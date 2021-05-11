Челябинск, , 09:53 — REGNUM Общественный транспорт Челябинска 11 мая работает в особом режиме. Об этом сообщает городское управление транспорта.

В связи с Радоницей работа основных маршрутов усилена. Также организованы дополнительные маршруты. В частности, с конечной остановки «ул. Чичерина» можно добраться до Преображенского и Градского кладбищ. Также транспорт будет активно ходить до Успенского, Фатеевского, Митрофановского, Шершневского, Сухомесовского и других кладбищ.

Отметим, 11 мая православные отмечают Радоницу. В этот день традиционно посещают могилы усопших.