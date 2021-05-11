Казань, 11 мая, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как сообщает «Татар-информ», в учреждении работают силовые структуры, дети закрыты в кабинетах. По видеозаписям, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, что дети выпрыгивают из окон. На место выехал прокурор РТ Ильдус Нафиков.

По неподтвержденной информации, один человек погиб, еще один ранен. На место происшествия стягиваются автомобили служб оперативного реагирования и скорой помощи. Здание школы оцеплено.

В пресс-службе управления МВД по Татарии информацию о стрельбе в школе не опровергли, но и не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённая шестиклассница ранила трёх человек в школе в американском штате Айдахо.

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