельбы в казанской школе №175, пока не установлено. Подробности в материале: Заключения о применении казанским стрелком психотропных веществ пока нет

19:35 12.05.2021 В Липецке местные жители несут цветы и зажжённые лампады к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенному в Верхнем парке. 12 мая в 11:00 у памятника состоялась общегородская траурная акция. Подробности в материале: В Липецке прошла траурная акция в память о погибших в Казани

20:01 12.05.2021 В школах и колледжах Свердловской области стартовали внеплановые проверки безопасности, связанные с трагедией в Казани. Об этом заявил на совещании министр образования региона Юрий Биктуганов. В частности, проверяются наличие договоров с охранными организациями, работа систем видеонаблюдения и подачи тревоги. Проводятся дополнительные инструктажи с рабочим составом школ и классные часы с детьми. По словам вице-губернатора Павла Крекова, классные руководители и психологи «должны быть более внимательны к подросткам и их поведению, окружению, знать, какие у них увлечения». Читайте подробнее: В свердловских школах начались внеплановые проверки безопасности

20:07 12.05.2021 В Нижнем Новгороде, на матче «Локомотив» — «Крылья Советов» объявлена минута молчания по погибшим в Казани.

20:15 12.05.2021 Минута молчания на стадионе в Нижнем Новгороде. [[[video-13]]]

21:14 12.05.2021 В Екатеринбурге создали стихийный мемориал в знак скорби о жертвах трагедии в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Жители принесли цветы и сувениры в память о погибших и пострадавших в ходе стрельбы, произошедшей в гимназии № 175 Казани. Стихийный мемориал появился у здания представительства Татарии в Свердловской области на улице Сакко и Ванцетти. Также горожане оставляют соболезнования в книге, расположенной рядом. Читайте также: Жители Екатеринбурга организовали мемориал в память о погибших в Казани

21:47 12.05.2021 Появилась информация, что у казанского стрелка — не называю ни имени, ни фамилии (таким — исключительно забвение) — диагностирована опухоль мозга. И кто-то уже использует это если не в качестве оправдания, то в качестве смягчающего обстоятельства. Ой ли? Не отрицаю наличие опухоли — тут дело врачей, — однако эта хворь не мешала стрелку планировать ад для других. Прочитайте для начала список того, что найдено у него дома. Всё стрелок понимал — и опухоль злодеяниям не препятствовала. Читайте подробнее: Что делать после массового убийства детей в Казани

22:55 12.05.2021 У гимназии №175 в Казани. (сс) Денис Гордийко. kzn.ru

23:10 12.05.2021 Прокуратура Мурманской области проводит проверку утечки персональных данных потенциально опасных подростков. Об этом: Мурманская прокуратура занялась утечкой данных об опасных подростках

04:05 13.05.2021 Мэр Магадана Юрий Гришан 12 мая лично проверил работу охранных систем образовательных учреждений. Об этом: В Магадане все школы и сады переведут под охрану Росгвардии

04:47 13.05.2021 В Благовещенске в школе №27 возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, об этом в своём телеграм-канале 13 мая сообщил мэр города Олег Имамеев. Об этом: Угроза ЧС возникла в школе Благовещенска

04:47 13.05.2021 Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, которые появились после трагедии в Казани, вызвало резкие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 мая в социальной сети Facebook. Читайте также: «Антиутопия какая-то!» — в России могут запретить анонимность в интернете

05:09 13.05.2021 По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во всех образовательных организациях после трагедии в гимназии Казани будут усилены меры охраны и допуска в здания. Об этом: В Хабаровском крае для входа в школу будут выдавать карты с чипами

05:16 13.05.2021 В Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, пишет 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1». Читайте также: Повторить трагедию гимназии Казани пообещал школьник Приамурья

05:47 13.05.2021 В Благовещенске завершилась проверка школы №27, в которой 13 мая возникла угроза возникновения ЧС. Подробности в материале: В школе Благовещенска угроза возникновения ЧС не подтвердилась

06:10 13.05.2021 В Сургуте (ХМАО), на территории национально-культурной автономии татар, организован народный мемориал в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии № 175. Аналогичные мемориалы появились в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске. Об этом: В Югре появились стихийные мемориалы памяти жертв стрельбы в Казани Фото пресс-службы администрации Сургута

