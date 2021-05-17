Нападение на школу в Казани и его последствия — трансляция
11 мая 2021 года произошла трагедия в Казани. Вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу.
Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Как выяснилось позже, нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу.
Галявиев задержан. Уголовное дело о нападении на школу в Казани передано в центральный аппарат СКР. В Татарии 12 мая объявлено днём траура по погибшим.
Все новости об этом происшествии — в трансляции ИА REGNUM.
По первоначальным данным, в школу проникли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Позже появилась информация, что к стрельбе причастен учащийся гимназии, где произошел инцидент.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №175» находится в Советском районе Казани. Гимназия существует с 2006 года. Проектная мощность — 726 учащихся.
Сегодня, 11 мая, в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.
По неподтвержденной информации, один человек погиб, еще один ранен. На место происшествия стягиваются автомобили служб оперативного реагирования и скорой помощи. Здание школы оцеплено.
В пресс-службе управления МВД по Татарии информацию о стрельбе в школе не опровергли, но и не подтвердили.
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Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков выехал на место происшествия в гимназию на улице Файзи, где произошел инцидент со стрельбой.
В школе №175 в столице Татарии произошла стрельба. По данным telegram-канала Mash, стрельба велась на первом и третьем этажах.
Подробности в материале: Нападавший на школу в Казани задержан
Подросток задержан за стрельбу в одной из школ Казани. Об этом сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По предварительной информации, огонь в учебном заведении на улице Файзи открыли два человека.
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По данным источника информационного агентства «Татар-информ» в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани работают бойцы ОМОН, детей закрыли в кабинетах. По предварительным данным, один человек погиб во время стрельбы. Есть пострадавшие, кто именно — взрослые или дети, пока неизвестно. Район вокруг школы оцеплен полицейскими. На месте находятся представители всех экстренных служб.
Телеграм-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео момента, когда нападавшего выводят из здания.
Местные СМИ также сообщают о звуках взрыва внутри школы.
В Казани в школе, где неизвестные открыли стрельбу, прогремел взрыв. Об этом сообщили 11 мая в экстренных службах.
Читайте подробнее: В школе в Казани, где устроили стрельбу, произошёл взрыв
В результате стрельбы в казанской школе, по предварительным данным, дети не пострадали. Об этом 11 мая сообщили в министерстве образования Татарии.
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Учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе в Казани — источник ТАСС.
Данные о погибших и пострадавших разнятся:
«При стрельбе в Казани погибли 9 человек, еще 10 пострадали» — пишет канал Baza.
«Учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе в Казани» — источник ТАСС.
Дети прыгали из окон школы, чтобы спастись, сообщил очевидец.
Цитата tv360.
Стрельба в казанской школе. Главное к этой минуте:
До девяти человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в одной из школ Казани. Об этом 11 мая сообщает телеграм-канал Baza.
«При стрельбе в Казани погибли 9 человек, еще 10 пострадали», — говорится в сообщении.
Источник ТАСС сообщает о семи погибших, один из которых — учитель, остальные — дети.
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Сотрудники МЧС эвакуируют учеников с крыши.
Правоохранители заблокировали на 4-м этаже в казанской школе второго стрелявшего, проводится задержание — источник.
Ученик 9-го класса казанской гимназии №175 Булат рассказал RT о случившемся в Казани: «Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба».
Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал к казанской гимназии №175, где утром 11 мая произошла трагедия.
Число погибших при стрельбе в казанской школе возросло до 9 человек: убиты 8 школьников и учитель — источник Интерфакса.
9 человек погибли, четверо госпитализированы после стрельбы в школе в Казани — экстренные службы.
Глава Татарии Рустам Минниханов выехал на место стрельбы в казанской школе, об этом 11 мая сообщили в его пресс-службе.
Читайте подробнее: На место ЧП в казанской школе выехал глава Татарии
Во время стрельбы в казанской школе погибли учитель и шестеро детей. К месту ЧП выехал глава республики Рустам Минниханов. Сообщается, что одному из стрелков 19 лет. Он задержан.
Часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Списки детей формируются. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности.
Об этом: Дети из казанской школы после стрельбы эвакуированы в соседние детсады
Ученики выпрыгивают в окно с третьего этажа, чтобы спастись.
На видео также слышны звуки стрельбы.
В связи с трагедией в Казани в Госдуме настаивают на смене подхода к обеспечению безопасности в школах.
«Я считаю, нужно коренным образом менять сам подход к обеспечению школьной безопасности», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.
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Сотрудники МЧС увозят раненую учительницу из школы №175.
Первые минуты после начала стрельбы.
Стрелок в школе в Казани ранее учился в ней, «его гнобили», сообщил Readovka источник. Также очевидцы сообщают, что в школу заходили с оружием трое.
«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», — рассказал агентству «Татар-информ учитель русского языка гимназии №175, где произошла трагедия.
Силовики готовятся к штурму.
Прокуратура Татарии начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Подробности в материале: Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в школе в Казани
Раненые дети около школы в Казани, видео — телеграм-канал «Еду в Татарстан».
12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани — республиканский центр медицины катастроф.
В Казани усилили меры безопасности в учреждениях образования после стрельбы в гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Также в настоящее время ограничены входы во все учебные заведения города. Соответствующее распоряжение дано директорам школ.
Подробности в материале: Входы в учебные заведения Казани после стрельбы в школе ограничены
Девять человек погибли еще четверо госпитализированы после стрельбы в школе №175 в Казани. Силовики готовятся к штурму здания.
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В казанской гимназии №175 учатся 1049 детей и преподают 57 педагогов.
Эвакуация детей из школы в Казани по пожарным лестницам.
Цитата sashakots.
По данным СМИ, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек.
Возле школы №175 прямо на земле лежат раненые дети. Им оказывают помощь медики, рядом — их родители.
После стрельбы в школе в Казани госпитализированы 12 детей и один взрослый, сообщили 11 мая в республиканском центре медицины катастроф.
Подробности в материале: После нападения на школу в Казани госпитализированы 12 детей
В Казани открыта горячая линия из-за ЧП в гимназии №175. Родственники учеников и педагогов могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292−44−03 и 292−37−04.
В мэрии Казани сообщили, что эвакуированные из гимназии находятся в детских садах №181 и №40 под охраной силовиков. С ними работают медики и психологи.
Один из нападавших на школу №175 в Казани находится в здании учебного заведения. Он продолжает удерживать около шести-семи человек. Об этом 11 мая сообщает Life.
Подробности в материале: Второй нападавший на школу в Казани остаётся в здании
В связи с инцидентом в гимназии №175 вход во все школы Казани заблокирован. Вторые смены в школах отменены.
Президент Татарии Рустам Минниханов приехал на место стрельбы в казанской школе.
Казанская гимназия №175 основана в 2006 году. Является муниципальным учреждением общего образования. Директором указана Амина Валеева. В школе обучаются 1049 детей, работают 57 педагогов.
Кадры из гимназии №175, подвергшейся атаке преступников. Видео: Telegram-канал «ТАТМЕДИА»
Число жертв атаки в Казани возросло до 13 человек. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Школьники сняли, как проводилась эвакуация.
На кадрах слышно, как действиями руководит кто-то из педагогов, видны следы разрушений. Также опубликовано видео возле школы. На нем раненые дети, за кадром звучат слова: «Какой ужас, какой ужас!» Опубликовано фото одного из задержанных стрелков. Он в КПЗ, привязан к решетке.
Цитата канала rasstriga.
Вход во все школы города Казани ограничен после того, как в гимназии на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе мэрии.
В мэрии пояснили, что меры безопасности усилили во всех учебных заведениях. При этом городские власти опровергли информацию о том, что стрельба произошла ещё в одной школе.
Читайте подробнее: Власти Казани ограничили вход во все школы города
Начался штурм казанской школы. Детей эвакуируют с верхних этажей здания.
32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы — источник ТАСС в Минпросвещения.
По данным телеграм-канала Mash, второго преступника ликвидировали в ходе штурма здания казанской гимназии №175.
Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже в Казани — РИА Новости.
Mash сообщил, что второй казанский стрелок убит силовиками. Информация официально не подтверждена. В числе пострадавших числятся уже 32 человека.
После атаки в школе №175 появились сообщения о внештатных ситуациях в других образовательных учреждениях Казани. Однако мэрия назвала их фейками. При этом охрана всех школ усилена.
«Информация в соцсетях об инциденте в школе №2 Московского района — фейк», — говорится в сообщении мэрии Казани.
Спецназ ликвидировал второго нападавшего в школе в Казани.
Цитата new_militarycolumnist.
Сообщения о том, что в ещё одной школе в Казани произошла стрельба, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Об этом: Мэрия Казани опровергла сообщения о стрельбе в ещё одной школе
Перед тем как началась стрельбы в гимназии №175 Казани, прогремел взрыв. Об этом сообщила одна из учащихся школы. По ее словам, сразу после начавшихся выстрелов класс начали эвакуировать через черный ход, все одноклассники уцелели.
Читайте также: Одна из учениц гимназии в Казани рассказала о взрыве перед стрельбой
Более 30 человек, пострадавших в результате стрельбы в гимназии на улице Джаудата Файзи, примут больницы Казани. Об этом сообщает 11 мая источник в минпросвещения.
«Пострадали 32 человека, их везут в больницы», — сообщил источник ТАСС.
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Александр Харченко: «То, что происходит сейчас в Казани. Это шок для меня. Хоть я повидал, и немало, на войне, но не могу себя заставить выкладывать видео из казанской школы. Они слишком страшные. Трудно поверить, что такое могут делать не ужасные бородатые террористы, а твои соседи по подъезду… Демоны — они внутри нас».
Цитата anna_news.
Второй нападавший, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, ликвидирован в здании школы. Об этом 11 мая сообщает телеграм-канала Mash.
Об этом: Второй стрелок ликвидирован в ходе штурма школы в Казани
В школе №175 в Казани, где произошла стрельба, есть пострадавшие. Они госпитализировали в медучреждения.
Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
Об этом: Более 30 человек Пострадавшие в результате стрельбы в казанской школе госпитализированы
По предварительным данным, у одного из стрелявших в казанской гимназии был автомат. Оборот гражданского автоматического оружия в РФ запрещён, его нельзя купить в оружейных магазинах. Таким образом, может идти речь о заранее подготовленном теракте с использованием незаконного оружия.
По данным источника агентства «Татар-информ», сдался силовикам и задержан молодой человек 2001 года рождения.
Одиннадцать человек погибли в результате нападения на гимназию в Казани. Таковы новые данные экстренных служб.
Госпитализированы 16 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.
Об этом: Число погибших при стрельбе в Казани выросло до 11 человек
Как сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, в результате стрельбы в гимназии, по предварительным данным, убиты четыре мальчика и три девочки. 16 человек, в том числе 12 детей и четверо взрослых, госпитализированы.
Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа учебного заведения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
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Режим контртеррористической операции введён на территории Казани.
Стрелок, открывший огонь в казанской школе № 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.
Читайте подробнее: Стрелявший в казанской школе оказался её бывшим учеником
Напавшему на гимназию в Казани было разрешено владеть оружием. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов сообщил 11 мая журналистам.
Подробности в материале: Устроивший стрельбу в школе Казани официально имел оружие
Глава Татарии Рустам Минниханов, прибывший на место стрельбы в школе в Казани, рассказал подробности случившегося.
Подробности в материале: Глава Татарии рассказал подробности нападения на школу в Казани
«Всё, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось. Большая беда», — сказал глава Татарии Рустам Минниханов, прибывший в школу №175.
Подробности в материале: Нападавший на школу в Казани официально владел оружием
После инцидента со стрельбой в казанской школе №175 введен режим контртеррористической операции. В результате беспощадного расстрела в школе погибли семеро детей — четверо мальчиков и трое девочек. Правоохранительные органы устанавливают пособников нападавших.
Подробности в материале: В Татарии введён режим контртеррористической операции
Правоохранители задержали в Казани предполагаемого пособника мужчин, устроивших стрельбу в одной из городских гимназий. Об этом сообщает 11 мая издание «Лайф».
Читайте также: В Казани задержали вероятного пособника напавших на школу
«Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал глава Татарии Рустам Минниханов на своей странице в Instagram.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности в школах региона. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в казанской гимназии № 175.
Сообщается, что Хабиров предложил всем пострадавшим в результате теракта в Казани пройти бесплатно реабилитацию в санаториях Башкирии.
Помимо этого, глава республики предложил пострадавшим любую помощь, которую способен оказать регион.
Читайте подробнее: Глава Башкирии поручил срочно усилить меры безопасности в школах региона
В связи с трагедией в Казани лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Об этом: В связи с трагедией в Казани Миронов предложил вернуть смертную казнь
Незадолго до того, как напасть на школу, стрелок завёл аккаунт в Telegram, где предупреждал о том, что он собирается сделать.
Учащиеся всех школ Казани, которые должны были прийти на занятия во вторую смену, сегодня, 11 мая, останутся дома. Уроки отменены. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарии.
Читайте подробнее: Занятия второй смены отменены во всех школах Казани
Дом, где живет стрелявший в казанской школе, эвакуировали, но взрыва не было, сообщили РИА Новости в диспетчерской службе района.
В Казани задержаны двое человек, распространявшие в WhatsApp фейки о стрельбе в других казанских школах. Задержанные дают показания, сообщает telegram-канал «Татмедиа».
«Информация о стрельбе в других школах города, которую начали распространять в социальных сетях, является ложной», — заявили ранее в мэрии Казани.
Семь учеников казанской гимназии погибли при стрельбе, которую устроили два вооружённых мужчины. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов заявил 11 мая.
«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки», — сказал Минниханов.
Читайте также: Глава Татарии подтвердил гибель семи детей при стрельбе в школе
Правоохранительные органы Москвы проводят профилактическую работу в школах и детских садах после стрельбы в казанской гимназии №175, сообщает 11 мая агентство «Москва».
Подробности в материале: В школах Москвы проводят профилактику после стрельбы в Казани
В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь учащихся и педагог. 20 человек пострадали, сообщили в пресс-службе президента Республики Татарстан.
МВД по Республике Татарстан опровергло информацию о втором участнике нападения на школу в Казани. По имеющимся данным, преступник был один.
Почти всех школьников, эвакуированных в соседние с гимназией №175 детские сады, на данный момент забрали родители, сообщает мэрия Казани.
Среда, 12 мая, в Татарии объявлена днём траура по погибшим в результате трагедии в казанской гимназии №175.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести запрет на распространение информации о стрельбе в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Подробности в материале: Жириновский предложил запретить информацию о расстрелах в школах
Силовые структуры Татарии задержали двоих подозреваемых, распространяющих фейковые сообщения об инцидентах со стрельбой в учебных заведениях Казани. Информация якобы о нападениях на другие школы города появлялась на фоне данных с стрельбе в гимназии №175.
