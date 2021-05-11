Москва, , 09:44 — REGNUM Госдума в приоритетном порядке рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Наша страна всегда выступала и выступает за сохранение международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения. Но мы не можем подвергать риску национальную безопасность нашей страны», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Парламентарии в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Думы.

Совет Думы определит дату обсуждения ДОН на пленарном заседании.

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