06:47 13.05.2021 В школах Южно-Сахалинска после ЧП в гимназии №175 в Казани, в результате которого погибли девять человек, в том числе семь детей, усилят меры безопасности. Планируется заменить пожилых охранников на физически крепких. Читайте подробнее: На Сахалине пожилых охранников школ заменят на физически крепких

07:05 13.05.2021 Жителей Салехарда обеспокоило видео, на котором запечатлён подросток, играющий ножом-«бабочкой» на крыльце школы. Видео было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». «В Казани стреляют, в Салехарде на крыльце школы № 4 молодой парень машет ножом. Уважаемые родители, обратите внимание на своих детей!» — пишет автор ролика. Читайте также: В Салехарде подросток махал ножом на крыльце школы

07:47 13.05.2021 В школах Оренбурга после трагедии, произошедшей в Казани, прошли тотальные проверки соблюдения мер безопасности в школах, сообщает пресс-служба мэрии. «Была проверена работа «тревожных» кнопок в образовательных организациях, целостность и работоспособность заборов, ограждений и калиток, а также изучены журналы обхода территорий, обязательные к заполнению каждые два часа. Проверки шли до поздней ночи. Их результаты станут известны в ближайшее время», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко. Читайте подробнее: В школах Оренбурга прошли проверки соблюдения мер безопасности

08:03 13.05.2021 В столице Тувы Кызыле 12 мая состоялся траурный митинг в память о погибших в школе №175 Казани. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, местные жители возложили цветы возле Центра русской культуры и зажгли свечи. Об этом: В Кызыле прошёл траурный митинг в память о погибших в Казани

08:35 13.05.2021 Мемориал в память о погибших в казанской школе. Йошкар-Ола. i-ola.ru.

09:01 13.05.2021 Наряду с ужесточением правил владения оружием в России, особое внимание следует уделить процессу получения лицензии и приобретения самого оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Данильченко: «Сфера оборота оружия в России, безусловно, требует ужесточения и в целом наведения порядка. После трагических событий звучит много предложений с целью увеличить возраст получения права на владение оружием до 21 года, до 25 лет. Но в то же время периодически в Госдуму вносятся законопроекты, предполагающие даже снижение до 16 лет возрастнойго ценза. В 2020 году, например, первое чтение успешно прошел проект, предлагающий разрешить 16-летним подросткам получение охотничьего оружия в целях охоты. Конечно, как сможет применить это самое ружье фактически ребенок, никто предугадать не возьмется…» Читайте подробнее: Как служить? Адвокат считает напрасным увеличение возраста владения оружием

09:12 13.05.2021 Уголовное дело о ложной угрозе нападения на школу возбуждено против 17-летнего жителя Благовещенска. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Амурской области. Ранее подросток написал в соцсети, что собирается сделать «то же самое», что и напавший на гимназию в Казани. Его задержали правоохранители. Подробности в материале: В Благовещенске возбудили дело о ложной угрозе теракта в школе

09:17 13.05.2021 Оружие © ИА Красная Весна

09:24 13.05.2021 Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Об этом: Напавший на школу в Казани пройдёт психиатрическую экспертизу в Москве

09:31 13.05.2021 13 мая глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвящённом одному из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Рустам Минниханов посетил Галеевскую мечеть Казани, где состоялись торжественная проповедь и намаз. Праздничный намаз провел муфтий Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, который зачитал обращение главы региона. «К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — говорится в обращении Минниханова.

09:31 13.05.2021 Сегодня, 13 мая, во все мечетях республики мусульмане молились о погибших и о в скорейшем выздоровлении пострадавших в трагедии, произошедшей в гимназии №175 Казани.

09:32 13.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

09:43 13.05.2021 Муниципалитеты, особенно Дальнего Востока, не смогут самостоятельно финансировать услуги Росгвардии по охране учреждений образования, об этом в своём телеграм-канале написал глава амурского Белогорска Станислав Мелюков. Подробности в материале: Муниципалитеты не потянут услуги Росгвардии по охране школ — мнение

09:48 13.05.2021 Медики оценивают состояние 14 детей, пострадавших от рук нападавшего на казанскую гимназию №175, как стабильное. Об этом 13 мая сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на администрацию главы Татарии. Читайте также: Медики оценили состояние 14 детей, пострадавших в Казани

