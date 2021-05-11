Москва, , 09:59 — REGNUM Автоматическую блокировку спорной суммы на счёте вероятного кибермошенника намерен ввести Банк России в качестве дополнительной защиты граждан от мошеннических действий. Об этом замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычев, курирующий ФинЦЕРТ, рассказал газете «Известия».

Банковский регулятор планирует кардинально изменить порядок возврата средств в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. По данным ФинЦЕРТа, в 2020 году мошеннических операций со счетами граждан и предпринимателей зафиксировано на 34% больше, чем годом ранее, при этом общая сумма выросла на 52,2%.

Первое из предложений ЦБ — автоматическая блокировка средств после обращения пострадавшего. Дело в том, что мошенники в 97% случаев выводят похищенные средства с промежуточного счёта в течение ближайших часов.

Сейчас у банков нет возможности быстро заблокировать деньги на счёте дропа — подставной личности, которую используют мошенники. Для возврата денег требуется цепочка оперативно-следственных мероприятий.

Второе предложение ЦБ — ускорить судебную процедуру, которая нужна для возврата похищенных денег. Например, в Англии, пояснил Сычёв, такие судебные заседания проходят в отсутствие истца и ответчика.

Такой порядок требует серьёзной проработки, ЦБ только начал заниматься этим вопросом, добавил он.

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