По решению главы РТ Рустама Минниханова 12 мая объявлено днём траура.
Читайте подробнее: В Татарии задержаны два человека из-за фейковых сообщений о ЧП в школах
В школах Псковской области усилили меры безопасности после ЧП в Казани, где молодой человек расстрелял несколько учащихся и сотрудников гимназии.
Читайте подробнее: В школах Псковщины усилили меры безопасности после ЧП в Казани
По данным минздрава Татарии, после стрельбы в гимназии №175 госпитализирован в больницы 21 человек. Шесть раненных детей находятся в реанимации.
В Казани после стрельбы в школе госпитализирован 21 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Татарии.
Читайте подробнее: После стрельбы в школе в Казани госпитализированы более 20 человек
«У нас был урок математики, как вдруг на улице очень сильно что-то прогремело… После этого мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся», — рассказал школьник, находившийся на уроке в момент стрельбы в казанской гимназии.
Об этом: Учащийся казанской гимназии рассказал подробности нападения на школу
Двенадцатое мая в Татарии объявлено днём траура по погибшим в результате трагедии в казанской гимназии №175. Об этом сообщили в администрации Казани.
Читайте подробнее: В Казани 12 мая объявлено днём траура по жертвам стрельбы в школе
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким погибших при чудовищном преступлении в Казани.
«Надеюсь, в ближайшее время будут проанализированы причины произошедшего, в том числе в области молодежной политики. Скорбим вместе с семьями жертв этой трагедии», — отметил Зюганов.
Губернатор Псковской области выразил соболезнования в связи с ЧП в Казани, где преступник расстрелял учащихся и педагога гимназии. Об этом 11 мая Михаил Ведерников написал на своей странице в одной из социальных сетей.
Читайте также: Губернатор Псковщины выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Каждый раз после подобных трагедий возникает один и тот же вопрос: а зачем вообще нужны все эти охранники в наших школах? Эти строгие женщины и вахтовые пенсионеры в странной форме, какая их функция, кроме как записывать в тетрадку номера паспортов допущенных внутрь родителей и говорить «бахилы наденьте»?
Что они могут в случае реальной беды?
Зачем все эти рамки, турникеты, карточки на входах?
Кого это всё самоуспокаивает до прихода очередного сумасшедшего со стволом в руках?
Кому нужны все эти слова про то, что рамки — это хоть что-то, и лучше сделать хоть что-то, чем совсем ничего?
Это «хоть что-то» и есть ничего. Даже хуже.
И еще один вопрос, который задает сейчас каждый, кто смотрит кадры с окровавленными детьми на траве перед школой, — да как так, как такое возможно?!
Цитата канала dimsmirnov175.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани.
Проверку систем безопасности всех школ Краснодарского края проведут после атаки на школу в Казани, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации края. Поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев.
Читайте подробнее: Все краснодарские школы проверят после трагедии в Казани
Депутаты Госдумы почтили память погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани (Татария), передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Подробности в материале: Володин поручил пересмотреть законодательство в сфере оборота оружия
По данным Life, 16 апреля Ильназ Галявиев зарегистрировал гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска. Охотничий билет он получил 16 февраля 2021 года.
Разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии: 28 апреля, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.
В Саратовской области в связи со сложившейся ситуацией в школе Казани усилят меры безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев заместителю председателя правительства Роману Грибову.
Об этом: После ЧП в казанской школе в Саратовской области усилены меры безопасности
Предполагаемое оружие стрелявшего в Казани — ружье Hatsan Escort MP (Турция), калибр 12/76, помповое, с пистолетной рукоятью. Ёмкость подствольного магазина — 8 патронов. Стоимость в оружейных магазинах — порядка 22 тыс. рублей. Ружье предназначено для использования в правоохранительных органах и охранных структурах, но разрешено и в гражданском обороте. Hatsan Escort MP выпускается с патронником «Magnum», что позволяет дробовику использовать патроны типа Magnum c увеличенной навеской пороха и дроби для более эффективного поражения цели. «Дробовик обладает улучшенной эргономикой, функциональностью и надёжной системой перезарядки», — отмечается на сайте одного из оружейных магазинов.
Канал «Еду в Татарстан» показывает страшные кадры бойни в казанской школе.
Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Читайте также: Хинштейн сообщил об отсутствии охраны в школе, где погибли дети
Вооружённый злоумышленник, открывший огонь по ученикам и сотрудникам гимназии на улице Файзи в Казани, был один. Об этом сообщили 11 мая в Национальном антитеррористическом комитете.
В сообщении ведомства говорится, что около 9:30 по местному времени (совпадает с московским) «вооружённый преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи». Этого человека задержали.
Читайте подробнее: Стрельбу в школе Казани устроил один человек — НАК
Список пострадавших при нападении на школу в Казани, по данным минздрава Республики Татарстан:
Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение брюшной полости)
Сунгатуллин И., 14 лет — состояние средней тяжести (рана спины)
Ибрагимов А., — состояние средней тяжести (ссадина на руке)
Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)
Зиангариев Т., 14 лет — тяжёлое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)
Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние (переломы голени и таза)
Ибрагимов К., 14 лет — тяжёлое состояние (раны головы и конечностей)
Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести (рана голени)
Акзамова Р., состояние средней тяжести (рана голени)
Киямова Л., тяжёлое состояние (пневмоторакс)
Бикмуллин А. — состояние средней тяжести (рана спины)
Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести (рана головы)
Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)
Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести (рана щеки)
Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести (перелом лодыжки)
Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)
Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение грудной клетки)
Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние (перелом бедра)
Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)
Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)
Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы)
Соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на школу в Казани выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом 11 мая сообщил пресс-служба администрации региона.
Об этом: Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям от Татарии оказать помощь пострадавшим из-за стрельбы в школе, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Читайте также: Володин поручил депутатам от Татарии оказать помощь пострадавшим в школе
В Хабаровском крае после ЧП в казанской гимназии №175 будут усилены меры безопасности в школах, об этом в своём телеграм-канале написал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Подробности в материале: После стрельбы в школе Казани в Хабаровском крае усилят меры безопасности
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям и родственникам детей, погибших в результате стрельбы в казанской школе.
Подробности в материале: Путин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Казани
Президент России Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова по ситуации со стрельбой в казанской школе. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Бортников представил Путину доклад о ситуации со стрельбой в Казани
В Свердловской области после трагедии в гимназии Казани проверят школы на безопасность. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Подробности в материале: На Урале после трагедии в Казани проверят безопасность школ
Проверить соблюдение мер безопасности в школах Самарской области в связи с трагедией в Казани поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что Азаров направил соболезнования родным погибших и пострадавших на имя главы Татарии Рустама Минниханова.
«От имени правительства Самарской области и жителей нашего региона, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и близким погибших учеников и учителя школы в Казани», — приводит пресс-служба областного правительства слова главы Самарской области.
Читайте также: Самарский губернатор поручил проверить соблюдение мер безопасности в школах
Российский президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия после стрельбы в одной из школ Казани. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 11 мая журналистам.
При этом учтён вид стрелкового оружия, использованного при нападении на школу.
Подробности в материале: Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после трагедии в Казани
Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью детей при вооруженной атаке на школу в Казани. Об этом он написал на своей странице в социальной сети 11 мая.
Читайте подробнее: Глава Крыма соболезнует родным и близким погибшим в школе Казани
Шестеро детей, госпитализированных после стрельбы в казанской школе, находятся в реанимации. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе минздрава Татарии. Их состоянии медики оценивают как крайне тяжёлое.
Читайте подробнее: Шестеро раненых при стрельбе в казанской школе детей находятся в реанимации
В московских школах и детсадах проводят профилактические работы, направленные на предотвращение террористических актов. Об этом 11 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Об этом: В школах Москвы после теракта в Казани проводят профилактические работы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим при стрельбе в одной из школ Казани. Слова поддержки он высказал по время заседания регионального правительства.
«Первое, что хочется сказать — это соболезнования. Мы видим, что произошло в Казани. Это страшная трагедия. Я хочу принести от всех нас соболезнования», — сказал глава региона.
Читайте подробнее: Губернатор Подмосковья выразил соболезнования близким погибших в Казани
В больницы Татарии после стрельбы в казанской школе госпитализировали 21 человека, шестеро находятся в реанимации.
Читайте подробнее: Медики оценили состояние пострадавших в перестрелке в казанской школе
После стрельбы в казанской гимназии №175 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
Читайте подробнее: Дело о массовом убийстве в школе Казани передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани, в результате которой погибло 11 человек, возбудили следователи. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СК РФ.
Читайте подробнее: СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани
Телеграмму с соболезнованиями направил мэр Воронежа Вадим Кстенин в адрес мэра Казани Ильсура Метшина, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации города. Мэр Воронежа от имени всех горожан попросил передать казанцам слова соболезнования и поддержки в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.
Об этом: Воронеж потрясён трагедией в Казани
Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии.
Читайте подробнее: Путин поручил обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим в Казани детям
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования по поводу трагедии, случившейся школе №175 Казани.
«Друзья, в столице Татарстана произошла страшная трагедия. Пострадали и погибли дети. Помолитесь за души тех, кто ушёл, и за тех, кто сейчас находится в больнице. Татарстан, мы, Забайкалье, скорбим вместе с вами», — написал глава региона в своем Instagram.
Читайте подробнее: Нападение на школу: Забайкалье скорбит вместе с Татарией
Проверки состояния охраны всех школ проведут в Воронеже, поручение управлению образования и молодежной политики дал глава города Вадим Кстенин после трагедии в Казани 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Читайте подробнее: В Воронеже проверят охрану всех школ
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ): «Большое горе в Казани. Соболезную и сопереживаю».
Волгоградским школам поручено усилить меры безопасности после трагедии в Казани. Соответствующие письма школы получили от территориальных управлений департамента по образованию городской администрации.
Подробности в материале: Школам Волгограда поручили усилить безопасность
Челябинский губернатор Алексей Текслер выразил жителям Татарии соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в гимназии № 175 Казани. Он направил главе Татарии Рустаму Минниханову телеграмму, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подробности в материале: Челябинский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Казанский стрелок целенаправленно готовился к расстрелу детей.
Лицензию на оружие он получил всего несколько дней назад, в конце апреля.
Во всех казанских школах во вторник, 12 мая, отменены занятия. По поручению главы Татарии Рустама Минниханова во всех учебных учреждениях республики пройдут проверки. Также поставлена задача по обеспечению в образовательных учреждениях повышенных мер безопасности.
Читайте также: В школах Казани 12 мая отменили занятия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от популизма и призвал поддержать главу Татарии Рустама Минниханова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Читайте подробнее: Володин поддержал Минниханова и предостерег от популизма
Меры безопасности усилят в образовательных учреждениях Республики Крым. В частности, будет ужесточен проходной режим, проверены системы безопасности. Решение принято после атаки в школе в Казани 11 мая.
Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в казанской гимназии.
Подробности в материале: Минниханов: ситуацию с нападением на школу держу на личном контроле
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 в Казани. Никитин подчеркнул, что все нижегородцы скорбят вместе с жителями республики. Всем пострадавшим глава региона пожелал скорейшего выздоровления.
Об этом: Нижегородский губернатор выразил соболезнования после трагедии в Казани
Комитет Госдумы по образованию и науке берет развитие ситуации в школе в Казани и анализ ее причин под свой контроль, сообщил глава комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Подробности в материале: Комитет Госдумы по образованию взял на контроль ситуацию в школе в Казани
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов вместе с медиками и психологами на самолете МЧС вылетят в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети. Об этом 11 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте также: Главы Минздрава и Минпросвещения РФ вылетят в Казань по поручению Путина
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования в адрес главы Татарии Рустама Минниханова в связи с трагедией в гимназии №175 в Казани. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте подробнее: Дрозденко направил соболезнования в адрес главы Татарии
Пострадавшим в Казани необходимо оказать медицинскую и психологическую помощь, заявил 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Об этом: Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим в Казани
Во всех школах Нижегородской области после трагедии в казанской школе №175 усилят меры безопасности. Соответствующее поручение дал губернатор региона Глеб Никитин своему заместителю, а также главе регионального минздрава Давиду Мелик-Гусейнову.
Читайте подробнее: В нижегородских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией в гимназии № 175 в Казани.
Об этом: Курский губернатор принёс соболезнования президенту Татарии
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнование родным жертв нападения на гимназию в Казани.
Глава Саратовской области Валерий Радаев после жестокой расправы со школьниками в Казани выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям республики.
Подробности в материале: Губернатора Саратовской области выразил соболезнования жителям Татарии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») в соцсетях выразила соболезнования жителям Казани в связи с трагедией в школе.
«Выражаю соболезнования родным и близким, учителям, детям, родителям, руководству и каждому жителю Казани в связи со зверским преступлением, совершённым в школе», — написала Поклонская.
В Казань из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетает борт МЧС России. Об этом 11 мая сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.
На борту будут находиться глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Об этом: Борт МЧС с двумя министрами и медиками вылетает в Казань
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил усилить меры безопасности образовательных организациях региона и провести соответствующие проверки во всех муниципалитетах области. Результаты проверок будут рассмотрены на ближайшем заседании антитеррористической комиссии области.
Об этом: В тамбовских школах усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе экстренного совещания поручил министру образования республики Светлане Болотниковой, всем причастным структурам усилить меры безопасности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
Читайте подробнее: В школах Удмуртии усилят меря безопасности после трагедии в Казани
То, что произошло в школе в Казани, где от рук стрелка погибли дети и пострадали более 20 человек, жестоко и бесчеловечно. Об этом 11 мая, открывая совещание с вице-премьерами, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Об этом: Мишустин выразил соболезнования семьям жертв трагедии в казанской школе
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Казани. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства и мэра столицы.
Глава города подчеркнул, что он потрясен нападением на казанскую школу, в результате которого погибли как взрослые, так и дети.
Читайте также: Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову в связи с трагедией в казанской школе. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читайте также: В школах Тувы усилят меры безопасности после трагедии в Казани
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин произнёс слова поддержки родным и близким пострадавших в Казани.
«Хочу сказать слова самой искренней поддержки и сочувствия всем тем, чьи родные и близкие пострадали. Вся страна переживает вместе с вами. И, конечно, пожелать хочу скорейшего выздоровления детям и взрослым, которые получили ранения и травмы при стрельбе», — заявил он на совещании с вице-премьерами.