10:14 13.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов13 мая принял участие в праздничном богослужении, посвящённом одному из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Провел намаз муфтий Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин. Он напомнил прихожанам о важности правильного воспитания детей, о необходимости совершения благодеяний и по окончании месяца Рамадан. Читайте также: Глава Татарии: «Дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением»

10:15 13.05.2021 Мемориал в память о погибших в казанской школе у лицея, где произошла трагедия. edu.gov.ru

10:16 13.05.2021 12 мая посол Польши в России Кшиштоф Краевский в Книге соболезнований выразил сочувствие родным и близким тех, кто погиб во время массового убийства в одной из школ Казани 11 мая. Дипломат также возложил цветы у здания представительства Татарии в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Посол Польши в России выразил соболезнования родным жертв трагедии в Казани

10:34 13.05.2021 Один ребёнок из девяти доставленных в Москву пострадавших при нападении на школу в Казани находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом: Пострадавший при нападению на школу ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии

10:57 13.05.2021 Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, приходил в школу за час до нападения. Записи с камер видеонаблюдения 13 мая опубликовал телеграм-канал Mash. Читайте также: Преступник, устроивший стрельбу в Казани, заходил в школу до нападения

11:02 13.05.2021 Не деньги и не материальное благосостояние заставили «казанского стрелка» сделать то, что он совершил, а нечто более глубокое, что прорывается наружу, когда всё пытаются залить деньгами, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Не «благосостояние» подтолкнуло казанского стрелка на преступление — Михеев

11:04 13.05.2021 Стихийный мемориал у парка имени Горького в Ростове-на-Дону. rostov-gorod.ru

11:04 13.05.2021 Учащиеся и сотрудники Таврического колледжа Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуированы из здания утром 13 мая в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом: В Крыму эвакуирован колледж после сообщения о минировании

11:06 13.05.2021 В связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья проводит проверки по соблюдению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности социальных учреждений, в первую очередь для детей. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства региона. Для того чтобы комплексно оценить состояние безопасности учреждений, выявить недостатки и устранить их незамедлительно, созданы специальные комиссии с привлечением сотрудников Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии и МВД, пояснил глава профильного ведомства Евгений Казаченко. По его словам, акцент в отношении безопасности следует сделать на соблюдение пропускного режима учреждений, где проживают дети, инвалиды и граждане пожилого возраста. Об этом: Забайкалье определилось, как эффективней защитить детей от террористов

11:20 13.05.2021 Тува скорбит вместе с Татарией. rtyva.ru

12:28 13.05.2021 В Татарии 13 мая завершил работу телефон горячей линии республиканского ГУ МЧС по России. Для оказания психологической помощи пострадавшим и погибшим в результате нападения в казанской гимназии №175 и их родственникам 11 мая была создана служба поддержки. Всего за этот период за помощью психологов обратились 143 раза. Подробности в материале: На горячую линию МЧС Татарии после ЧП в школе поступило более 140 звонков

12:37 13.05.2021 В планах у президента РФ Владимира Путина отсутствует поездка в Казань после трагедии в местной школе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока в планах поездки такой нет», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков: Путин не планирует лететь в Казань после ЧП в школе

12:50 13.05.2021 12 мая жители Костромы почтили память погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Студенты, пенсионеры, молодые пары несли цветы, игрушки и свечи в Ботниковский сквер, расположенный в центре города. Костромичи сказали корреспонденту ИА REGNUM, что переживают трагедию как свою личную. Они поделились своими мыслями о том, что нужно сделать для предотвращения подобных трагедий. Подробности в материале: «Так быть не должно» — костромичи почтили память погибших в Казани

12:53 13.05.2021 Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу. Об этом 13 мая сообщает телеграм-канал Baza. Читайте также: Устроившему стрельбу в Казани провели наркологическую экспертизу

12:59 13.05.2021 В школах Екатеринбурга начались учения после трагедии в Казани. Об этом сообщают местные жители. Учебную эвакуацию провели в школе № 57. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уже подтвердили информацию о проведении учений. «В ряде учебных заведений проводятся тренировки по действиям педагогов и учащихся при возникновении ЧП», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых. Читайте также: В Екатеринбурге проводят учебную эвакуацию школ

13:33 13.05.2021 Очередь у мемориала возле гимназии №175 в Казани. (сс) Марат Мугинов. kzn.ru

