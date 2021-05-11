Нью-Йорк, США, , 09:56 — REGNUM В то время как более обеспеченные страны мира ведут активную прививочную кампанию от COVID-19, некоторые из стран мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Об этом 11 мая заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью российским СМИ.

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"Некоторые страны очень быстро проводят вакцинацию своего населения, но у нас все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы вакцины», — сказал он, добавив, что у него вызывает серьезное беспокойство сложившаяся в данном вопросе на сегодняшний день ситуация.

«Вакцинный национализм — это большая ошибка», — отметил Гутерреш.

Также генсек ООН указал, что в настоящее время наблюдается огромный разрыв между проведением вакцинации от нового заболевания в странах развивающегося мира по сравнению с развитыми странами.

При этом он напомнил об инициативе COVAX, которая должна способствовать распространению вакцин от COVID-19 в развивающихся странах.

«К сожалению, COVAX сегодня все еще недостает средств — около $22 млрд. Но сейчас также есть проблемы с поставками из-за ограничений на экспорт со стороны различных стран», — также рассказал Гутерреш

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своем намерении провести переговоры в формате онлайн с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву в период с 12 по 14 мая.