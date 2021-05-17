11 мая 2021 года произошла трагедия в Казани. Вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу.

Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы. Как выяснилось позже, нападавшим оказался Ильназ Галявиев, который несколько лет назад окончил эту школу.

Галявиев задержан. Уголовное дело о нападении на школу в Казани передано в центральный аппарат СКР. В Татарии 12 мая объявлено днём траура по погибшим.

Все новости об этом происшествии — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Стрельба в школе
10:13 11.05.2021

По первоначальным данным, в школу проникли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Позже появилась информация, что к стрельбе причастен учащийся гимназии, где произошел инцидент.

10:15 11.05.2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №175» находится в Советском районе Казани. Гимназия существует с 2006 года. Проектная мощность — 726 учащихся.

10:15 11.05.2021

Сегодня, 11 мая, в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

По неподтвержденной информации, один человек погиб, еще один ранен. На место происшествия стягиваются автомобили служб оперативного реагирования и скорой помощи. Здание школы оцеплено.

В пресс-службе управления МВД по Татарии информацию о стрельбе в школе не опровергли, но и не подтвердили.

Читайте также: В одной из школ Казани устроили стрельбу

10:16 11.05.2021

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков выехал на место происшествия в гимназию на улице Файзи, где произошел инцидент со стрельбой.

10:17 11.05.2021

В школе №175 в столице Татарии произошла стрельба. По данным telegram-канала Mash, стрельба велась на первом и третьем этажах.

Подробности в материале: Нападавший на школу в Казани задержан

10:17 11.05.2021

Подросток задержан за стрельбу в одной из школ Казани. Об этом сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, огонь в учебном заведении на улице Файзи открыли два человека.

Читайте также: В Казани за стрельбу в школе задержали подростка

10:19 11.05.2021

По данным источника информационного агентства «Татар-информ» в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани работают бойцы ОМОН, детей закрыли в кабинетах. По предварительным данным, один человек погиб во время стрельбы. Есть пострадавшие, кто именно — взрослые или дети, пока неизвестно. Район вокруг школы оцеплен полицейскими. На месте находятся представители всех экстренных служб.

10:20 11.05.2021

Телеграм-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видео момента, когда нападавшего выводят из здания.

[[[video-0]]]

Местные СМИ также сообщают о звуках взрыва внутри школы.

10:20 11.05.2021

В Казани в школе, где неизвестные открыли стрельбу, прогремел взрыв. Об этом сообщили 11 мая в экстренных службах.

Читайте подробнее: В школе в Казани, где устроили стрельбу, произошёл взрыв

10:21 11.05.2021

В результате стрельбы в казанской школе, по предварительным данным, дети не пострадали. Об этом 11 мая сообщили в министерстве образования Татарии.

Читайте также: При стрельбе в школе Казани, по предварительным данным, дети не пострадали

10:21 11.05.2021

Учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе в Казани — источник ТАСС.

10:22 11.05.2021

Данные о погибших и пострадавших разнятся:

«При стрельбе в Казани погибли 9 человек, еще 10 пострадали» — пишет канал Baza.

«Учитель и шесть детей, по предварительным данным, погибли при стрельбе в школе в Казани» — источник ТАСС.

10:23 11.05.2021

Дети прыгали из окон школы, чтобы спастись, сообщил очевидец.

Цитата tv360.

10:24 11.05.2021

Стрельба в казанской школе. Главное к этой минуте:

[[[list-0]]]

10:26 11.05.2021

До девяти человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в одной из школ Казани. Об этом 11 мая сообщает телеграм-канал Baza.

«При стрельбе в Казани погибли 9 человек, еще 10 пострадали», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС сообщает о семи погибших, один из которых — учитель, остальные — дети.

Читайте также: Появились данные о погибших при стрельбе в школе Казани

10:26 11.05.2021

Сотрудники МЧС эвакуируют учеников с крыши.

10:27 11.05.2021

Правоохранители заблокировали на 4-м этаже в казанской школе второго стрелявшего, проводится задержание — источник.

10:28 11.05.2021

Ученик 9-го класса казанской гимназии №175 Булат рассказал RT о случившемся в Казани: «Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба».

10:28 11.05.2021

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал к казанской гимназии №175, где утром 11 мая произошла трагедия.

10:29 11.05.2021

Число погибших при стрельбе в казанской школе возросло до 9 человек: убиты 8 школьников и учитель — источник Интерфакса.

10:29 11.05.2021

9 человек погибли, четверо госпитализированы после стрельбы в школе в Казани — экстренные службы.

10:30 11.05.2021

Глава Татарии Рустам Минниханов выехал на место стрельбы в казанской школе, об этом 11 мая сообщили в его пресс-службе.