13:37 13.05.2021 пециалисты могут многое выяснить о намерениях того или иного интернет-пользователя, если он бездумно распространяет информацию о себе. Но случай с Ильназом Галявиевым, атаковавшим школьников в Казани, был иным, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на конференции на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» в Подмосковье. «Нарушителю, который предпринимает какие-то меры по сокрытию себя, конечно, такой широкой спектр из социальной сети вытащить невозможно. Очень такой грустный пример, характерный — позавчерашний расстрел в Казани», — сказала Касперская. Об этом: Касперская оценила шансы предотвратить трагедии, подобные казанской

14:12 13.05.2021 Дистанционный формат обучения стал причиной отказа казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли дети, от охранных услуг. Об этом директор гимназии Амина Валеева сообщила 13 мая журналистам. Она пояснила, что ранее школа всегда заключала договоры с частными охранными предприятиями. Такой договор действовал до марта 2020 года, затем школа перешла на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Договор позднее продлевать не стали. Читайте также: Директор казанской гимназии объяснила отсутствие охраны

14:24 13.05.2021 В Оренбургской области была органазована массовая проверка условий безопасности обучающихся и работников всех образовательных организаций. orenburg.ru

14:25 13.05.2021 Одна из учениц школы № 175 Казани, в которой 11 мая произошла стрельба, находившаяся там во время трагедии, а также её бабушка рассказали 13 мая о том, что происходило на первом этаже данной гимназии в день трагедии. Читайте подробнее: Ученица и её бабушка рассказали о стрельбе в казанской школе

14:43 13.05.2021 Региональные детские омбудсмены будут просить российские власти наградить учителей, защитивших детей в ходе инцидента в Казани и помогавших им в эвакуации. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. «От коллег, уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей», — написала Кузнецова. Читайте подробнее: Кузнецова попросила наградить защитивших детей в Казани педагогов

14:49 13.05.2021 Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания перед совещанием с членами правительства. Мероприятие проходит в формате видеосовещания. «Прошу почтить память погибших», — сказал Путин, встав с места. Читайте также: Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания

14:52 13.05.2021 Все пострадавшие от трагедии в школе Казани семьи получат поддержку и помощь. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Сразу были даны поручения правительству, главам Минздрава, Минпросвещения, МЧС, в том числе по выезду на место трагедии. Мы находимся в контакте с руководителем Татарстана. Все пострадавшие семьи получат поддержку и помощь», — сказал Путин. Об этом: Путин пообещал оказать помощь пострадавшим в Казани

14:57 13.05.2021 Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина 13 мая сообщил, что в тяжелом состоянии находится трое: двое детей требуют повышенного внимания, находятся в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес операции хорошо, его состояние опасений не вызывает.

14:57 13.05.2021 Правительство должно подключиться к механизму финансовых выплат пострадавшим в результате инцидента в школе в Казани. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Наш долг — поддержать семьи тех, кто оказался жертвой. Выплаты из регионального бюджета уже начаты — прошу правительство подключиться. Все учащиеся и сотрудники гимназии испытали шок, особенно тяжело пережили дети, и они нуждаются в специальной реабилитации», — сказал Путин. Об этом: Путин поручил представить учителей школы в Казани к госнаградам

14:57 13.05.2021 14:54 Путин выразил уверенность, что медики делают всё возможно для спасение детей.

14:58 13.05.2021 «Будем молиться за них» , — сказал Путин.

14:59 13.05.2021 Межконфессиональный совет при губернаторе Кемеровской области выступил с заявлением в связи с трагедией в Казани. По мнению членов совета, преступник «пришёл к такому решению из-за отсутствия религиозной веры». Читайте подробнее: В Кузбассе ищут возможности, как уберечь молодых людей от радикализма

14:59 13.05.2021 В Казани, согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, дети из 175-й гимназии будут учиться в 174-й школе вместе, классы перемешивать не будут. Образовательный процесс будут вести те же педагоги, которые первое время помогут детям в адаптации. Принято решение начать занятия с понедельника, 17 мая, а не с пятницы, как в других школах. Об этом: В Казани прошло совещание по дальнейшему обучению детей из гимназии №175

15:05 13.05.2021 Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Пресс-служба главы Татарии

15:07 13.05.2021 Медицинские справки, разрешающие владение оружием, должны выдаваться только в государственных клиниках. Об этом заявил 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента РФ. Читайте подробнее: Золотов предложил повысить возрастной ценз для получения оружия

15:08 13.05.2021 Страшной бедой и варварским преступлением назвал российский президент Владимир Путин нападение на детей и сотрудников гимназии в Казани. Об этом он заявил 13 мая перед совещанием с членами правительства. «Два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», — сказал Путин. Он призвал участников видеосовещания почтить память погибших минутой молчания.

