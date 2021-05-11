Москва, , 10:03 — REGNUM Инвестирование с целью последующего получения дохода не подойдёт для людей с низким уровнем дохода. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

«Для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой. — Инвестирование — для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить».

Вместе с тем, отметил Колганов, лучше всего инвестировать в консервативные финансовые инструменты, к ним относятся недвижимость, облигации федерального займа, а также корпоративные облигации крупных эмитентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов, комментируя прогнозы Минэкономразвития России, согласно которым в 2021 году реальных доходы жителей РФ вырастут на 3%, сообщил, что, скорее всего, в ближайшие три годы жители РФ сначала увидят небольшой восстановительный рост своих доходов, но потом темпы этого роста замедлятся и всё вернется к ситуации, которая имела место до пандемии.

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