Читайте также: «Вся страна переживает» — Мишустин о ЧП в Казани
Председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев направил телеграмму председателю госсовета Татарии Фариду Мухаметшину в связи с трагедией в казанской гимназии № 175, в которой в результате стрельбы погибли школьники. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.
«От имени государственного собрания — курултая Республики Башкортостан примите глубокие соболезнования в связи с тяжелой трагедией, случившейся в Казани, повлекшей многочисленные человеческие жертвы», — приводит текст телеграммы пресс-служба госсобрания региона.
Подробности в материале: Председатель госсобрания Башкирии выразил соболезнования жителям Татарии
Трагедия в гимназии Казани — это общее горе для всей России, а также огромное потрясение и боль, которую мы все испытали. Об этом говорится в телеграмме, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил главе Татарии Рустаму Минниханову.
Читайте также: «Это общее горе для всей России», — на Урале соболезнуют жителям Татарии
Врио главы Мордовии Артем Здунов выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе №175. Соответствующая телеграмма направлена главе Татарии Рустаму Минниханову.
Читайте подробнее: Врио главы Мордовии выразил соболезнования после трагедии в Казани
В столице Татарии заработали горячие линии по оказанию психологической помощи пострадавшим от действий стрелка 11 мая и просто неравнодушным жителям.
Так, для родителей школьников, пострадавших во время стрельбы, открыты горячие линии в управлении образования: +7(843)292−44−03, +7(843)292−37−04. Кроме этого, помощь психологов оказывается отделением экстренной психологической помощи центра «Доверие», единым общероссийским телефоном доверия для детей, подростков и их родителей, а также организована горячая линия на базе ГУ МЧС России по РТ.
Подробности в материале: В Казани для оказания психологической помощи работают горячие линии
Свои соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани, в результате которой погибли 11 человек, выразил Европейский союз. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ЕС.
Об этом: ЕС выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в Казани
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил систему, которая отслеживала бы преступные намерения в интернете.
«Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения. Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.
Читайте также: В Госдуме предложили систему отслеживания преступных намерений в интернете
Пропускной режим во всех образовательных организациях Омской области будет усилен. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Бурков. Он выразил соболезнования жителям Татарии в связи с трагедией в гимназии №175 в Казани.
Подробности в материале: В омских школах после трагедии в Казани усилят пропускной режим
«По предварительным данным, молодой человек устроил стрельбу на почве мести и ненависти», — сказал источник в правоохранительных органах о подозреваемом.
Читайте подробнее: Назван возможный мотив нападения на школу в Казани
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову и всем жителям Татарии в связи с трагедией в Казани.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич и все жители Татарстана! От имени оренбуржцев выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии в школе №175 в Казани. Гибель людей, в особенности детей, — это чудовищное преступление, которое никогда не должно повториться. Мы разделяем вашу скорбь по погибшим и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Оренбуржье скорбит вместе с вами», — сказал глава Оренбуржья.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Также Миронов сообщил, что в Ярославской области пройдут внеплановые проверки безопасности в учебных заведениях.
Подробности в материале: Ярославский губернатор выразил соболезнование семьям погибших в Казани
В учреждениях образования Липецкой области будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищённости. Во всех школах региона пройдут тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, будет усилен пропускной режим.
Читайте также: В школах Липецкой области усилят меры безопасности
Соболезнования в связи с трагедией в Казани выразил 11 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона направил в адрес президента Татарии Рустама Минниханова телеграмму.
Об этом: «Чудовищное нападение на школу» — рязанский губернатор о трагедии в Казани
В комитете Госдумы по безопасности уже создана рабочая группа по контролю за оборотом оружия, наработки по изменению законодательства уже есть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Об этом: В Госдуме рассказали об изменениях законодательства в сфере оружия
Стрельба в казанской гимназии № 175, унёсшая жизни восьми человек, является страшной трагедией, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Это страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить», — подчеркнул градоначальник.
Подробности в материале: Мэр Казани назвал случившееся в школе подлым терактом против детей
Правительство Татарии по поручению президента республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе №175.
Посольство Великобритании в России выразило соболезнования семьям погибших в результате нападения на гимназию в Казани. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.
Читайте подробнее: Посольство Британии выразило соболезнования в связи с трагедией в Казани
Пропускной режим в детсадах и школах Краснодара ужесточен после стрельбы в казанской школе, сообщил 11 мая в телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.
Об этом: В Краснодаре усилили пропускной режим в детсадах и школах
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в связи с трагедией, произошедшей в казанской школе, выразил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову, родственникам погибших и пострадавших.
«Разделяем чувства всех жителей Республики Татарстан. Мужества и душевных сил родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пермской край готов оказать содействие и помощь», — сказал глава Прикамья.
Ученик школы в Казани, где произошла стрельба, рассказал RT подробности произошедшего:
«Мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошёл очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашёл ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику №181».
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью детей при вооруженном нападении на школу в Казани. Он направил телеграмму главе Татарии Рустаму Минниханову.
Об этом: Ростовский губернатор выразил соболезнования в связи с атакой в Казани
Очевидец стрельбы в казанской гимназии рассказал RT подробности трагедии:
«Я увидел, что лежат осколки от окон. Начали дети оттуда выбираться — преподаватели, видимо, начали быстро организованно выводить. Видел, как с третьего этажа мальчик пытался спрыгнуть, но потом залез обратно. Кто-то ещё прыгнул оттуда».
По словам свидетеля, он услышал около пяти-семи выстрелов.
Соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани направил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Об этом: «Возмездие будет суровым» — воронежский губернатор об убийстве детей
19-летний стрелок, устроивший бойню в школе №175, сам сдался полиции.
На кадрах видно, как он выходит из здания с поднятыми руками. Это произошло в 09:34. За восемь минут — ровно столько он пробыл в здании гимназии перед тем, как выйти к силовикам — он убил десять человек.
Цитата mash_iptash.
Губернатор Тюменской области выразил соболезнование родителям и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в школе Казани.
Читайте также: «Трагедию в Казани тюменцы воспринимают как личную» — губернатор
Семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 местные власти окажут материальную помощь. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Читайте также: Семьям жертв трагедии в школе в Казани окажут помощь
После трагедии в Казани губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 11 мая.
Об этом: В школах Ростовской области усилят меры безопасности
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский направил телеграмму в адрес президента Татарии со словами соболезнования.
«Самое страшное, что погибли дети. И не найти слов утешения и поддержки, чтобы облегчить боль утраты», — говорится в телеграмме.
Читайте также: Архангельский губернатор выразил соболезнования президенту Татарии
«Шутинг — мировое зло и опасная болезнь общества», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Читайте подробнее: Бизнес-омбудсмен выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Произошедшая в казанской школе трагедия поднимает множество вопросов, в их числе совершенно очевидный: как убийца мог получить разрешение на оружие? Спросил ли его психиатр, зачем ему в столь юном возрасте понадобилось огнестрельное оружие, и если спросил, то почему не заметил дурных намерений? За разъяснениями корреспондент ИА REGNUM обратился к петербургскому клиническому психологу Елене Ковальчук.
Подробности в материале: «Что за психиатр дал ему справку?»: эксперт о теракте в Казани
Матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) финал Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в Казани.
Читайте также: Матчи РПЛ и финал Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания
Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Казани.
«От имени депутатов Московской городской думы и всех москвичей примите самые глубокие соболезнования в связи со страшной трагедией, произошедшей в казанской гимназии №175», — сказал глава законодательного собрания столицы.
Подробности в материале: Председатель Мосгордумы выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани и убил восемь человек, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в Сети.
Подробности в материале: Устроивший стрельбу в казанской школе признался, что всех ненавидел
Телеграмму на имя президента Татарии Рустама Минниханова в связи с трагедией в Казани направил 11 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Об этом: Волгоградский губернатор выразил соболезнования жителям Казани
По данным телеграм-канала «Татмедиа», от рук преступника при стрельбе в казанской гимназии №175 погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Ей было 26 лет, она окончила Казанский федеральный университет.
В Казани жители несут цветы к гимназии №175 в память о погибших при нападении на учебное заведение.
Читайте подробнее: В Казани люди несут цветы к школе в память о погибших детях
Именно вахтерша перегородила путь преступнику, убившему детей в школе в Казани, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Читайте также: Хинштейн рассказал о подвиге вахтерши в школе в Казани
Соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе в Казани выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Он написал об этом 11 мая на своей странице в соцсети Facebook на русском языке.
Об этом: Глава МИД Латвии выразил соболезнования в связи со стрельбой в Казани
По сообщению мэрии Казани, пострадавшие в гимназии № 175 могут обратиться за психологической помощью по номерам горячей линии:
+7(843)277−00−00 (Отделение экстренной психологической помощи центра «Доверие»), +7(800)200−01−22 (единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей).
+7(843)288−45−67 — горячая линия на базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Горячие линии для родителей школьников также открыты в Управлении образования Казани: +7(843)292−44−03, +7(843)292−37−04, сообщает «Татар-информ».
Самолёт Ил-76 со специальными медицинскими модулями вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский», чтобы провести санитарную эвакуацию пострадавших. На борту находятся врачи и психологи.
Об этом: Самолет МЧС вылетел в Казань за пострадавшими при стрельбе в школе
Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани, где 11 мая в результате стрельбы погибли дети. Коновалов также заявил о том, что в Хакасии будут усилены меры безопасности в образовательных учреждениях.
Читайте также: В Хакасии усилят меры безопасности в образовательных учреждениях
Соболезнования родным и близким школьников и педагога, погибших во время стрельбы в казанской гимназии №175, выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Текст телеграммы, направленной на имя президента Татарии Рустама Минниханова, опубликован 11 мая на сайте правительства региона.
В школах Ивановской области усиливают меры безопасности, поручение дал глава региона Станислав Воскресенский после трагедии в Казани 11 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Ивановской области усиливают меры безопасности после трагедии в Казани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью семерых детей и учительницы при нападении на гимназию в Казани.
Читайте также: Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил зампредам правительства по безопасности и социальному развитию проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования президенту Татарии Рустаму Минниханову в связи с трагедией в Казани, сообщили 11 мая в управлении пресс-службы правительства региона.
Об этом: Туляки скорбят вместе с Татарией
Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти человек, заявил президент Татарии Рустем Минниханов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя трагедию в Казани, заявил, что «у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Татарии в связи с нападением на школу в Казани.
В школах Челябинской области будут усилены меры безопасности. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер после трагедии в Казани.
«Всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим», — сказал Текслер.
Читайте подробнее: В челябинских школах после трагедии в Казани усилят меры безопасности
Глава Европарламента Давид Сассоли выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в одной из школ Казани.
Преступник в ходе нападения на школу в Казани застрелил 25-летнюю учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, которая шла по коридору в момент, когда там оказался сам нападавший.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи с гибелью детей и учительницы в гимназии в Казани и предложил жителям Петрозаводска почтить их память возложением цветов к большому камню на набережной.
Подробности в материале: В Карелии почтят память погибших в Казани возложением цветов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования по поводу трагедии, случившейся школе №175 Казани. В его телеграмме, направленной в адрес главы Татарии Рустама Минниханова, говорится:
«Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь. Искренние слова поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим».
Читайте подробнее: Нападение на школу: Алтай скорбит вместе с Татарией
«Я уже неоднократно говорил, что у террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей»,— написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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Глава Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 11 мая, поручил профильным ведомствам организовать проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях области.
«Сегодня в Казани произошла страшная трагедия, в результате которой погибли дети. Вся Иркутская область скорбит и соболезнует. Такая ситуация призывает нас усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Внеплановые проверки пройдут в детских садах и школах региона на предмет антитеррористической защиты.
Поручил пересмотреть систему охраны. Подчеркну, что она не должна быть формальной. Должны работать все тревожные кнопки, система видеонаблюдения», — сказал Игорь Кобзев.
Подробности в материале: Глава Приангарья: «Сегодня в Казани произошла страшная трагедия»
Люди несут игрушки и цветы к зданию представительства Татарии в Москве.
Преступник, который убил восемь и ранил более двадцати человек в казанской школе № 175, владел оружием на законных основаниях. Об этом 11 мая журналистам сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Читайте подробнее: В Росгвардии подтвердили законное владение оружием нападавшим в Казани
«Готовы оказать содействие в их восстановлении (раненых во время стрельбы в школе № 175 города Казани — ред. ИА REGNUM) у нас на Кавминводах. Чтобы наша целительная природа помогла заживлению всех ран ‑ и физических, и душевных», — написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Подробности в материале: Владимиров: Ставрополье готово принять на лечение раненых в Казани
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием до 21 года, кроме отслуживших в вооружённых силах.
Соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе, а также всем жителям Татарии, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова 11 мая приводит агентство БелТА.
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Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.
Когда погибают дети — это непередаваемое горе. Сердце разрывается при виде окровавленных детских тел! А были ещё те, кто прыгнул из окна третьего этажа. Смертельный страх и смертельную боль испытали перед кончиной несколько школьников.
Они просто пришли, как обычно, в школу — за знаниями, а попали на тот свет. Увы, после керченского убийцы никто из чиновников не сделал должных выводов. Демагогия одна. Нужно прикреплять студентов психологических вузов и училищ к каждой школе — с обязательствами, с расписанными инструкциями. Чтобы сидели в соцсетях, чтобы мониторили безопасность, были в контакте со специализированными службами и ведомствами. Не жалеть денег на ставки психологов в учебных заведениях.
Ангелочки, простите нас, взрослых — не уберегли! Никаких слов сейчас не хватает, чтобы передать это горе. Соболезнование Татарии. Алтай скорбит вместе с вами!
Редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова (Алтайский край).
В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли девять человек. Об этом 11 мая сообщил глава Татарии Рустам Минниханов. Кроме семи детей и учительницы от рук преступника погибла женщина — работник учебного учреждения.
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В УФСБ по Татарии сообщили, что режим контртеррористической операции в Казани отменен.
Американское посольство в России выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Соответствующее заявление 11 мая разместила пресс-секретарь дипмиссии США Ребекка Росс на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: США выразили соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил увеличить возраст приобретения оружия до 25 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.
Читайте подробнее: Жириновский предложил разрешать покупать оружие с 25 лет
Соболезнование в связи с трагедией в школе в Казани выразил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло. От имени жителей республики и от себя лично он обратился к главе Татарии Рустаму Минниханову и родным погибших со словами поддержки, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Об этом: Руководитель РСО-Алании выразил соболезнование родным погибших в Казани
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после страшной трагедии в Казани распорядился в ближайшие дни осуществить в школах Петербурга комплексную проверку систем безопасности, сообщили 11 мая в Смольном.
