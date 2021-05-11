Москва, , 09:56 — REGNUM Следственный комитет инициировал передачу уголовного дела, которое возбудили по факту аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Автокатастрофа произошла на 53-м километре МКАД 11 мая. В результате столкновения автомобилей «Хонда» и «КамАЗа» погибли три человека — двое мужчин и ребёнок. В больнице находится женщина.

Следователи инициировали передачу дела из органов полиции.

«При получении уголовного дела в производство ГСУ СК России по городу Москве следователи приступят к проведению следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — рассказали в пресс-службе.