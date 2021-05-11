Сеул, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 8341 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 11 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 692 566 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,2%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 025 401 человек, а препаратом Pfizer — 1 667 165 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 77 551 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 584 013 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 95 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 19 705 случай.