15:09 13.05.2021 Власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе региона Рустаму Минниханову. «Там могут быть и жилищные вопросы, и другие нерешённые проблемы, и организация детского отдыха. Просто пошире взгляните, вы понимаете, о чём речь», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин дал поручения Минниханову по оказанию поддержки пострадавшим в Казани

15:28 13.05.2021 В России проводится проверка безопасности всех школ, сообщил 13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ. Он рассказал о своей поездке в Казань, где в одной из гимназий произошла стрельба. Об этом: Кравцов сообщил о проверке безопасности всех школ

15:39 13.05.2021 В России необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдаёт разрешение на его ношение. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин потребовал жёстких мер в отношении владельцев оружия

15:41 13.05.2021 Гражданина, который готовится совершить массовое убийство в учебном заведении, можно вычислить еще до того, как трагедия произошла. Об этом 13 мая заявил президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам эксперта, подобные преступления развиваются по идентичному сценарию и убийцы действуют однотипно. Читайте также: Эксперт рассказал, как предотвратить массовые убийства в школах

15:48 13.05.2021 В Госдуме предложили наделить Росгвардию полномочием проверять медицинские справки при получении оружия. Читайте подробнее: В Госдуме хотят дать Росгвардии право проверять медсправки

15:51 13.05.2021 Единый для всей России подход к обеспечению безопасности учебных учреждений поручил внедрить президент РФ Владимир Путин правительству страны. Он заявил об этом 13 мая в ходе совещания с правительством. Подробности в материале: Путин поручил ввести единый подход к обеспечению безопасности школ

16:17 13.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативную помощь в организации всех спасательных действий во время ЧП в казанской гимназии и заявил, что планирует встретиться лично с семьями погибших. Подробности в материале: Минниханов лично встретится с семьями погибших

16:30 13.05.2021 Импровизированный мемориал в память о погибших в казанской школе в Сыктывкаре. rkomi.ru

16:45 13.05.2021 В связи с произошедшей трагедией в казанской гимназии президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Эту новость активно обсудили жители Башкирии в социальных сетях. Пользователи разделились на две группы, кто-то выступил за легализацию оружия, другие, наоборот, потребовали ввести на него запрет. Об этом: «Опухоль мозга — диагноз общества» — Башкирия обсуждает трагедию в Казани

17:11 13.05.2021 В Нижнем Новгороде кнопками тревожной сигнализации оснащены почти все общеобразовательные учреждения города, системами видеонаблюдения — 89%, а металлодетекторами — лишь 38%. Читайте также: Насколько школы Нижнего Новгорода защищены от террористов?

17:15 13.05.2021 «Мне очень жаль, что приходится требовать казни и смерти. Православная церковь против смертной казни. Но такова, видимо, опасность гангрены, что негодную плоть нужно отсечь, невзирая на мирные заповеди. Как в войну», — заявил депутат Госдумы Константин Затулин. Об этом: Сорок тысяч школ России не превратишь в казарму Росгвардии — Затулин

17:27 13.05.2021 После произошедшей в Казани трагедии с массовым расстрелом детей в школах в СМИ и ток-шоу все чаще звучат популистские лозунги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», адвокат, профессор Янис Юкша. «Никто не знает, кто построил храм Артемиды, но все знают, что сжег его безумец Герострат. Всегда найдутся те, кто захочет стать известным, совершить какой-то проступок, словить хайп на каком-то событии. Причем настолько деформировано сознание у молодежи, что они уже не видят линию между добром и злом», — сказал Юкша. Об этом: Адвокат назвал популизмом идею вернуть смертную казнь в России

19:59 13.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

22:17 13.05.2021 Мэр Казани Ильсур Метшин возложил цветы к мемориалу у гимназии № 175 Казани. (сс) Марат Мугинов. kzn.ru

06:20 14.05.2021 В Чувашии необходимо пересмотреть вопросы организации безопасности в школах и привлечь для охраны либо «гвардейцев», либо сотрудников частных охранных предприятий. В настоящее время безопасность в школах организована «не на должном уровне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на сессии Госсовета Чувашии уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова. Подробности в материале: Безопасность в школах Чувашии организована «не на должном уровне»