Об этом: В Петербурге устроят комплексную проверку систем безопасности в школах
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью детей в школе Казани.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Казань.
Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи стрелявшему мужчине разрешения на оружие.
Жители Нижнего Новгорода установили в городе временный монумент в память о погибших при нападении на школу в Казани. Возложить цветы и зажечь свечи можно в центре города, на Театральной площади.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью детей и взрослых в школе в Казани, сообщила пресс-служба казахстанского президента.
В Пензенской области проверят соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях. Соотвествующее поручение прозвучало 11 мая от врио главы региона Олега Мельниченко после ЧП в казанской гимназии.
«Человеческая жизнь бесценна. Особенно горько, когда обрывается жизнь ребёнка. Мы должны сделать всё необходимое, чтобы исключить возможность трагедий», — добавил он.
Читайте подробнее: Врио пензенского губернатора выразил соболезнования после трагедии в Казани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прислал президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией с гибелью школьников в Казани, сообщает 11 мая пресс-служба президента республики.
«В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие», — указано в тексте телеграммы президента Казахстана.
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«От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям и близким погибших сегодня в Казани, руководителю региона Рустаму Минниханову, всем жителям Татарии. Это наша общая боль. Кабардино-Балкария скорбит вместе с вами», — написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на своей странице в Instagram.
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил в социальных сетях соболезнования родным и близким погибших 11 мая в результате нападения со стрельбой в казанской школе №175.
Подробности в материале: Калужский губернатор соболезнует родным погибших в школе Казани
Временный мемориал в память о погибших при нападении на гимназию №175 Казани организуют 11 мая в Белгороде. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. Он также принёс глубокие соболезнования всем жителям Татарии.
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В столице Татарии в связи с объявленным 12 мая днём траура отменены культурно-зрелищные мероприятия. Начиная с вечера 11 мая прекращаются занятия и работа кружков в домах культуры и школах искусств. Перенесены и другие мероприятия, в частности «Гриль-фест», который был запланирован на 15 и 16 мая в Горкинско-Ометьевском лесу.
Читайте также: В Казани отменили ряд культурно-зрелищных мероприятий
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Казани.
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Жители Ростова-на-Дону почтят память жертв атаки на школу №175 в Казани, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 мая.
«По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко организована панихида по погибшим. Все желающие смогут зажечь свечи и возложить цветы в 17:00 мск перед входом в парк имени Горького», — сказано в сообщении мэрии.
Читайте подробнее: Ростовчане зажгут свечи в память о жертвах трагедии в Казани
После трагедии в гимназии №175 города Казани, которая произошла утром 11 мая, жители Ростовской области в социальных сетях выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим. Психологи напоминают родителям, как важно быть в контакте со своими детьми.
Подробности в материале: «И я вспомнила Беслан…» — Ростовская область потрясена трагедией в Казани
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в школах региона.
Читайте подробнее: Тамбовский губернатор поручил усилить меры безопасности в школах
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин передал слова поддержки от жителей региона семьям погибших и раненых, а также главе Татарии Рустаму Минниханову.
Читайте подробнее: Владимир Сипягин выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Казани
В Генпрокуратуре России взято на особый контроль проведение прокуратурой Татарии проверки по факту нападения на школу в Казани. Планируется дать оценку действиям администрации школы в условиях чрезвычайной ситуации, а также законности выдачи лицензии на оружие 19-летнему нападавшему.
Об этом: В Генпрокуратуре взяли на контроль проверку после стрельбы в Казани
Психологи из Нижнего Новгорода будут оказывать психологическую помощь семьям пострадавших в Казани «столько, сколько потребуется».
Читайте подробнее: Нижегородские психологи срочно вылетели в Казань
В Мурманской области после трагедии в Казани откроют «телефон доверия» для школьников, оказавшихся в трудной ситуации.
Об этом: В мурманских школах усилили меры безопасности после трагедии в Казани
Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил усилить меры для обеспечения безопасности детей на всех социальных объектах в регионе после трагедии в Казани. В частности, речь идет об объектах дошкольного, среднего и специального образования, а также дополнительного образования и спорта.
Подробности в материале: Врио главы Мордовии поручил усилить меры безопасности детей на соцобъектах
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей в тяжелом, двое в крайне тяжелом состоянии. По его словам, восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания. Вопрос транспортировки пострадавших в федеральные клиники может быть решён в зависимости от их стабильности, отметил министр.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил главе Татарии Рустаму Минниханову телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией в Казани от имени всех петербуржцев.
«Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественному и близкому нам Татарстану. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.
Распознать в спокойном, воспитанном и на первый взгляд благонадежном подростке монстра, который скоро возьмет в руки оружие и пойдет убивать детей и взрослых, очень сложно, но возможно. Только внимательное наблюдение и изучение активности молодого человека в социальных сетях может указать на готовящееся им злодеяние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила психолог Любовь Беляева.
Подробности в материале: Распознать в человеке монстра можно по активности в соцсетях — психолог
Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарии в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших в результате нападения на школу в Казани.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что самоотверженные действия учителей и сотрудников школы в Казани позволили избежать большего числа жертв.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил слова соболезнования всем жителям Татарии, ученикам, педагогам, родителям в связи с трагедией, произошедшей в Казани.
Подробности в материале: Полпред президента в ПФО выразил соболезнования после трагедии в Казани
Доктор Мясников: «Трагедия в Татарстане потрясла всех… И ещё и тем, что она очередная, то есть эти события стали повторяющимися. Раньше о таком мы слышали только про Америку, где по сей день от огнестрельного оружия погибает 1 человек каждые 15 минут. И вот это пришло к нам…
И раньше были психические неуравновешенные люди, во многих домах хранились охотничьи двухстволки. Только если бы нам тогда сказали про охрану в школах — мы бы не поняли, о чём речь. Тут не просто псих с ружьем, тут расчеловечивание как результат пребывания в токсичной среде соцсетей, видеоигр, «горячих» новостей, изменение нравственных ориентиров.
У меня нет рецептов противодействия этому, вернее, есть, но на них не решатся. А раз так — будем надеяться на охрану, на рамки, на медкомиссии… Очередной раз…».
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что тот, кто совершил преступление в Казани, «поднял руку на жизнь и здоровье детей, это нелюди, чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание».
А вот так испуганные школьники сидели в классах, пока по школе с ружьем 19-летний ******* расстреливал невинных детей.
Цитата toporch.
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который сейчас находится в Казани в связи с трагедией в школе №175, поручил усилить меры безопасности во всех школах, расположенных на территории округа. Он подчеркнул, что все регионы Поволжья готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
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Двое из 18 раненых казанских школьников остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил 11 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после совещания оперативного штаба в больнице.
По его данным, кроме двоих детей, остающихся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что тревожная кнопка в казанской школе была нажата вовремя, после чего приехали все необходимые службы.
Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко об оказываемой помощи пострадавшим в результате нападения на школу в Казани, сообщил 11 мая журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь идет не только о медицинской, но и о психологической помощи.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи примут исчерпывающие меры для детального установления причин трагедии в школе в Казани.
Необходимо внимательно относиться к обеспечению безопасности в каждом муниципальном образовании, где есть школы, детские учреждения, больничные комплексы. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимости в экстренной эвакуации пострадавших в ходе нападения на школу в Казани нет, вся необходимая медицинская помощь оказывается местными специалистами в полном объёме. По его словам, есть борт, который в случае необходимости сможет вывезти из столицы Татарии до 20 человек: ситуацию ещё раз оценят и определятся по данному вопросу к утру 12 мая.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарии нет охраны. Причины выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена со ссылкой на информацию уполномоченных ведомств.
В Оренбурге у памятника первой учительнице организовали временный мемориал в память о всех, кто погиб сегодня, 11 мая, в школе № 175 Казани.
Оренбуржцы скорбят вместе с Казанью. Они несут цветы и мягкие игрушки в памятнику первой учительнице, который расположен на ул. Советская.
Читайте подробнее: В Оренбурге организовали мемориал в память о погибших в казанской школе
В Ростове-на-Дону у центрального парка зажгли свечи в память о погибших в школе Казани, сообщили РИА Новости в администрации города.
В СК РФ опровергли информацию о том, что в школе в Казани было заложено взрывное устройство.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о своих встречах в Казани с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба.
Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким учащихся и работников гимназии в Казани, погибших в результате теракта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования семьям погибших в Казани и всему народу России, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Об этом: Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал очевидным тот факт, что и вахтер, и сами учителя в Казани сделали всё, чтобы сохранить жизни детей.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медики обойдут и обзвонят всех детей, которые были в казанской школе, и выяснят, нужна ли им медицинская помощь.
В казанской трагедии есть много гнусных соблазнов. Слишком много. Зло вообще состоит из соблазнов и вербует ими людей. Как и секты. Как и террористические ячейки. И многие на эти соблазны уже поддались.
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что явных мотивов нападения в Казани у преступника не было: «Понятно, что идёт следствие, и уже следствие установит возможные мотивы и причины. Сейчас сложно говорить».
17 октября 2018 года в Керчи в результате стрельбы в колледже погибло 20 человек и более 50 получили ранения. Стрелял восемнадцатилетний Росляков из помпового охотничьего ружья Hatsan ESCORT турецкого производства. Такое же оружие использовал 11 мая 2021 года и девятнадцатилетний казанский парень. Погибло 9 человек, 21 — ранен. Оружие было продано и куплено юношами в полном соответствии с российским законодательством. Почему из керченских событий не сделано радикальных выводов?
Подробности: Трагедия в Казани: почему закон 1997 года продолжает убивать и в 2021 году?
Оружие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Власти намерены рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников школы в Казани, в том числе учителей, которые защищали детей во время стрельбы. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
Cообщений о человеке с ружьем в полицию не поступало, сообщает МВД по Татарии.
«В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу № 175 г. Казани Ильназ Галявиев идёт по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье, в другой сумку.
В ходе проведённой проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало», — сообщила пресс-служба МВД по РТ.
Утром 11 мая, в первый рабочий день после десятидневных выходных, на всю страну прогремели новости из Казани: там в одной из средних общеобразовательных школ открыл стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу несколько лет назад и, по данным СМИ, учился на четвёртом курсе колледжа «ТИСБИ». При этом в колледже его описывают как тихого и неконфликтного молодого человека, при этом 26 апреля его отчислили из-за неуспеваемости.
Преступник проник в здание гимназии №175 практически беспрепятственно: в образовательном учреждении отсутствовали представители ЧОПов, а на вахте сидела пожилая женщина, которая успела нажать на тревожную кнопку. В ходе нападения злоумышленник успел застрелить нескольких детей и одну учительницу, а также устроить взрыв. Мужчину удалось задержать: выяснилось, что незадолго до нападения он получил оружие, а также завёл свой телеграм-канал, в котором сообщил о намерениях напасть на школу и совершить убийства, после чего покончить с собой.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи, на котором заслушал доклады руководителей территориальных следственных подразделений по ряду резонансных происшествий, произошедших в первую декаду мая. Первоначально Александр Бастрыкин заслушал руководство СУ СК России по РТ о первых результатах расследования уголовного дела о нападении на учебное заведение в Казани. Александр Бастрыкин дал ряд поручений, сообщает пресс-служба ведомства.
Состояние одного ребенка, пострадавшего во время стрельбы в школе в Казани, оценивается как критическое, сообщил источник ТАСС.
Чудовищная трагедия — расстрел детей и учителей в гимназии № 175 города Казани — ужаснула и всколыхнула общество. Но приведет ли это потрясение к осмыслению той черты, у которой все мы находимся, и к существенным социально-психологическим, а не только юридическим переменам, или все снова будет признано всего лишь трагическим эксцессом?
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Операции проведены всем не находящимся в реанимации детям, пострадавшим в Казани, и они уже отошли от наркоза, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью телеканалу «Россия-24».
«Что касается тех детей, которые находятся не в реанимации, то операции, им необходимые, на данный момент произведены, все дети уже отошли от наркоза», — сказала она.
Омбудсмен отметила, что некоторые из пострадавших уже «стоят на ногах».
«Конечно, дети в достаточно подавленном состоянии. Но со всеми общаются психологи, психологов хватает», — сказала она журналистам.
Анна Кузнецова уточнила, что вопрос о перевозке на лечение в Москву касается двух оставшихся в реанимации детей.
Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования и передала слова поддержки пострадавшим в результате стрельбы в школе в Казани.
Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские нужды в связи с трагедией в школе № 175. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фонда, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Страшная трагедия в Казани! Погибли и пострадали дети! Сегодня наш долг, прежде всего, оказать поддержку семьям жертв невменяемого стрелка. Российский фонд мира принял решение направить финансовую помощь в Казань на медицинские и другие нужды. Скорбим вместе с вами!» — написал Леонид Слуцкий.
Программа IX Республиканского ифтара претерпела изменения после трагических событий в казанской гимназии №175. Главный баннер ифтара был обрамлен траурной лентой, вместо развлекательной программы, предусмотренной первоначально, гости поминали погибших, сообщает «Бизнес Онлайн».
Открылось мероприятие чтением Корана и дуа-молитвой, которую вознес мухтасиб Зеленодольского района РТ Габделхамит Зиннатуллин. После него с проповедью выступил муфтий Татарии Камиль Самигуллин, он рассказал о ценностях уразы и особенностях священного месяца Рамадан. Далее Камиль хазрат провел закатный ахшам-намаз, где вознес молитвы за быстрейшее выздоровление пострадавших и упокой погибших при стрельбе детей и взрослых.
К мусульманам присоединился и глава Татарии Рустам Минниханов. Он предложил минутой молчания почтить жертв теракта.
Среди высокопоставленных представителей мусульманского духовенства на ифтаре присутствовали муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов, помощник муфтия Дагестана Магомед Магомедов, а также руководители двух конфессий в Татарстане — митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и главный раввин республики Ицхак Горелик. Все гости после намаза собрались на трапезу. По окончании ифтара всем раздали Кораны с казанским шифром «Казан басма».
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты России Альбир Крганов выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани:
«От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаем искренние чувства соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в результате чудовищного преступления, произошедшего сегодня в Казани. С болью и сопереживанием восприняли мы известие о трагических событиях в средней школе, повлекшим за собой человеческие жертвы.
Гибель невинных людей, особенно детей, вызывает боль в сердце и искреннее сочувствие. Тяжелейшая беда неожиданно пришла в семьи.
Духовное собрание мусульман России осуждает подобные бесчеловечные акты насилия в обществе, которым никогда не будет оправдания не перед Богом, ни перед людьми».
