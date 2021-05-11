Москва, 11 мая, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам планирует 18 мая обсудить вопрос о денонсации ДОН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Предварительно, будем предлагать палате рассмотреть законопроект, внесённый президентом, 19 мая», — сообщил Слуцкий.

По его словам, комитет по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки.

«Ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации», — подчеркнул парламентарий.

«Все процедуры по выходу из Договора по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на денонсацию Договор по открытому небу.