Читайте подробнее: На место ЧП в казанской школе выехал глава Татарии

10:31 11.05.2021

Во время стрельбы в казанской школе погибли учитель и шестеро детей. К месту ЧП выехал глава республики Рустам Минниханов. Сообщается, что одному из стрелков 19 лет. Он задержан.

Часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Списки детей формируются. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности.

Об этом: Дети из казанской школы после стрельбы эвакуированы в соседние детсады

10:32 11.05.2021

Ученики выпрыгивают в окно с третьего этажа, чтобы спастись.

[[[video-1]]]

На видео также слышны звуки стрельбы.

10:32 11.05.2021

В связи с трагедией в Казани в Госдуме настаивают на смене подхода к обеспечению безопасности в школах.

«Я считаю, нужно коренным образом менять сам подход к обеспечению школьной безопасности», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Читайте также: В Госдуме предлагают сменить подходы к школьной безопасности

10:33 11.05.2021

[[[video-2]]]

Сотрудники МЧС увозят раненую учительницу из школы №175.

10:35 11.05.2021

[[[video-3]]]

Первые минуты после начала стрельбы.

10:35 11.05.2021

Стрелок в школе в Казани ранее учился в ней, «его гнобили», сообщил Readovka источник. Также очевидцы сообщают, что в школу заходили с оружием трое.

10:36 11.05.2021

«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», — рассказал агентству «Татар-информ учитель русского языка гимназии №175, где произошла трагедия.

10:36 11.05.2021

[[[video-4]]]

Силовики готовятся к штурму.

10:36 11.05.2021

Прокуратура Татарии начала проверку информации о стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подробности в материале: Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в школе в Казани

10:39 11.05.2021

Раненые дети около школы в Казани, видео — телеграм-канал «Еду в Татарстан».

10:39 11.05.2021

12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани — республиканский центр медицины катастроф.

10:40 11.05.2021

В Казани усилили меры безопасности в учреждениях образования после стрельбы в гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Также в настоящее время ограничены входы во все учебные заведения города. Соответствующее распоряжение дано директорам школ.

Подробности в материале: Входы в учебные заведения Казани после стрельбы в школе ограничены

10:42 11.05.2021

Девять человек погибли еще четверо госпитализированы после стрельбы в школе №175 в Казани. Силовики готовятся к штурму здания.

Читайте также: Число жертв стрельбы в казанской школе достигло девяти человек

10:42 11.05.2021

В казанской гимназии №175 учатся 1049 детей и преподают 57 педагогов.

10:42 11.05.2021

Эвакуация детей из школы в Казани по пожарным лестницам.

[[[video-5]]]

Цитата sashakots.

10:44 11.05.2021

По данным СМИ, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек.

10:45 11.05.2021

Возле школы №175 прямо на земле лежат раненые дети. Им оказывают помощь медики, рядом — их родители.

[[[video-6]]]

10:46 11.05.2021

После стрельбы в школе в Казани госпитализированы 12 детей и один взрослый, сообщили 11 мая в республиканском центре медицины катастроф.

Подробности в материале: После нападения на школу в Казани госпитализированы 12 детей

10:47 11.05.2021

В Казани открыта горячая линия из-за ЧП в гимназии №175. Родственники учеников и педагогов могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292−44−03 и 292−37−04.

В мэрии Казани сообщили, что эвакуированные из гимназии находятся в детских садах №181 и №40 под охраной силовиков. С ними работают медики и психологи.

10:48 11.05.2021

Один из нападавших на школу №175 в Казани находится в здании учебного заведения. Он продолжает удерживать около шести-семи человек. Об этом 11 мая сообщает Life.

Подробности в материале: Второй нападавший на школу в Казани остаётся в здании

10:48 11.05.2021

В связи с инцидентом в гимназии №175 вход во все школы Казани заблокирован. Вторые смены в школах отменены.

10:50 11.05.2021

Президент Татарии Рустам Минниханов приехал на место стрельбы в казанской школе.

10:51 11.05.2021

Казанская гимназия №175 основана в 2006 году. Является муниципальным учреждением общего образования. Директором указана Амина Валеева. В школе обучаются 1049 детей, работают 57 педагогов.

10:54 11.05.2021

Кадры из гимназии №175, подвергшейся атаке преступников. Видео: Telegram-канал «ТАТМЕДИА»

[[[video-7]]]

10:55 11.05.2021

Число жертв атаки в Казани возросло до 13 человек. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Школьники сняли, как проводилась эвакуация.

На кадрах слышно, как действиями руководит кто-то из педагогов, видны следы разрушений. Также опубликовано видео возле школы. На нем раненые дети, за кадром звучат слова: «Какой ужас, какой ужас!» Опубликовано фото одного из задержанных стрелков. Он в КПЗ, привязан к решетке.

Цитата канала rasstriga.

10:56 11.05.2021

Вход во все школы города Казани ограничен после того, как в гимназии на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Об этом сообщили 11 мая в пресс-службе мэрии.

