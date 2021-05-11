11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

«Это [сообщение о его возвращении] не остановит предвзятость СМИ. Они скажут, что его заменили на идентичного двойника»

Джон Доу, , 10:34 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, который ранее занимал пост главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске (БСМП-1), где после предполагаемого отравления находился оппозиционный блогер Алексей Навальный, пропал 7 мая, уехав в лес для охоты на квадроцикле. Тревогу по поводу его исчезновения забили 8 мая. В поисках чиновника приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

Новость об исчезновении человека, имевшего прямое отношение к лечению Навального, сразу же стала одной из ключевых тем в социальных сетях и в СМИ. Определенной остроты ситуации придало то, что недавно скончались двое коллег пропавшего — 55-летний заместитель Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин и 63-летний глава отделения травматологии и ортопедии омской больницы Рустам Агишев.

«Это не совпадение», — заявил пользователь социальной сети Twitter Otoki Pinocchio под соответствующим постом BBC.

«Московский режим Путина убил доктора, потому что тот сохранил жизнь Навальному», — прямо заявил пользователь Johnnie Sutherland.

Он оказался далеко не единственным, кто возложил ответственность за происшествие на российские власти. В частности, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, заочно осужденный в России за неуплату налогов, поспешил поделиться своим мнением.

Злой чекист Цитата из к/ф «Приказано забыть» реж Хусейн Салаватович Эркенов. 2014. Россия

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«Моя теория заключается в том, что Путин хочет послать сигнал всем другим врачам в России, чтобы те не спасали жизни его врагов или чтобы те не оказывали им должной медицинской помощи, если они [предполагаемые враги] будут отравлены, застрелены или пострадают иным образом», — написал он на своей странице в Twitter.

«Теория» Браудера нашла отклик у его подписчиков, ряд из которых призвал США принять шаги против России, в частности ввести санкции против властей РФ.

«Так Путин держит под контролем Республиканскую партию. Он постоянно напоминает им, что они или их близкие могут «исчезнуть или умереть» в подобных случаях. Никто из них не хочет быть первым, кто раскроет его блеф», — отметила Denise Krochta, найдя связь между внутриполитической борьбой в США и охотой в лесах России.

Однако после трех дней пребывания в лесу Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. По информации местных властей, чиновник находится в нормальном состоянии.

«Этот человек просто скрылся с радаров, чтобы не общаться с людьми и средствами массовой информации, стремясь к тишине и покою. В его предполагаемом «исчезновении» нет ничего зловещего», — обратил внимание Abstract_Bomb, по словам которого очень печально, что «человек не может просто отправиться на охоту и не стать поводом для истерических теорий заговора».

«Готов поспорить на свой последний доллар, западные СМИ очень бы хотели, чтобы его нашли мертвым, а не живым. Таково состояние западных СМИ, которые только и ждут любого шанса напасть на Россию», — отметил Jewel Gyn.

Александр Мураховский Bsmp1-omsk.ru

С такими оценками состояния западных СМИ согласился и Nikolaidis, по мнению которого любой, кто верит западным средствам массовой информации, «просто несколько наивен».

«Это [сообщение о его возвращении] не остановит предвзятость СМИ. Они скажут, что его заменили на идентичного двойника», — подчеркнул JB135.

Тем не менее даже новость о возвращении медика не смогла убедить ряд пользователей сети в том, что его исчезновение носило бытовой характер.

«Если он никогда не стрелял в животных и не является охотником, по словам его жены-врача, почему он был на охоте? Это странно», — отметил JaguarPower.

«Быть может, его спасло внимание СМИ», — написал Gtr.