Ставрополь, , 09:45 — REGNUM В Ставропольском крае ко Дню Победы получили ежегодные выплаты от федерального правительства 611 ветеранов Великой Отечественной войны. По десять тысяч рублей было выплачено 132 инвалидам войны и 479 участникам, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Как отметили в отделении, праздничные выплаты, начисленные согласно указу президента Владимира Путина, поступили фронтовикам вместе с апрельской пенсией. Напомним, в 2020 году получателями праздничных выплат стали около 900 жителей Ставрополья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье учреждена также ежегодная выплата детям войны. Ее получателями в 2021 году станут около 137 тыс. жителей края. Из регионального бюджета они получат по 5 тыс. рублей.

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