Одной из причин трагедии в Казани может быть анонимность сомнительных интернет-сообществ, влияющих на подростков и поощряющих насилие, экстремизм и суицидальные наклонности, сообщил 11 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования «всем, кого коснулось это несчастье». Он выразил надежду, что руководство республики окажет всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших. «Клирики Татарстанской митрополии, со своей стороны, готовы духовно поддержать всех находящихся ныне в скорбных обстоятельствах и нуждающихся в утешении», — отметил он.
«Произошедшая трагедия, несомненно, ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих оборот огнестрельного оружия в современном российском обществе. Возношу молитвы ко Господу, дабы Он укрепил родных и близких погибших, дал им силы пережить постигшее их испытание, а раненым — даровал скорейшее и полное исцеление», — отметил патриарх.
Молодой человек, который устроил стрельбу в казанской школе №175, не контактировал с родителями и съехал от них, сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.
«Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, и ведь на что-то он как-то и где-то жил в отдельном жилье. То есть с финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит», — сказала она.
Соболезнования выразила народу России и родным и близким погибших в Казани президент Молдавии Майя Санду. Заявление опубликовано 11 мая пресс-службой молдавского президента. Свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани также выразили лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная.
Подробности в материале: Президент Молдавии назвала ужасной трагедией произошедшее в Казани
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани, передаёт ИА REGNUM 11 мая.
Подробности в материале: Разделяем с вами боль и скорбь: глава Калмыкии обратился к жителям Татарии
В Ростове-на-Дону десятки горожан пришли к стихийному мемориалу у парка имени Горького, чтобы почтить память погибших в результате атаки на гимназию в Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону прошла панихида по погибшим в Казани
Российский Красный Крест (РКК) открыл в Сбербанке специальный счёт для сбора средств пострадавшим в результате нападения на школу в Казани. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе банка.
Об этом: Российский Красный крест начал сбор средств для пострадавших в Казани
«Мир сошел с ума» — на Западе обсуждают трагедию в Казани.
Подробности в материале: «Они меняют законы, а мы только молимся» — в США призывают учиться у России
Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в гимназии в Казани.
Читайте также: Мира и упокоения душам погибших. Выздоровления пострадавшим — Колыма
Телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью детей при нападении на школу в Казани направила президенту России Владимиру Путину глава Словакии Зузана Чапутова. Об этом 12 мая передает телеканал TA3.
Об этом: Глава Словакии выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани
В Приамурье после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, усилили меры безопасности во всех образовательных учреждениях.
Об этом: В Приамурье после трагедии в гимназии Казани усилили безопасность в школах
В Магаданской области уроки в школах 12 мая начались с минуты молчания в память о трагедии в Казани 11 мая, где в результате стрельбы погибли дети и взрослые.
Читайте также: На Колыме учебный день начался с минуты молчания
Губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным и близким погибших в гимназии в Казани.
Читайте подробнее: Скорбим вместе с Татарией — губернатор Чукотки
Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнование родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.
Об этом: Якутяне восприняли тяжелую весть как личную трагедию — глава республики
На Сахалине проведут внеплановую проверку всех школ после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь школьников.
Об этом: На Сахалине проверят все школы после нападения на гимназию в Казани
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования президенту Татарии Рустаму Минниханову, родственникам погибших и пострадавших, всем жителям Казани в результате трагедии 11 мая.
Подробности в материале: Страшную новость из Казани в Приморье восприняли с тревогой в сердцах
Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате нападения на казанскую гимназию №175 11 мая.
Подробности в материале: Казань, мы с вами! — мэр Южно-Сахалинска
Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения на гимназию №175 в Казани.
«Разделяем вашу боль. Помолимся за тех, кто пострадал. Они должны жить. Помним тех, кто ушёл навсегда. Жители Еврейской автономной области скорбят вместе с вами», — написал Гольдштейн на своей странице в Instagram.
Об этом: Помолимся за тех, кто пострадал в гимназии Казани — губернатор Еврейской АО
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнование в связи с трагедией в Казани и поручил усилить меры безопасности в социальных учреждениях.
Подробности в материале: Ульяновская область скорбит вместе с Татарией и усиливает меры безопасности
Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где 11 мая после стрельбы в гимназии №175 скончались девять человек, в том числе семь школьников.
Подробности в материале: Такие страшные новости всегда будоражат и ранят — губернатор Камчатки
В связи с трагедией, произошедшей 11 мая в Казани, где были расстреляны несколько учеников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности на объектах, предназначенных для детей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава Забайкалья поручил незамедлительно создать комиссии с привлечением надзорных и силовых ведомств.
В соответствующем документе указывается на необходимость усиления мер обеспечения комплексной безопасности и пропускного режима на объектах социальной инфраструктуры Забайкальского края, предназначенных для детей.
Читайте также: В Забайкалье усиливают меры безопасности детских учреждений
Кровавая трагедия в Казани опять доказывает, что школы перестали быть безопасным местом. Об этом пишет один из авторитетных сибирских телеграм-каналов buzoters_and_crows:
«В Сибири не случалось громких эпизодов со стрельбой в школах, были разовые случаи. Но все они указывают на зияющие дыры в системе безопасности.
Сегодня охрана в учреждениях образования — слабое звено. В крупных городах школы усилиями различных контролирующих органов превращены в настоящие крепости. На входе турникеты, охранники, магнитные замки на дверях. Родитель, желающий пройти в школу без разрешения, не имеет шансов. Дети, потерявшие пропуск (во многих школах магнитные карты — пропуска), вынуждены пропускать занятия. И на обеспечение такой «безопасности» тратятся огромные деньги.
А в итоге что? Вооруженные люди как ни в чем не бывало заходят в полное детей здание и открывают стрельбу. Турникеты, охранники, замки — всё это им глубоко безразлично.
В декабре 2014 года стреляли в частной гимназии «Томь» в Томске. Пальбу из пневматического пистолета устроил один из бывших учеников, пострадали завуч и двое школьников. Инцидент никого ничему не научил, и в марте 2015 года история повторилась в одной из школ Кировского района Томска…»
Читайте также: В Томской гимназии произошла перестрелка
Читайте также: Томский девятиклассник устроил стрельбу в школе, ранены двое
Читайте подробнее: Трагедия в Казани указывает на зияющие дыры в системе безопасности — мнение
Безопасность образовательных учреждений Владивостока на особом контроле администрации. Работа по оснащению школ и детсадов всем необходимым для безопасности началась больше десяти лет назад.
Подробности в материале: В Приморье проверят готовность школ к экстренным ситуациям
В посольстве Индонезии в Москве выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, сообщает посольство через официальный аккаунт в Twitter.
Подробности в материале: Посольство Индонезии выразило соболезнования в связи с трагедией в Казани
В образовательных учреждения Республики Алтай будут усилены меры безопасности. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин после трагедии, произошедшей в школе №175 Казани.
Подробности в материале: В школах Алтая будут усилены меры безопасности
Напавший на школу в Казани 19-летний преступник ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарии Ирина Волынец.
Подробности в материале: Омбудсмен: напавший на школу в Казани не состоял на учёте
Жители Башкирии несут цветы к представительству Татарии в республике в память о жертвах нападения в школе Казани. Об этом 11 мая сообщается в группе «Уфа online» в социальной сети.
«Скорбим вместе с вами! Мои соболезнования!», — сообщает жительница Уфы.
Читайте подробнее: Жители Уфы несут цветы и игрушки к представительству Татарии
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой ужесточить наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Читайте подробнее: В России предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия
В образовательных учреждениях столицы Бурятии Улан-Удэ с 12 мая начались проверки обеспечения безопасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проверки пройдёт во всех городских школах, а также детсадах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ создадут межведомственную группу после трагедии в Казани
Процедура опознания тел погибших в результате нападения на гимназию № 175 в Казани завершена. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте подробнее: В Казани опознали всех погибших при нападении на школу
В связи с трагедией в Казани, где 11 мая были расстреляны несколько школьников, полковник МВД в отставке Алексей Трифонов в своём телеграм-канале высказал несколько предложений о том, как в будущем минимизировать подобное.
Прежде всего, он отметил, что предотвратить атаки одиночек крайне сложно:
«Если человек ни с кем не делится своими планами, не обсуждает их в сети, не заявляет о них своим знакомым, то шансы выявить его на стадии подготовки преступления сводятся к нулю. Тут не поможет ни оперативно-агентурная работа, ни мониторинг сети интернет. Но, предотвратить подобные шутинги, либо максимально их минимизировать всё же можно. Для этого необходимо разработать комплекс мер, в том числе законодательных», — считает Трифонов.
Об этом: Бывший военный рассказал, как минимизировать трагедии со стрельбой
Трагедия в Казани в очередной раз подняла один важный вопрос — вопрос безопасности в школах, где уровень защиты детей от потенциального преступника ниже, чем можно себе представить. В гимназии №175, в которой погибли 11 человек, должным образом организованной охраны не оказалось. Сегодня, 12 мая 2021 года, в Татарии день траура, в реанимации всё ещё находятся шестеро детей. Можно ли избежать таких трагедий?
Читайте подробнее: «Охраны-то нет никакой, показуха одна…» — родители о трагедии в Казани
Восемь человек из тех, кто пострадал при нападении на гимназию в Казани, могут быть доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщил 12 мая источник в медицинских службах.
Читайте также: Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани могут эвакуировать в Москву
Общественники установили на центральной площади Горно-Алтайска народный мемориал в память о жертвах трагедии в казанской школе. На чёрном баннере изображена горящая свеча и написано одно слово — «Скорбим».
Подробности в материале: В Горно-Алтайске открыли народный мемориал жертвам трагедии в Казани
Предложение по ограничению анонимности в интернете, обсудить которое после трагедии со стрельбой в Казани предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaulсчитает «изначально провальной инициативой». Также он дал оценку анонсированному Госдумой законопроекту, ужесточающему практику выдачи лицензий на приобретение оружия:
«Доступ в интернет по паспорту? Изначально провальная инициатива. Во-первых, практически всякого интернет-пользователя в России и так возможно идентифицировать — доступ в интернет осуществляется через провайдера, с которым заключён договор обслуживания. Запретить зарубежные сайты, создать «Великий Российский файервол»? Ресурсов не хватит. И да, вспомните, как несколько лет назад пытались заблокировать Telegram. Тогда множество других, в том числе и государственных, интернет-порталов «упало» или попросту не работало. Люди элементарно не могли на Госуслуги попасть. Не готовы мы пока к этому.
А касательно получения лицензий на право приобретения оружия, так тут действительно давно нужно было заняться. Особенно с тем аспектом, что называется медицинской комиссией. Более того, хотелось бы подобной инициативы и со справками для получения водительских удостоверений, учитывая, сколько «неадеквата» и хронических алкоголиков сейчас колесит по дорогам…»
Читайте подробнее: «Оружейный минимум»: как выявить потенциальных убийц?
Стихийный мемориал погибшим в казанской гимназии № 175 организовали жители в Самаре. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что жители Самарской области несут цветы к памятнику несовершеннолетним труженикам тыла, который расположен на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко.
Подробности в материале: В Самаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в Казани
В Казани 12 мая объявлено днем траура, и сегодня же пройдут похороны погибших при нападении на гимназию. В городе появились баннеры со словами «Скорбим» в память о погибших. К школьному мемориалу всю ночь шли люди с цветами и игрушками. На Казанском кремле приспущены флаги. По поручению главы Татарии Рустама Минниханова все выплаты и похоронные вопросы местные власти возьмут на себя.
Об этом: В Казани готовятся к похоронам погибших при стрельбе в школе
Пропускной режим усилят в школах Уфы. Об этом 12 мая сообщил глава города Сергей Греков на оперативном совещании в городской администрации.
Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в школе в Казани.
Читайте также: В Уфе намерены усилить пропускной режим в школах
Девятнадцатилетний убийца Ильназ Галявиев, напавший на гимназию № 175 в Казани, пытался поджечь свою квартиру, передает телеканал «Рен ТВ».
Об этом: Напавший на школу в Казани пытался поджечь свою квартиру
Приморцы скорбят о погибших, молятся о здравии пострадавших в результате расправы казанского стрелка — стихийный мемориал появился в центре Владивостока.
Об этом: Приморцы несут цветы и игрушки к мемориалу в память о жертвах в Казани
«Сегодня трагедия в Казани коснулась не только казанцев, но и всех нас. От имени дагестанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших», — написал врио главы Дагестана Сергей Меликов в своем Instagram.
Читайте подробнее: Врио главы Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в школе Казани
В Чебоксарах сегодня, 12 мая, к импровизированному мемориалу на площади Республики жители Чувашии приносят цветы.
Читайте также: Чебоксарцы возлагают цветы в память о жертвах трагедии в Казани
Поручение главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций проверить готовность школ региона к быстрому реагированию в экстренных ситуациях дал в ходе рабочего совещания губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подробности в материале: В Приморском крае проведут проверку мер безопасности в школах
Депутаты Законодательного собрания Калужской области во главе со спикером Геннадием Новосельцевым направили депутатам Государственного совета и жителям Татарии свои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями 11 мая в гимназии №175 города Казани.
Подробности в материале: Депутаты калужского Заксобрания скорбят по погибшим в гимназии Казани
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки систем безопасности в образовательных учреждениях региона.
Читайте также: В школах Томской области пройдут внеплановые проверки систем безопасности
Мужчина, грозивший устроить теракт в одной из школы в Крыму, задержан силовиками в Красногвардейском районе региона в ночь на 12 мая, об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на собственный источник.
Подробности в материале: В Крыму задержан мужчина, угрожавший устроить теракт в школе
В Татарстане необходимо проверить работу закона о премодерации информации, законности покупки оружия преступником из Казани и вопрос работы с ним психологов. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576» — написала Кузнецова.
Читайте также: Кузнецова попросит МВД проверить безопасность школ Татарии
Пользователь социальной сети, разместивший сообщение с угрозой взорвать школу, задержан в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает 12 мая источник в правоохранительных структурах полуострова.
Мужчина утверждал в своём сообщении, что «хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», пояснил источник ТАСС.
Жители Чукотки скорбят и выражают поддержку семьям погибших и пострадавших от рук 19-летнего стрелка в Казани.
Об этом: В школах Чукотки прошли линейки памяти и скорби по погибшим в Казани
Проверить на предмет антитеррористической безопасности объекты социальной сферы Белгородской области поручил врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил 12 мая в своём официальном аккаунте.
