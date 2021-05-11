Ташкент, , 09:46 — REGNUM Соглашение о партнерстве до 2025 год подписали министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР), сообщили в пресс-службе агентства.

ФАР планирует привлечь около 1 млрд евро займов и гранитов для поддержки реформ в Узбекистане. Средства будут выедены на совместные проекты в области водоснабжения, санитарии, энергетики, сельского хозяйства, защиты окружающей среды и поддержки частного сектора.

Отмечается, что один из проектов в области лесоводства и развития сельской местности планируется реализовать в Аральском море.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Totak Eren планирует построить в Узбекистане солнечную электростанцию мощностью 100 МВт.

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