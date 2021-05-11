Прага, 11 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В сети появились первые рендерные изображения универсала Skoda Fabia Combi нового поколения. Рендеры размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Рендер новой Skoda Fabia Combi

Рендерные изображения созданы на основе имеющейся информации о модели. Стоит отметить, что Skoda уже представила хэтчбек Fabia четвертого поколения.

Судя по изображению, лицевая часть универсала будет такой же, как и у нового хэтчбека. Авто спереди получило светодиодную одноуровневую головную оптику, более узкие фары и классическую решётку радиатора в виде многоугольника.

Благодаря увеличенному свесу, объём багажного отделения у универсала будет больше, чем у хэтчбека. Профиль модели также будет другим за счёт традиционной для универсала линии крыши.

Основным силовым агрегатом универсала Fabia Combi станет трёхлитровый «атмосферник» серии Evo мощностью 65 или 80 л. с.

Официальная премьера универсала Fabia Combi запланирована на 2022 год.

Ранее компания Skoda представила рестайлинговую версию Kodiaq для авторынка КНР. В моторной линейке обновлённой модели присутствует бензиновая турбированная «четверка» TSI рабочим объёмом два литра. Максимальная мощность «движка» в зависимости от версии составляет 186 либо 220 л. с.

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