Об этом: В Белгородской области после трагедии в Казани проверят все соцобъекты
В Кабардино-Балкарии после нападения на школу в Казани принимают меры по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В министерстве просвещения республики сообщили, что в настоящее время организованы внеплановые проверки школ, детских садов и вузов.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии усилили безопасность школ и детских садов
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 12 мая была объявлена минута молчания в память о погибших при нападении вооруженного преступника на гимназию №175 в Казани. Минуту молчания перед началом пленарного заседания объявил спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Депутаты Петербурга почтили минутой молчания память жертв трагедии в Казани
Антитеррористические мероприятия планируют провести во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания людей в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона, которое началось с минуты молчания в память о погибших в школе Казани.
Читайте подробнее: В Самарской области проведут антитеррористические мероприятия
Власти Алтайского края, в связи с трагическими событиями в Казани, приняли решение о проведении дополнительного инструктажа и контрольных мероприятий в каждой образовательной организации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется при этом, что в школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования, а также детских садах Алтайского края усилят меры безопасности.
Читайте подробнее: В алтайских школах усилят меры безопасности
Количество пострадавших в результате произошедшей накануне стрельбы в казанской школе выросло с 21 до 23 человек. Об этом 12 мая рассказала на пресс-конференции заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева.
Об этом: Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе выросло до 23
Задержанный за стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев хорошо учился и проводил много времени за компьютером, на преступление его могла толкнуть «секта». Об этом родная тётя Галявиева рассказала в опубликованном 12 мая интервью изданию mk.ru.
«Он всё время в компьютере сидел. Я приходила, он всегда за компьютером, — сказала женщина. — Ему телефоны, компьютеры покупали. Всё время тихонько сидел».
«Родители так его любили, всё ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта — это не наш Ильназ», — таковы версии родственницы о причинах преступления.
Подробности в материале: «В компьютере сидел» — тётя рассказала о жизни напавшего на казанскую школу
Действия учителей во время стрельбы в школе в Казани были правильными, сообщила 12 мая заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева.
Читайте подробнее: Власти Татарии оценили действия учителей во время стрельбы в школе
В Карачаево-Черкесии проверят качество организации работы систем безопасности в образовательных учреждениях. Поручение об этом 11 мая отдал глава республики Рашид Темрезов после кровавой трагедии в школе № 175 в городе Казани.
Глава субъекта поручил исключить «любую, даже минимальную возможность прохода в образовательные учреждения посторонних лиц». Особо он отметил недопустимость проезда на территорию образовательных учреждения транспортных средств без специального разрешения.
Подробности в материале: В Карачаево-Черкесии проверят систему безопасности школ и детских садов
Во всех городах Югры 12 мая в 15:00 (13:00 мск) пройдут акции памяти жертв трагедии, которая произошла в школе №175 в Казани.
Читайте подробнее: «Мы с тобой, Казань!» — в Югре пройдёт акция памяти о погибших в школе №175
Оба взрослых, погибших при нападении на школу в Казани, работали учителями. Об этом 12 мая сообщила заместитель премьер-министра Татарии Лейла Фазлеева.
Читайте также: Власти подтвердили гибель двух учителей при нападении на школу в Казани
В Казани правоохранителями оцеплена территория морга на Сибирском тракте, доступ туда разрешен только родственникам. В настоящее время начали выдавать тела погибших. Детей планируют захоронить на кладбищах в Рыбной слободе, Высокой горе, на Кургане и на Мусульманском кладбище. Похороны педагогов пройдут в Самосырово и Константиновке.
Подробности в материале: Семьям погибших после стрельбы в Казани открыли доступ в морг
В связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, в учреждениях образования Приангарья по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева начались внеплановые проверки мер антитеррористической защиты.
Как сообщает 12 мая пресс-служба областного правительства, сотрудники Росгвардии, полиции и других структур проверяют работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, проводят инструктаж педагогов.
Читайте также: Антитеррор: в Приангарье начались проверки детских учреждений
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где в одной из школ накануне произошла стрельбы. Об этом 12 мая сообщил знакомый с ситуацией источник.
Читайте также: Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань
Пострадавшими при стрельбе в казанской гимназии №175 числятся 23 человека. Все они проходят лечение в медицинских учреждениях, среди пострадавших 20 детей и трое взрослых. Об этом 12 мая сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Подробности в материале: Возросло число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Трагедия, которая произошла вчера в Казани, — закономерный итог невиданного предательства 90-х годов, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Кроме того, это результат продолжения финансово-спекулятивной политики в нашей стране, когда у людей нет работы и уверенности в завтрашнем дне!» — полагает Зюганов.
В Мурманской области после трагедии в Казани решили обновить данные о потенциально опасных подростках.
Читайте также: Мурманских подростков проверяют на склонность к противоправным действиям
В школах Курской области проведут дополнительную проверку соблюдения требований безопасности, готовности персонала учебных заведений к обеспечению охраны и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 11 мая специалисты вневедомственной охраны проверили работоспособность кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях.
Подробности в материале: В Курских школах усилят меры безопасности
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о необходимости принять меры к ограничению негативного интернет-контента. Об этом он написал на своей странице в соцсети 12 мая.
«Трагедия в Казани снова ставит перед нами вопрос о влиянии негативного интернет-контента на нашу молодежь. Мы понимаем, что цифровые технологии — это, с одной стороны, прогресс, а с другой — всеобщая доступность и вседозволенность любой информации, в том числе агрессивной», — написал Аксёнов.
Читайте подробнее: Глава Крыма заявил о необходимости ограничить негативный интернет-контент
В казанских больницах готовят к перевозке в федеральные медцентры пострадавших во время стрельбы в школе. По промежуточным итогам консилиума принято решение о подготовке к транспортировке троих взрослых и пятерых детей. Об этом 12 мая заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
Подробности в материале: В Татарии готовятся к перевозке в Москву пострадавших при стрельбе в школе
Усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов поручил 12 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Читайте подробнее: В рязанских школах после трагедии в Казани усилят меры безопасности
Жители Узбекистана продолжают нести цветы к зданиям посольства России в Ташкенте и представительства Татарии в республике. Об этом сообщили на странице дипломатического представительства в Facebook.
Читайте также: Жители Узбекистане выражают соболезнования в связи с трагедией в Казани
В столице Бурятии Улан-Удэ возле Дома дружбы народов появилось место памяти жертв трагедии в Казани. Местные жители начали сюда приносить цветы и игрушки.
Об этом: Жители Улан-Удэ приносят цветы к месту памяти жертв трагедии в Казани
«Глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии — стрельбе в школе в городе Казани, повлекшей гибель ни в чем не повинных детей и взрослых», — президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил телеграмму соболезнования.
Об этом: Глава Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение усилить безопасность в школах и детских садах региона.
Читайте также: В Югре усилят безопасность в школах
«Это чудовищное, жесточайшее преступление — трагедия для всей страны, эта горечь утрат невосполнима. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших, моему коллеге Рустаму Миниханову и всей Татарии», — написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
Читайте также: Глава Карачаево-Черкесии: преступление в Казани — это трагедия всей страны
Президент Киргизии выразил соболезнования семьям и близким погибших в Казани и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Об этом: В Киргизии соболезнуют в связи с нападением на школу в Казани
В Татарию 12 мая прибыл с рабочим визитом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сразу по прилету в Казань он вместе с главой республики Рустамом Миннихановым и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым посетили детскую республиканскую клиническую больницу, где находятся школьники, пострадавшие 11 мая во время нападения на гимназию №175.
В настоящее время врачи в условиях стационара оказывают помощь 23 пострадавшим. Состояние шестерых детей остается тяжелым, у двоих — крайне тяжелое. Остальные пострадавшие — стабильны.
Читайте подробнее: Главы СК РФ и Татарии посетили пострадавших при стрельбе в школе детей
В крайне тяжёлом состоянии находится один ребёнок, пострадавший при нападении на гимназию в Казани. Состояние ещё пятерых находящихся в реанимации детей медики оценивают как тяжёлое. Пулевые ранения — у 12 детей.
Подробности в материале: Врачи рассказали о состоянии пострадавших учеников казанской школы
В Ульяновске присоединились к акции памяти жертв стрельбы в гимназии в Казани.
Читайте также: Ульяновцы приносят цветы к месту памяти жертв трагедии в Казани
В Пензенской области введут комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение чрезвычайных происшествий в школах. С соответствующим предложением выступил на совещании в правительстве региона 12 мая врио губернатора Олег Мельниченко.
Читайте подробнее: В пензенских школах усилят меры по недопущению ЧП после стрельбы в Казани
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает сайт Кремля, президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани.
В сквере матери на Правобережье Калуги по предложению депутатов будет оборудовано место для возложения цветов в память погибших 11 мая в гимназии № 175 города Казани, сообщает калужская городская управа.
Подробности в материале: Калужский сквер Матери станет местом памяти погибших в гимназии Казани
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, комментируя трагедию в Казани, заявил о том, что общество и мир в целом ещё не научились бороться с терроризмом.
Об этом: «Через пень-колоду» — мэр Красноярска об охране в школах
Пропаганда массовых убийств в подростковой среде ведется среди прочего и через социальные сети. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Комментируя трагедию в Казани, где 11 мая молодой человек совершил массовое убийство в одной из городских школ, писатель заявил, что в России существует определенная интернет-система по вовлечению детей в подобные схемы.
Подробности в материале: Прилепин рассказал о влиянии соцсетей на массовые убийства
Ученики 9-х и 11-х классов школы №175 в Казани временно будут обучаться в соседних школах. В гимназии, где 11 мая произошло ЧП, проведут в кратчайшие сроки ремонтные работы. Остальные школьники продолжат обучение в дистанционном формате.
Об этом: Учеников гимназии в Казани после стрельбы частично переведут на дистант
У российских спецслужб есть возможность пресекать массовые убийства. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани.
По его словам, в России через социальные сети ведется активная пропаганда массовых убийств. При этом органы власти не справляются должным образом с противодействием этой проблеме.
Подробности в материале: Прилепин заявил о наличии возможности пресекать массовые убийства
В Казани прошла церемония прощания с детьми, погибшими в результате стрельбы в гимназии № 175. Троих из них похоронили на городском мусульманском кладбище.
Читайте подробнее: Трёх погибших в Казани детей предали земле на мусульманском кладбище
После трагедии, которая произошла 11 мая в Казани, школы Ростова-на-Дону планируется обеспечить физической охраной. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте также: Охранные предприятия будут дежурить в школах Ростова-на-Дону
Губернатор Александр Беглов почтил память школьников и педагогов, погибших 11 мая во время нападения вооруженного преступника на гимназию в Казани.
Подробности в материале: Губернатор Петербурга почтил память погибших в казанской гимназии
Интернет в России неизбежно перестанет быть анонимным. Об этом 12 мая заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя массовое убийство в одной из школ в Казани.
Именно таким образом, по мнению писателя, удастся избежать повторения подобных трагедий в будущем.
Читайте также: Прилепин: интернет в России перестанет быть анонимным
В Ижевске состоялось внеплановое заседание городской Антитеррористической комиссии, где обсуждались вопросы безопасности в учебных учреждениях после ситуации со стрельбой в казанской гимназии.
Глава города Олег Бекмеметьев поставил задачу усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Ижевска, особым образом поручено контролировать пропускной режим.
Об этом: В ижевских школах усилят меры безопасности после ЧП в Казани
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин о стрельбе с казанской школе: «Я не представляю, насколько сердце может выдержать эту трагедию».
Мораторий на смертную казнь в России следует снять для преступников, виновных в умышленном убийстве детей. Об этом 12 мая заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Участник ток-шоу высказал мнение, что виновник массового расстрела детей в одной из школ Казани не является сумасшедшим и отдавал отчет в своих действиях.
Подробности в материале: В России предложили вернуть смертную казнь
Действия учителей в казанской гимназии, где 19-летний бывший ученик застрелил девять человек, заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле восхитились отвагой учителей казанской школы
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в одной из школ в российском городе Казани.
Читайте также: Глава МИД Эстонии выразила соболезнования РФ в связи с трагедией в Казани
Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев признался правоохранительным органам в содеянном, 12 мая сообщает телеграм-канал Mash.
Подробности в материале: Напавший на школу в Казани признался в содеянном
Из Казани в Москву вылетел спецборт МЧС с девятью пострадавшими в результате атаки на гимназию. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: В Москву вылетел спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани
Следователи Главного следственного управления СК России сегодня, 12 мая, предъявят обвинение по делу о стрельбе в казанской школе Ильназу Галявиеву. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СК РФ.
Подробности в материале: СК РФ предъявит обвинение Галявиеву по делу о стрельбе в казанской школе
Нападение на школу в Казани предложил связать с высоким уровнем ресентимента, то есть враждебности, в российском обществе автор телеграм-канала «Незыгарь».
"По сути, ресентимент — это интегральный показатель, фиксирующий накопление уровня агрессии, горечи, раздражения, депрессии и обиды в социуме», — говорится в сообщении.
Автор публикации, ссылаясь на данные «Левада-центра», отмечает, что в 2017 году носителями ресентимента можно было считать 37% российского населения, а в 2021 году — уже 57%.
Читайте подробнее: Трагедия в Казани: российское общество копит агрессию и обиду
Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Читайте также: У напавшего на казанскую школу ранее диагностировали заболевание мозга
Врачи и медицинские работники, которые помогали раненным при стрельбе в казанской школе, очень хорошо отработали в этой ситуации. Об этом 12 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Подробности в материале: Мурашко оценил труд медиков, помогавших пострадавшим при стрельбе в Казани
Траурные мероприятия в связи с гибелью детей в Казани проходят в Крыму 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Охрану школ должны нести сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: Миронов: у охранника в школе должно быть летальное и нелетальное оружие
Создатель сервиса Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал комментарий относительно трагедии в Казани.
В частности, Дуров пишет: «Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией».
Об этом: Дуров призывает не ограничивать интернет в связи с трагедией в Казани
В образовательных организациях Новосибирска с сегодняшнего дня, 12 мая, начались внеплановые проверки по антитеррористической защищенности. Их проводят департамент образования мэрии города, отделы образования администраций районов и силовые структуры.
Читайте также: Внеплановые проверки начались в школах Новосибирска
На Ямале после трагедии в Казани проводится комплекс мероприятий, направленных на усиление защищённости. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Особое внимание обращено на ужесточение в образовательных учреждениях контрольно-пропускного режима. Исключается возможность несанкционированного прохода посторонних лиц в школы и колледжи, а также проезда на их территорию транспортных средств без соответствующего разрешения.
Читайте подробнее: На Ямале усилен контроль над защитой учебных заведений
В Челябинске жители города почтили память погибших во время стрельбы в казанской школе. Они принесли цветы к памятнику Орлёнку на Алом поле и зажгли свечи.