06:34 14.05.2021 В Чувашии необходимо привлечь для охраны безопасности в школах сотрудников Росгвардии или частных охранных предприятий, на что из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутатам республиканского Госсовета уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова. Подробности в материале: На профессиональную охрану школ Чувашии нужно 115 млн — детский омбудсмен

07:08 14.05.2021 Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175. Пресс-служба главы Татарии

08:10 14.05.2021 Главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также в мэрию Новосибирска направлены рекомендации по организации действий в кризисных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов. Читайте подробнее: В новосибирских школах пройдут тренировки по своевременной эвакуации

09:24 14.05.2021 Поток людей с игрушками и цветами к представительствуТатарии в Москве не ослабевает. Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM: Москва скорбит о детях Казани

09:48 14.05.2021 Как посоветовали психологи, школьники гимназии №175 в Казани вернутся к учебе 17 мая, пишет КП. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат обучение в очном формате в школе №174. В школе №171 сделают дежурные классы для первоклассников. Остальных учеников гимназии переведут на дистанционный режим обучения.

10:00 14.05.2021 В Ставропольском крае организована проверка безопасности в образовательных учреждениях. После трагедии в Казанской школе № 175 её поручил провести губернатор края Владимир Владимиров. Проверке подлежат все без исключения учреждения образования. Читайте подробнее: Глава Ставрополья поручил проверить безопасность образовательных учреждений

10:01 14.05.2021 В Екатеринбурге прошёл круглый стол, посвященный теме воздействия социальных сетей на несовершеннолетних жителей. Об этом сообщают организаторы. Мероприятие прошло в пресс-центре «Областной газеты», организовать мероприятие помогли представители городского отделения Всемирного русского народного собора. В обсуждении участвовали глава центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина, руководитель региональной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов, общественник Евгений Малёнкин и другие специалисты по проблеме. «Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от губительного влияния интернета и компьютерных игр», — уточняют в издании. Кроме того, затрагивалась тема дополнительного образования, а также роли родителей и школы в воспитании детей. Читайте подробнее: В Екатеринбурге провели круглый стол о воздействии соцсетей на детей

10:04 14.05.2021 Как сообщает RT на русском, директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии школьников, пострадавших при стрельбе в Казани: «Сюда из Казани привезли двоих детей. [Первого] ребёнка оперировали вчера — уникальная была операция, которую делали наши сосудистые хирурги совместно с коллегами… Это удаление инородных тел, дроби, пули. Такая критическая операция — я думаю, справились. Ребёнок прооперирован, стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает. Он тем не менее в тяжёлом состоянии, в реанимации, на ИВЛ. Второй ребёнок сейчас готовится к операции. Её, девочку, уже готовят. У неё также множественные инородные тела. Сегодня уже в 11 она поедет в операционную».

10:22 14.05.2021 Пострадавший при нападении на школу в Казани ребенок, находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, еще одного готовят к операции. Об этом 14 мая сообщила главврач больницы Елена Петряйкина. Об этом: Врач рассказала о состоянии детей, находящихся в РДКБ в Москве

10:53 14.05.2021 Ещё один ребёнок госпитализирован после стрельбы в казанской гимназии №175, сообщают 14 мая СМИ со ссылкой на слова главы пресс-службы президента Татарии Лилии Галимовой. «Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — заявила она.

11:15 14.05.2021 В Татарии после нападения на школу на стационарном лечении находятся 15 детей. Состояние у всех стабильное, без отрицательной динамики.

11:29 14.05.2021 Ребёнок 2007 года рождения 13 мая обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу «с острой реакцией на стресс». Сейчас за ним наблюдают врачи. Подробности в материале: Ещё один ребёнок попал в больницу после стрельбы в Казани

11:35 14.05.2021 Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев предлагал одногруппнику вступить в некую секту, рассказал староста группы в его вузе. Тогда все решили, что это шутка, однако теперь одногруппники думают об этом куда серьезнее. Сам Галявиев чаще держался незаметно и ни с кем не вступал в конфликт, рассказывают они, избегал он и общих фото. Подробнее об этом пишет Lenta.ru.

