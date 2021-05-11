Краснодар, , 09:52 — REGNUM Смерчи над морем в районе Сочи прогнозируют синоптики до конца суток 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

«По сообщению метеорологов, до конца суток 11 мая, а также утром 12 мая на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям Сочи рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды.