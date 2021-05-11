Москва, , 09:56 — REGNUM Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, могут начать выпускать на территории Азербайджана. Соответствующий диалог между Россией и Азербайджаном в настоящее время ведётся. Об этом 11 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор о том, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что 2 мая в Азербайджан поступила первая партия российской вакцины от COVID-19.

«В этом месяце ожидается ещё более значительная поставка», — добавил министр, подчеркнув «искренне желание» Москвы обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В свою очередь азербайджанский лидер Ильхам Алиев поблагодарил российскую сторону за оперативное решение вопроса поставки препарата. Он заявил, что вакцина «завоевывает всё больше и больше популярности в мире». По его словам, доступ Азербайджана к «Спутнику V» поможет быстрее справиться с вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины «Спутник V» в марте 2021 года. Первая партия препарата от COVID-19 российского производства поступила в страну 2 мая.