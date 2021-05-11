Москва, , 09:46 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как обрабатывать продукты питания после покупке в магазине, чтобы избежать отравлений и риска заразиться различными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.

Обязательно перед употреблением нужно мыть фрукты, овощи и зелень, При достаточной термической обработке сырую рыбу, мясо и курицу мыть не обязательно.

Чтобы удалить лишний крахмал стоит промывать под водой различные крупы. Макароны перед приготовлением, пельмени, вареники, а также яйца мыть не требуется.

При этом отмечается, мыло или средства для мытья посуды применять не рекомендуется. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) образует пену, не предназначенную для употребления внутрь.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор периодически проводит горячую линию по качеству и безопасности плодоовощной продукции.

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