В мэрии пояснили, что меры безопасности усилили во всех учебных заведениях. При этом городские власти опровергли информацию о том, что стрельба произошла ещё в одной школе.

Читайте подробнее: Власти Казани ограничили вход во все школы города

10:56 11.05.2021

Начался штурм казанской школы. Детей эвакуируют с верхних этажей здания.

[[[video-8]]]

10:57 11.05.2021

32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы — источник ТАСС в Минпросвещения.

10:57 11.05.2021

По данным телеграм-канала Mash, второго преступника ликвидировали в ходе штурма здания казанской гимназии №175.

10:57 11.05.2021

Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже в Казани — РИА Новости.

10:59 11.05.2021

Mash сообщил, что второй казанский стрелок убит силовиками. Информация официально не подтверждена. В числе пострадавших числятся уже 32 человека.

После атаки в школе №175 появились сообщения о внештатных ситуациях в других образовательных учреждениях Казани. Однако мэрия назвала их фейками. При этом охрана всех школ усилена.

11:01 11.05.2021

«Информация в соцсетях об инциденте в школе №2 Московского района — фейк», — говорится в сообщении мэрии Казани.

11:01 11.05.2021

Спецназ ликвидировал второго нападавшего в школе в Казани.

Цитата new_militarycolumnist.

11:03 11.05.2021

Сообщения о том, что в ещё одной школе в Казани произошла стрельба, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Об этом: Мэрия Казани опровергла сообщения о стрельбе в ещё одной школе

11:03 11.05.2021

Перед тем как началась стрельбы в гимназии №175 Казани, прогремел взрыв. Об этом сообщила одна из учащихся школы. По ее словам, сразу после начавшихся выстрелов класс начали эвакуировать через черный ход, все одноклассники уцелели.

Читайте также: Одна из учениц гимназии в Казани рассказала о взрыве перед стрельбой

11:04 11.05.2021

Более 30 человек, пострадавших в результате стрельбы в гимназии на улице Джаудата Файзи, примут больницы Казани. Об этом сообщает 11 мая источник в минпросвещения.

«Пострадали 32 человека, их везут в больницы», — сообщил источник ТАСС.

Читайте также: Более 30 человек пострадали при стрельбе в школе Казани

11:05 11.05.2021

Александр Харченко: «То, что происходит сейчас в Казани. Это шок для меня. Хоть я повидал, и немало, на войне, но не могу себя заставить выкладывать видео из казанской школы. Они слишком страшные. Трудно поверить, что такое могут делать не ужасные бородатые террористы, а твои соседи по подъезду… Демоны — они внутри нас».

Цитата anna_news.

11:06 11.05.2021

Второй нападавший, устроивший стрельбу в гимназии №175 в Казани, ликвидирован в здании школы. Об этом 11 мая сообщает телеграм-канала Mash.

Об этом: Второй стрелок ликвидирован в ходе штурма школы в Казани

11:07 11.05.2021

В школе №175 в Казани, где произошла стрельба, есть пострадавшие. Они госпитализировали в медучреждения.

Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.

Об этом: Более 30 человек Пострадавшие в результате стрельбы в казанской школе госпитализированы

11:07 11.05.2021

По предварительным данным, у одного из стрелявших в казанской гимназии был автомат. Оборот гражданского автоматического оружия в РФ запрещён, его нельзя купить в оружейных магазинах. Таким образом, может идти речь о заранее подготовленном теракте с использованием незаконного оружия.

11:10 11.05.2021

По данным источника агентства «Татар-информ», сдался силовикам и задержан молодой человек 2001 года рождения.

11:11 11.05.2021

Одиннадцать человек погибли в результате нападения на гимназию в Казани. Таковы новые данные экстренных служб.

Госпитализированы 16 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Об этом: Число погибших при стрельбе в Казани выросло до 11 человек

11:12 11.05.2021

Как сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, в результате стрельбы в гимназии, по предварительным данным, убиты четыре мальчика и три девочки. 16 человек, в том числе 12 детей и четверо взрослых, госпитализированы.

11:13 11.05.2021

Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна третьего этажа учебного заведения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Читайте также: Двое из погибших в школе в Казани детей разбились, выпрыгнув из окна

11:14 11.05.2021

Режим контртеррористической операции введён на территории Казани.

11:19 11.05.2021

Стрелок, открывший огонь в казанской школе № 175, закончил это учебное заведение четыре года назад. Во время учёбы у него сложились плохие отношения с учениками и учителями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Читайте подробнее: Стрелявший в казанской школе оказался её бывшим учеником

11:19 11.05.2021

Напавшему на гимназию в Казани было разрешено владеть оружием. Об этом глава Татарии Рустам Минниханов сообщил 11 мая журналистам.

Подробности в материале: Устроивший стрельбу в школе Казани официально имел оружие

11:20 11.05.2021
[[[quote-0]]]