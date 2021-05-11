Москва, 11 мая, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Автоматическую блокировку спорной суммы на счёте вероятного кибермошенника намерен ввести Банк России в качестве дополнительной защиты граждан от мошеннических действий. Об этом замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артём Сычев, курирующий ФинЦЕРТ, рассказал газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Банковский регулятор планирует кардинально изменить порядок возврата средств в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. По данным ФинЦЕРТа, в 2020 году мошеннических операций со счетами граждан и предпринимателей зафиксировано на 34% больше, чем годом ранее, при этом общая сумма выросла на 52,2%.

Первое из предложений ЦБ — автоматическая блокировка средств после обращения пострадавшего. Дело в том, что мошенники в 97% случаев выводят похищенные средства с промежуточного счёта в течение ближайших часов.

Сейчас у банков нет возможности быстро заблокировать деньги на счёте дропа — подставной личности, которую используют мошенники. Для возврата денег требуется цепочка оперативно-следственных мероприятий.

Второе предложение ЦБ — ускорить судебную процедуру, которая нужна для возврата похищенных денег. Например, в Англии, пояснил Сычёв, такие судебные заседания проходят в отсутствие истца и ответчика.

Такой порядок требует серьёзной проработки, ЦБ только начал заниматься этим вопросом, добавил он.

Читайте также: Мошенники придумали новый способ обмана клиентов российских банков