Читайте подробнее: Челябинцы зажгли свечи в память о погибших в школе Казани
Жители столицы Коми организовали у памятника учителю мемориал в память о погибших в Казани.
Читайте также: Жители Сыктывкара организовали мемориал в память о погибших в Казани
Стихийный мемориал памяти жертв нападения на казанскую гимназию №175 в Йошкар-Оле организован возле памятника учителю лицея № 11. Жители города несут цветы, свечи и игрушки, выражая соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Читайте также: Жители Йошкар-Олы несут цветы к мемориалу памяти после трагедии в Казани
В связи с трагедией в Казани в Новокузнецке сформирован состав межведомственной рабочей группы по проверке организации охранных мероприятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, которая будет заниматься целым комплексом вопросов. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Сергей Кузнецов.
Подробности в материале: Возможные угрозы выявляют в школах Новокузнецка
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким трагически погибших в гимназии №175 Казани. Он направил телеграмму с соболезнованиями главе Татарии Рустаму Минниханову.
Подробности в материале: Новосибирцы готовы оказать необходимую помощь жителям Казани — губернатор
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал не начинать «охоту на ведьм» после трагедий, подобных произошедшей 11 мая в Казани, выразив уверенность, что никакие меры не могут полностью защитить общество от агрессии одиночек-социопатов.
Читайте подробнее: Павел Дуров: превращение общества в концлагерь не защитит от социопатов
Житель Казани Ильназ Галявиев, расстрелявший 11 мая учащихся и педагогов школы в Казани, сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов.
Об этом: Казанский стрелок сделал в школе не менее 17 выстрелов
Об отсутствии у него тяжких заболеваний заявил на суде в Казани обвиняемый в массовом убийстве в школе 19-летний местный житель Ильназ Галявиев.
Читайте подробнее: На суде казанский стрелок заявил, что у него нет тяжких заболеваний
Житель Казани Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек, совершённом 11 мая, в ходе допроса признался в преступлении. Об этом на суде заявил следователь.
Об этом: Казанский стрелок признался в преступлении — следователь
Возражать против заключения под стражу обвиняемый в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений житель Казани Ильназ Галявиев не стал.
Читайте также: Казанский стрелок не против заключения под стражу
Суд арестовал Ильназа Галявиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений, на два месяца. Такое решение принял суд в Казани 12 мая.
Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в нападении на гимназию №175 в Казани в виде ареста сроком на два месяца — до 11 июля.
Подробности в материале: Суд избрал меру пресечения напавшему на школу в Казани
Стрельба в школе в Казани выявила ряд проблем российской системы образования, которые требуют системных решений. Об этом рассказал ректор Костромского государственного университета. Он полагает, что одними запретами невозможно предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. Нужно менять систему воспитания в школах, привлекать к работе психологов, выстраивать системы безопасности на основе искусственного интеллекта.
Читайте также: Запретами результатов не добиться — ректор вуза о стрельбе в школе
Житель Казани Ильназ Галявиев не обвиняется по статье о терроризме, заявил 12 мая заместитель прокурора Татарии Алексей Заика, представляющий на процессе Генпрокуратуру РФ.
Читайте подробнее: Казанский стрелок не обвиняется по статье о терроризме — Генпрокуратура РФ
Применял или нет 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев психотропные вещества на момент стрельбы в казанской школе №175, пока не установлено.
Подробности в материале: Заключения о применении казанским стрелком психотропных веществ пока нет
В Липецке местные жители несут цветы и зажжённые лампады к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенному в Верхнем парке. 12 мая в 11:00 у памятника состоялась общегородская траурная акция.
Подробности в материале: В Липецке прошла траурная акция в память о погибших в Казани
В школах и колледжах Свердловской области стартовали внеплановые проверки безопасности, связанные с трагедией в Казани. Об этом заявил на совещании министр образования региона Юрий Биктуганов.
В частности, проверяются наличие договоров с охранными организациями, работа систем видеонаблюдения и подачи тревоги. Проводятся дополнительные инструктажи с рабочим составом школ и классные часы с детьми.
По словам вице-губернатора Павла Крекова, классные руководители и психологи «должны быть более внимательны к подросткам и их поведению, окружению, знать, какие у них увлечения».
Читайте подробнее: В свердловских школах начались внеплановые проверки безопасности
В Нижнем Новгороде, на матче «Локомотив» — «Крылья Советов» объявлена минута молчания по погибшим в Казани.
Минута молчания на стадионе в Нижнем Новгороде.
В Екатеринбурге создали стихийный мемориал в знак скорби о жертвах трагедии в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Жители принесли цветы и сувениры в память о погибших и пострадавших в ходе стрельбы, произошедшей в гимназии № 175 Казани. Стихийный мемориал появился у здания представительства Татарии в Свердловской области на улице Сакко и Ванцетти.
Также горожане оставляют соболезнования в книге, расположенной рядом.
Читайте также: Жители Екатеринбурга организовали мемориал в память о погибших в Казани
Появилась информация, что у казанского стрелка — не называю ни имени, ни фамилии (таким — исключительно забвение) — диагностирована опухоль мозга. И кто-то уже использует это если не в качестве оправдания, то в качестве смягчающего обстоятельства. Ой ли? Не отрицаю наличие опухоли — тут дело врачей, — однако эта хворь не мешала стрелку планировать ад для других. Прочитайте для начала список того, что найдено у него дома. Всё стрелок понимал — и опухоль злодеяниям не препятствовала.
Читайте подробнее: Что делать после массового убийства детей в Казани
Прокуратура Мурманской области проводит проверку утечки персональных данных потенциально опасных подростков.
Об этом: Мурманская прокуратура занялась утечкой данных об опасных подростках
Мэр Магадана Юрий Гришан 12 мая лично проверил работу охранных систем образовательных учреждений.
Об этом: В Магадане все школы и сады переведут под охрану Росгвардии
В Благовещенске в школе №27 возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, об этом в своём телеграм-канале 13 мая сообщил мэр города Олег Имамеев.
Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, которые появились после трагедии в Казани, вызвало резкие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 13 мая в социальной сети Facebook.
Читайте также: «Антиутопия какая-то!» — в России могут запретить анонимность в интернете
По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во всех образовательных организациях после трагедии в гимназии Казани будут усилены меры охраны и допуска в здания.
Об этом: В Хабаровском крае для входа в школу будут выдавать карты с чипами
В Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, пишет 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».
Читайте также: Повторить трагедию гимназии Казани пообещал школьник Приамурья
В Благовещенске завершилась проверка школы №27, в которой 13 мая возникла угроза возникновения ЧС.
Подробности в материале: В школе Благовещенска угроза возникновения ЧС не подтвердилась
В Сургуте (ХМАО), на территории национально-культурной автономии татар, организован народный мемориал в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии № 175. Аналогичные мемориалы появились в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске.
Об этом: В Югре появились стихийные мемориалы памяти жертв стрельбы в Казани
Фото пресс-службы администрации Сургута
В школах Южно-Сахалинска после ЧП в гимназии №175 в Казани, в результате которого погибли девять человек, в том числе семь детей, усилят меры безопасности. Планируется заменить пожилых охранников на физически крепких.
Читайте подробнее: На Сахалине пожилых охранников школ заменят на физически крепких
Жителей Салехарда обеспокоило видео, на котором запечатлён подросток, играющий ножом-«бабочкой» на крыльце школы. Видео было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
«В Казани стреляют, в Салехарде на крыльце школы № 4 молодой парень машет ножом. Уважаемые родители, обратите внимание на своих детей!» — пишет автор ролика.
Читайте также: В Салехарде подросток махал ножом на крыльце школы
В школах Оренбурга после трагедии, произошедшей в Казани, прошли тотальные проверки соблюдения мер безопасности в школах, сообщает пресс-служба мэрии.
«Была проверена работа «тревожных» кнопок в образовательных организациях, целостность и работоспособность заборов, ограждений и калиток, а также изучены журналы обхода территорий, обязательные к заполнению каждые два часа. Проверки шли до поздней ночи. Их результаты станут известны в ближайшее время», — сказала начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко.
Читайте подробнее: В школах Оренбурга прошли проверки соблюдения мер безопасности
В столице Тувы Кызыле 12 мая состоялся траурный митинг в память о погибших в школе №175 Казани. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, местные жители возложили цветы возле Центра русской культуры и зажгли свечи.
Об этом: В Кызыле прошёл траурный митинг в память о погибших в Казани
Наряду с ужесточением правил владения оружием в России, особое внимание следует уделить процессу получения лицензии и приобретения самого оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Данильченко:
«Сфера оборота оружия в России, безусловно, требует ужесточения и в целом наведения порядка. После трагических событий звучит много предложений с целью увеличить возраст получения права на владение оружием до 21 года, до 25 лет. Но в то же время периодически в Госдуму вносятся законопроекты, предполагающие даже снижение до 16 лет возрастнойго ценза.
В 2020 году, например, первое чтение успешно прошел проект, предлагающий разрешить 16-летним подросткам получение охотничьего оружия в целях охоты. Конечно, как сможет применить это самое ружье фактически ребенок, никто предугадать не возьмется…»
Читайте подробнее: Как служить? Адвокат считает напрасным увеличение возраста владения оружием
Уголовное дело о ложной угрозе нападения на школу возбуждено против 17-летнего жителя Благовещенска. Об этом говорится в сообщении управления МВД по Амурской области.
Ранее подросток написал в соцсети, что собирается сделать «то же самое», что и напавший на гимназию в Казани. Его задержали правоохранители.
Подробности в материале: В Благовещенске возбудили дело о ложной угрозе теракта в школе
Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Об этом: Напавший на школу в Казани пройдёт психиатрическую экспертизу в Москве
13 мая глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвящённом одному из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Рустам Минниханов посетил Галеевскую мечеть Казани, где состоялись торжественная проповедь и намаз. Праздничный намаз провел муфтий Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, который зачитал обращение главы региона.
«К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — говорится в обращении Минниханова.
Сегодня, 13 мая, во все мечетях республики мусульмане молились о погибших и о в скорейшем выздоровлении пострадавших в трагедии, произошедшей в гимназии №175 Казани.
Муниципалитеты, особенно Дальнего Востока, не смогут самостоятельно финансировать услуги Росгвардии по охране учреждений образования, об этом в своём телеграм-канале написал глава амурского Белогорска Станислав Мелюков.
Подробности в материале: Муниципалитеты не потянут услуги Росгвардии по охране школ — мнение
Медики оценивают состояние 14 детей, пострадавших от рук нападавшего на казанскую гимназию №175, как стабильное. Об этом 13 мая сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на администрацию главы Татарии.
Читайте также: Медики оценили состояние 14 детей, пострадавших в Казани
Глава Татарии Рустам Минниханов13 мая принял участие в праздничном богослужении, посвящённом одному из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам. Провел намаз муфтий Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин. Он напомнил прихожанам о важности правильного воспитания детей, о необходимости совершения благодеяний и по окончании месяца Рамадан.
Читайте также: Глава Татарии: «Дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением»
12 мая посол Польши в России Кшиштоф Краевский в Книге соболезнований выразил сочувствие родным и близким тех, кто погиб во время массового убийства в одной из школ Казани 11 мая. Дипломат также возложил цветы у здания представительства Татарии в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
Об этом: Посол Польши в России выразил соболезнования родным жертв трагедии в Казани
Один ребёнок из девяти доставленных в Москву пострадавших при нападении на школу в Казани находится в крайне тяжелом состоянии.
Об этом: Пострадавший при нападению на школу ребёнок остаётся в тяжёлом состоянии
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, приходил в школу за час до нападения. Записи с камер видеонаблюдения 13 мая опубликовал телеграм-канал Mash.
Читайте также: Преступник, устроивший стрельбу в Казани, заходил в школу до нападения
Не деньги и не материальное благосостояние заставили «казанского стрелка» сделать то, что он совершил, а нечто более глубокое, что прорывается наружу, когда всё пытаются залить деньгами, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Не «благосостояние» подтолкнуло казанского стрелка на преступление — Михеев
Учащиеся и сотрудники Таврического колледжа Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуированы из здания утром 13 мая в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве.
Об этом: В Крыму эвакуирован колледж после сообщения о минировании
В связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья проводит проверки по соблюдению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности социальных учреждений, в первую очередь для детей. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
Для того чтобы комплексно оценить состояние безопасности учреждений, выявить недостатки и устранить их незамедлительно, созданы специальные комиссии с привлечением сотрудников Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии и МВД, пояснил глава профильного ведомства Евгений Казаченко.
По его словам, акцент в отношении безопасности следует сделать на соблюдение пропускного режима учреждений, где проживают дети, инвалиды и граждане пожилого возраста.
Об этом: Забайкалье определилось, как эффективней защитить детей от террористов
В Татарии 13 мая завершил работу телефон горячей линии республиканского ГУ МЧС по России.
Для оказания психологической помощи пострадавшим и погибшим в результате нападения в казанской гимназии №175 и их родственникам 11 мая была создана служба поддержки. Всего за этот период за помощью психологов обратились 143 раза.
Подробности в материале: На горячую линию МЧС Татарии после ЧП в школе поступило более 140 звонков
В планах у президента РФ Владимира Путина отсутствует поездка в Казань после трагедии в местной школе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока в планах поездки такой нет», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков: Путин не планирует лететь в Казань после ЧП в школе
12 мая жители Костромы почтили память погибших в результате стрельбы в школе в Казани. Студенты, пенсионеры, молодые пары несли цветы, игрушки и свечи в Ботниковский сквер, расположенный в центре города. Костромичи сказали корреспонденту ИА REGNUM, что переживают трагедию как свою личную. Они поделились своими мыслями о том, что нужно сделать для предотвращения подобных трагедий.
Подробности в материале: «Так быть не должно» — костромичи почтили память погибших в Казани
Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу. Об этом 13 мая сообщает телеграм-канал Baza.
Читайте также: Устроившему стрельбу в Казани провели наркологическую экспертизу
В школах Екатеринбурга начались учения после трагедии в Казани. Об этом сообщают местные жители.
Учебную эвакуацию провели в школе № 57. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уже подтвердили информацию о проведении учений.
«В ряде учебных заведений проводятся тренировки по действиям педагогов и учащихся при возникновении ЧП», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.
Читайте также: В Екатеринбурге проводят учебную эвакуацию школ
пециалисты могут многое выяснить о намерениях того или иного интернет-пользователя, если он бездумно распространяет информацию о себе. Но случай с Ильназом Галявиевым, атаковавшим школьников в Казани, был иным, заявила президент компании Info Watch Наталья Касперская на конференции на международном салоне «Комплексная безопасность 2021» в Подмосковье.
