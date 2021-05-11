Пермь, , 09:46 — REGNUM В Перми через соцсети объявили сбор средств на похороны женщины и её семилетней внучки, который 9 мая погибли при пожаре. Погибшая женщина, работала завхозом в школе № 82.

Кроме того, неравнодушных пермяков просят откликнутся и помочь по мере возможности оказавшимся в беде двум мужчинам. Необходимы постельное белье, полотенце, одеяла, посуда, одежда и обувь.

По данным ГУ МЧС по пермскому краю, пожар произошел в ночь на 9 мая в частном деревянном доме по ул. Старцева. Огонь уничтожил 64 квадратных метра. В тушении задействовали 42 пожарных и ё14 спецмашин.

Погибли два человека (женщина и ее внучка), еще двое (супруг и сын погибшей женщины) были госпитализированы.

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