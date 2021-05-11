Саратов, , 10:09 — REGNUM По итогам отопительного сезона Саратовская жилищная инспекция обязала ресурсоснабжающие организации сделать перерасчет жителям на 15,8 млн рублей. Об этом заявил начальник региональной госжилинспекции Сергей Вербин.

С начала этого года по заявлениям жителей инспекция провела 180 внеплановых проверок начислений платы за отопление по 396 многоквартирным домам. По их итогам выданы 88 предписаний. В настоящее время ведутся 138 проверок по 238 домам. На основании требований прокуратуры проходят совместные проверки по 45 домам, завершено 13 рейдов в отношении 102 домов. Всего с начала текущего года по результатам всех проверок сумма выявленных нарушений составила 15,8 млн рублей. Выданы предписания на проведение перерасчета жителям, уточнил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области губернатор Валерий Радаев перед руководством министерства строительства и ЖКХ, госжилинспекции, комитета по регулированию тарифов, муниципалитетов поставил задачу проанализировать жалобы от жителей региона на рост коммунальных платежей за отопление, выставленных теплоснабжающими организациями.

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