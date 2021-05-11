Казань, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 11 мая в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

Как сообщает «Татар-информ», в учреждении работают силовые структуры, дети закрыты в кабинетах. По видеозаписям, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, дети выпрыгивают из окон. На место выехал прокурор РТ Ильдус Нафиков.

По неподтвержденной информации, один человек погиб, еще один ранен. На место происшествия стягиваются автомобили служб оперативного реагирования и скорой помощи. Здание школы оцеплено.

В пресс-службе управления МВД по Татарии информацию о стрельбе в школе не опровергли, но и не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённая шестиклассница ранила трёх человек в школе в американском штате Айдахо.

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