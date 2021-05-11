Москва, , 09:48 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам планирует 18 мая обсудить вопрос о денонсации ДОН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Предварительно, будем предлагать палате рассмотреть законопроект, внесённый президентом, 19 мая», — сообщил Слуцкий.

По его словам, комитет по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки.

«Ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации», — подчеркнул парламентарий.

«Все процедуры по выходу из Договора по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на денонсацию Договор по открытому небу.

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