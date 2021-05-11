Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Бывший американский конгрессмена и мэр Чикаго Рама Эмануэль будет назначен президентом США Джо Байденом на должность посла страны в Японии. Об этом 11 мая сообщает газета Financial Times со ссылкой знакомые с ситуацией на источники.

По информации последних, американский президент в мае объявит о назначении Эмануэля, ранее возглавлявшего администрацию Барака Обамы, когда будет сообщать о назначении своих кандидатур на посты послов США.

При этом, как отмечает издание, данное назначение возродит традицию отправки на пост посла Японии бывших влиятельных законодателей США. Как указывает FT, данную традиция высоко ценили в Токио из-за того, что благодаря ей считалось, что Япония имеет авторитет и более прямой доступ к Белому дому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что с начала вступления его в должность главы государства в США было создано 1,5 млн новых рабочих мест.