11:55 14.05.2021 Мемориал в память о погибших в казанской школе. Саратов. saratov.gov.ru

12:15 14.05.2021 В Казани педиатры и психологи начали подомовый обход по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе. Соответствующее поручение дал глава Татарии Рустам Минниханов. Читайте подробнее: В Казани психологи и педиатры посещают учащихся гимназии №175 на дому

12:22 14.05.2021 Регионы должны ещё раз проверить все звенья организации летнего отдыха детей. Об этом на совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха. <…> Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха», — сказал Кравцов. Читайте также: Кравцов потребовал проверить организацию летнего отдыха детей

12:42 14.05.2021 В России разрабатывается проект постановления правительства, призванный систематизировать требования по антитеррористической защищённости детских лагерей. Об этом в ходе совещания по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов. «Проект постановления очень важный и нужный, он был разработан впервые в своей истории. Фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей в РФ, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные», — сказал Грибов. Об этом: В России упорядочат требования по защищенности детских лагерей

12:49 14.05.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 мая, что работа по регулированию оборота оружия в России будет продолжена.

12:52 14.05.2021 По сообщениям СМИ, ректор колледжа ТИСБИ в Казани, где учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе, подтвердил, что ранее стрелок предлагал другому студенту вступить в секту.

12:54 14.05.2021 Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами по ужесточению регулирования оборота оружия в России и поручил продолжить доработку. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», — сказал Песков. Читайте также: Песков пообещал продолжить работу по регулированию оборота оружия

13:09 14.05.2021 Аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал извлечь уроки из нападения на казанскую гимназию №175. Об этом градоначальник написал 14 мая на своей странице в Instagram. Читайте также: В Казахстане усилят охрану школ после трагедии в Казани

13:58 14.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

14:07 14.05.2021 Бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев, устроивший атаку на гимназию в Казани, больше года жил врозь со своими родными. Причина этого почему-то никому не интересна, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс 14 мая журналистам. «И почему сегодня никто не интересуется его семьёй, почему семья съехала?» — сказала Прусс. Она рассказала также, что в январе этого года Галявиев внезапно забросил учёбу. Ещё до отчисления он предлагал одному из сокурсников вступить в секту. Читайте подробнее: Ректор казанского колледжа рассказала о странностях в семье Галявиева

14:20 14.05.2021 Руководство колледжа «ТИСБИ», где учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, будет обращать внимание на «тихих» студентов. Об этом заявила ректор учебного заведения Нэлла Прусс. Подробности в материале: В колледже, где учился напавший на школу, обратят внимание на «тихушников»

14:37 14.05.2021 Участие в секте предлагал одному из своих сокурсников по колледжу Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии Казани. Об этом ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс рассказала 14 мая журналистам. «Он предложил одному из сокурсников вступить в секту», — сказала Прусс, уточнив, что это было до отчисления Галявиева из колледжа при ТИСБИ. Об этом: Напавший на школу в Казани предлагал однокурснику вступить в секту

14:41 14.05.2021 Персонал Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, начнет наблюдать за неприметными студентами, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на слова ректора вуза Нэллу Прусс.

15:12 14.05.2021 Глава СК России Александр Бастрыкин у лицея №175 в Казани. Источник: sledcom.ru

16:14 14.05.2021 Заявление члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова о том, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Алкоголикам и наркоманам разрешают иметь оружие?! Ребята, мы приехали!»

16:16 14.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

17:48 14.05.2021 Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов в Казани. Источник: edu.gov.ru

19:24 14.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

21:37 14.05.2021 Родители учеников казанской гимназии №175, на которую ранее было совершено вооруженное нападение, просят отменить в этом году ОГЭ (основной государственный экзамен), а также перевести школьников на дистанционное обучение. Соответствующее письмо они направили на имя главы минобразования Татарии Ильсура Хадиуллина. Читайте также: Родители учеников школы в Казани после нападения просят отменить ОГЭ

22:29 14.05.2021 Александр Бастрыкин и Рустам Минниханов посетили казанскую гимназию №175. Источник: president.tatarstan.ru

22:58 14.05.2021 Москвичи несут цветы к представительству Татарии. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

12:32 15.05.2021 Глава Татарии Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам региона жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева. Читайте также: Минниханов потребовал пресечь героизацию Галявиева в интернете

12:47 16.05.2021 Мемориал в память о погибших в казанской школе у лицея, где произошла трагедия. president.tatarstan.ru