Варшава, , 09:52 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик написал 10 мая на своей странице в Twitter, что в республике сделано уже более 14 миллионов прививок от COVID-19.

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«Сегодня мы сделали 14-миллионную прививку от COVID-19. Прошедшая неделя продемонстрировала очень высокий рост темпа вакцинации. Так, был поставлен рекорд по количеству сделанных прививок в сутки — этот показатель составил 418 тысяч. Это говорит о потенциале нашей программы по вакцинации населения и позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее», — сообщил Дворчик.

Дворчик также напомнил, что в Польше в настоящее время действуют около 7 тысяч пунктов вакцинации населения. «А вскоре в республике будут задействованы и мобильные пункты вакцинации — людям будут делать прививки прямо на предприятиях, на их рабочих местах», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года