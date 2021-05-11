Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В Свердловской области полностью прошли вакцинацию от COVID-19 уже 294 614 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 11 мая 2021 года, первый компонент вакцины поставили 408 039 человек.

Всего в регионе развёрнуто 145 прививочных кабинетов в 80 медучреждениях, также работают 29 мобильных пунктов вакцинации и 30 мобильных бригад медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 87 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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