«Нарушителю, который предпринимает какие-то меры по сокрытию себя, конечно, такой широкой спектр из социальной сети вытащить невозможно. Очень такой грустный пример, характерный — позавчерашний расстрел в Казани», — сказала Касперская.
Об этом: Касперская оценила шансы предотвратить трагедии, подобные казанской
Дистанционный формат обучения стал причиной отказа казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли дети, от охранных услуг. Об этом директор гимназии Амина Валеева сообщила 13 мая журналистам.
Она пояснила, что ранее школа всегда заключала договоры с частными охранными предприятиями. Такой договор действовал до марта 2020 года, затем школа перешла на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса. Договор позднее продлевать не стали.
Читайте также: Директор казанской гимназии объяснила отсутствие охраны
Одна из учениц школы № 175 Казани, в которой 11 мая произошла стрельба, находившаяся там во время трагедии, а также её бабушка рассказали 13 мая о том, что происходило на первом этаже данной гимназии в день трагедии.
Читайте подробнее: Ученица и её бабушка рассказали о стрельбе в казанской школе
Региональные детские омбудсмены будут просить российские власти наградить учителей, защитивших детей в ходе инцидента в Казани и помогавших им в эвакуации. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
«От коллег, уполномоченных по правам ребенка в различных регионах России, от нашего института мы будем ходатайствовать о награждении педагогов, которые в тот день защищали детей, помогали в эвакуации, а также о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей», — написала Кузнецова.
Читайте подробнее: Кузнецова попросила наградить защитивших детей в Казани педагогов
Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания перед совещанием с членами правительства. Мероприятие проходит в формате видеосовещания.
«Прошу почтить память погибших», — сказал Путин, встав с места.
Читайте также: Путин почтил память погибших в Казани минутой молчания
Все пострадавшие от трагедии в школе Казани семьи получат поддержку и помощь. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сразу были даны поручения правительству, главам Минздрава, Минпросвещения, МЧС, в том числе по выезду на место трагедии. Мы находимся в контакте с руководителем Татарстана. Все пострадавшие семьи получат поддержку и помощь», — сказал Путин.
Об этом: Путин пообещал оказать помощь пострадавшим в Казани
Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина 13 мая сообщил, что в тяжелом состоянии находится трое: двое детей требуют повышенного внимания, находятся в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес операции хорошо, его состояние опасений не вызывает.
Правительство должно подключиться к механизму финансовых выплат пострадавшим в результате инцидента в школе в Казани. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наш долг — поддержать семьи тех, кто оказался жертвой. Выплаты из регионального бюджета уже начаты — прошу правительство подключиться. Все учащиеся и сотрудники гимназии испытали шок, особенно тяжело пережили дети, и они нуждаются в специальной реабилитации», — сказал Путин.
Об этом: Путин поручил представить учителей школы в Казани к госнаградам
14:54
Путин выразил уверенность, что медики делают всё возможно для спасение детей.
«Будем молиться за них» , — сказал Путин.
Межконфессиональный совет при губернаторе Кемеровской области выступил с заявлением в связи с трагедией в Казани. По мнению членов совета, преступник «пришёл к такому решению из-за отсутствия религиозной веры».
Читайте подробнее: В Кузбассе ищут возможности, как уберечь молодых людей от радикализма
В Казани, согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, дети из 175-й гимназии будут учиться в 174-й школе вместе, классы перемешивать не будут. Образовательный процесс будут вести те же педагоги, которые первое время помогут детям в адаптации. Принято решение начать занятия с понедельника, 17 мая, а не с пятницы, как в других школах.
Об этом: В Казани прошло совещание по дальнейшему обучению детей из гимназии №175
Медицинские справки, разрешающие владение оружием, должны выдаваться только в государственных клиниках. Об этом заявил 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов на совещании у президента РФ.
Читайте подробнее: Золотов предложил повысить возрастной ценз для получения оружия
Страшной бедой и варварским преступлением назвал российский президент Владимир Путин нападение на детей и сотрудников гимназии в Казани. Об этом он заявил 13 мая перед совещанием с членами правительства.
«Два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», — сказал Путин.
Он призвал участников видеосовещания почтить память погибших минутой молчания.
Власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе региона Рустаму Минниханову.
«Там могут быть и жилищные вопросы, и другие нерешённые проблемы, и организация детского отдыха. Просто пошире взгляните, вы понимаете, о чём речь», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин дал поручения Минниханову по оказанию поддержки пострадавшим в Казани
В России проводится проверка безопасности всех школ, сообщил 13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ.
Он рассказал о своей поездке в Казань, где в одной из гимназий произошла стрельба.
В России необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдаёт разрешение на его ношение. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин потребовал жёстких мер в отношении владельцев оружия
Гражданина, который готовится совершить массовое убийство в учебном заведении, можно вычислить еще до того, как трагедия произошла. Об этом 13 мая заявил президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам эксперта, подобные преступления развиваются по идентичному сценарию и убийцы действуют однотипно.
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В Госдуме предложили наделить Росгвардию полномочием проверять медицинские справки при получении оружия.
Читайте подробнее: В Госдуме хотят дать Росгвардии право проверять медсправки
Единый для всей России подход к обеспечению безопасности учебных учреждений поручил внедрить президент РФ Владимир Путин правительству страны. Он заявил об этом 13 мая в ходе совещания с правительством.
Подробности в материале: Путин поручил ввести единый подход к обеспечению безопасности школ
Глава Татарии Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативную помощь в организации всех спасательных действий во время ЧП в казанской гимназии и заявил, что планирует встретиться лично с семьями погибших.
Подробности в материале: Минниханов лично встретится с семьями погибших
В связи с произошедшей трагедией в казанской гимназии президент РФ Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране. Эту новость активно обсудили жители Башкирии в социальных сетях. Пользователи разделились на две группы, кто-то выступил за легализацию оружия, другие, наоборот, потребовали ввести на него запрет.
Об этом: «Опухоль мозга — диагноз общества» — Башкирия обсуждает трагедию в Казани
В Нижнем Новгороде кнопками тревожной сигнализации оснащены почти все общеобразовательные учреждения города, системами видеонаблюдения — 89%, а металлодетекторами — лишь 38%.
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«Мне очень жаль, что приходится требовать казни и смерти. Православная церковь против смертной казни. Но такова, видимо, опасность гангрены, что негодную плоть нужно отсечь, невзирая на мирные заповеди. Как в войну», — заявил депутат Госдумы Константин Затулин.
Об этом: Сорок тысяч школ России не превратишь в казарму Росгвардии — Затулин
После произошедшей в Казани трагедии с массовым расстрелом детей в школах в СМИ и ток-шоу все чаще звучат популистские лозунги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», адвокат, профессор Янис Юкша.
«Никто не знает, кто построил храм Артемиды, но все знают, что сжег его безумец Герострат. Всегда найдутся те, кто захочет стать известным, совершить какой-то проступок, словить хайп на каком-то событии. Причем настолько деформировано сознание у молодежи, что они уже не видят линию между добром и злом», — сказал Юкша.
Об этом: Адвокат назвал популизмом идею вернуть смертную казнь в России
В Чувашии необходимо пересмотреть вопросы организации безопасности в школах и привлечь для охраны либо «гвардейцев», либо сотрудников частных охранных предприятий. В настоящее время безопасность в школах организована «не на должном уровне». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на сессии Госсовета Чувашии уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова.
Подробности в материале: Безопасность в школах Чувашии организована «не на должном уровне»
В Чувашии необходимо привлечь для охраны безопасности в школах сотрудников Росгвардии или частных охранных предприятий, на что из республиканского бюджета потребуется 115 млн рублей в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила депутатам республиканского Госсовета уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова.
Подробности в материале: На профессиональную охрану школ Чувашии нужно 115 млн — детский омбудсмен
Главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также в мэрию Новосибирска направлены рекомендации по организации действий в кризисных ситуациях в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.
Читайте подробнее: В новосибирских школах пройдут тренировки по своевременной эвакуации
Поток людей с игрушками и цветами к представительствуТатарии в Москве не ослабевает.
Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM: Москва скорбит о детях Казани
Как посоветовали психологи, школьники гимназии №175 в Казани вернутся к учебе 17 мая, пишет КП. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат обучение в очном формате в школе №174. В школе №171 сделают дежурные классы для первоклассников. Остальных учеников гимназии переведут на дистанционный режим обучения.
В Ставропольском крае организована проверка безопасности в образовательных учреждениях. После трагедии в Казанской школе № 175 её поручил провести губернатор края Владимир Владимиров. Проверке подлежат все без исключения учреждения образования.
Читайте подробнее: Глава Ставрополья поручил проверить безопасность образовательных учреждений
В Екатеринбурге прошёл круглый стол, посвященный теме воздействия социальных сетей на несовершеннолетних жителей. Об этом сообщают организаторы.
Мероприятие прошло в пресс-центре «Областной газеты», организовать мероприятие помогли представители городского отделения Всемирного русского народного собора. В обсуждении участвовали глава центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина, руководитель региональной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ» Евгений Миронов, общественник Евгений Малёнкин и другие специалисты по проблеме.
«Центральным в дискуссии стал вопрос о защите детей от губительного влияния интернета и компьютерных игр», — уточняют в издании.
Кроме того, затрагивалась тема дополнительного образования, а также роли родителей и школы в воспитании детей.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге провели круглый стол о воздействии соцсетей на детей
Как сообщает RT на русском, директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии школьников, пострадавших при стрельбе в Казани: «Сюда из Казани привезли двоих детей. [Первого] ребёнка оперировали вчера — уникальная была операция, которую делали наши сосудистые хирурги совместно с коллегами… Это удаление инородных тел, дроби, пули. Такая критическая операция — я думаю, справились. Ребёнок прооперирован, стабилен, в настоящее время жизни его ничего не угрожает. Он тем не менее в тяжёлом состоянии, в реанимации, на ИВЛ. Второй ребёнок сейчас готовится к операции. Её, девочку, уже готовят. У неё также множественные инородные тела. Сегодня уже в 11 она поедет в операционную».
Пострадавший при нападении на школу в Казани ребенок, находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, еще одного готовят к операции. Об этом 14 мая сообщила главврач больницы Елена Петряйкина.
Об этом: Врач рассказала о состоянии детей, находящихся в РДКБ в Москве
Ещё один ребёнок госпитализирован после стрельбы в казанской гимназии №175, сообщают 14 мая СМИ со ссылкой на слова главы пресс-службы президента Татарии Лилии Галимовой.
«Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает», — заявила она.
В Татарии после нападения на школу на стационарном лечении находятся 15 детей. Состояние у всех стабильное, без отрицательной динамики.
Ребёнок 2007 года рождения 13 мая обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу «с острой реакцией на стресс». Сейчас за ним наблюдают врачи.
Подробности в материале: Ещё один ребёнок попал в больницу после стрельбы в Казани
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев предлагал одногруппнику вступить в некую секту, рассказал староста группы в его вузе. Тогда все решили, что это шутка, однако теперь одногруппники думают об этом куда серьезнее. Сам Галявиев чаще держался незаметно и ни с кем не вступал в конфликт, рассказывают они, избегал он и общих фото. Подробнее об этом пишет Lenta.ru.
В Казани педиатры и психологи начали подомовый обход по адресам проживания детей, которые учатся в 175-й школе. Соответствующее поручение дал глава Татарии Рустам Минниханов.
Читайте подробнее: В Казани психологи и педиатры посещают учащихся гимназии №175 на дому
Регионы должны ещё раз проверить все звенья организации летнего отдыха детей. Об этом на совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха. <…> Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха», — сказал Кравцов.
Читайте также: Кравцов потребовал проверить организацию летнего отдыха детей
В России разрабатывается проект постановления правительства, призванный систематизировать требования по антитеррористической защищённости детских лагерей. Об этом в ходе совещания по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.
«Проект постановления очень важный и нужный, он был разработан впервые в своей истории. Фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей в РФ, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные», — сказал Грибов.
Об этом: В России упорядочат требования по защищенности детских лагерей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 14 мая, что работа по регулированию оборота оружия в России будет продолжена.
По сообщениям СМИ, ректор колледжа ТИСБИ в Казани, где учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе, подтвердил, что ранее стрелок предлагал другому студенту вступить в секту.
Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами по ужесточению регулирования оборота оружия в России и поручил продолжить доработку. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», — сказал Песков.
Читайте также: Песков пообещал продолжить работу по регулированию оборота оружия
Аким (глава) Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал извлечь уроки из нападения на казанскую гимназию №175. Об этом градоначальник написал 14 мая на своей странице в Instagram.
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Бывший студент колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Ильназ Галявиев, устроивший атаку на гимназию в Казани, больше года жил врозь со своими родными. Причина этого почему-то никому не интересна, заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс 14 мая журналистам.
«И почему сегодня никто не интересуется его семьёй, почему семья съехала?» — сказала Прусс.
Она рассказала также, что в январе этого года Галявиев внезапно забросил учёбу. Ещё до отчисления он предлагал одному из сокурсников вступить в секту.
Читайте подробнее: Ректор казанского колледжа рассказала о странностях в семье Галявиева
Руководство колледжа «ТИСБИ», где учился напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев, будет обращать внимание на «тихих» студентов. Об этом заявила ректор учебного заведения Нэлла Прусс.
Подробности в материале: В колледже, где учился напавший на школу, обратят внимание на «тихушников»
Участие в секте предлагал одному из своих сокурсников по колледжу Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии Казани. Об этом ректор Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэлла Прусс рассказала 14 мая журналистам.
«Он предложил одному из сокурсников вступить в секту», — сказала Прусс, уточнив, что это было до отчисления Галявиева из колледжа при ТИСБИ.
Об этом: Напавший на школу в Казани предлагал однокурснику вступить в секту
Персонал Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ), в колледже которого учился Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, начнет наблюдать за неприметными студентами, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на слова ректора вуза Нэллу Прусс.
Заявление члена комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова о том, что человек, получивший право на владение оружием, должен регулярно проверяться у психолога и психиатра, а в случае выявления алкоголизма или наркомании у него необходимо отзывать лицензию, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Алкоголикам и наркоманам разрешают иметь оружие?! Ребята, мы приехали!»
Родители учеников казанской гимназии №175, на которую ранее было совершено вооруженное нападение, просят отменить в этом году ОГЭ (основной государственный экзамен), а также перевести школьников на дистанционное обучение. Соответствующее письмо они направили на имя главы минобразования Татарии Ильсура Хадиуллина.
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Глава Татарии Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам региона жестко пресекать интернет-ресурсы, героизирующие устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильнара Галявиева.
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